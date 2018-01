Résumé des principales informations économiques du mercredi 17 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:COMMERCE DE DETAIL: Le groupe Migros a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 28 milliards de francs, en hausse de 1% comparé à l'année précédente, grâce à sa position renforcée en ligne. Dans le commerce de détail, les revenus ont crû de 0,9% à 23,48 milliards. Les dix coopératives ont généré au total, y compris à l'étranger, 15,55 milliards, un chiffre en repli de 0,5% en comparaison annuelle, annonce le géant orange. En cause principalement, la baisse des prix de 0,4% des assortiments Migros.TRANSPORT AERIEN: L'aéroport de Genève a augmenté son nombre de passagers de 4,95% en 2017. Plus de 17,3 millions de personnes l'ont utilisé, alors que le nombre de mouvements d'avions continue sa stabilisation et ne progresse que de près de 0,5% à plus de 190'700. Pour la seconde année consécutive, les plus grands appareils des compagnies et l'optimisation des taux de remplissage permettent de limiter ces flux par rapport à la hausse de passagers, a dit Genève Aéroport. Par ailleurs, l'arrivée de nouveaux types d'avions moins bruyants et plus économes en terme d'énergie diminuent les désagréments sonores.CONJONCTURE: Les voyants sont au vert pour l'économie suisse. L'indice conjoncturel du CREA a gagné au 1er trimestre 2018 0,4 point par rapport au 4e trimestre 2017. La tendance est légèrement moins positive en Suisse romande. Le baromètre national atteint la valeur de 100,9 points, soit la zone de croissance forte avec un écart de production de +0,9% par rapport à l'équilibre. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis 2011, a souligné l'Institut d'économie appliquée de l'Université de Lausanne.WEF 2018: Le monde entre dans une période critique où les risques sont intensifiés, affirme le Forum économique mondial (WEF) dans un rapport. L'environnement reste de loin la principale préoccupation. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont considérés comme le risque le plus important, selon l'enquête annuelle du WEF sur les risques globaux. Le WEF a interrogé près de 1000 experts sur la tendance des risques pour l'année 2018: 59% ont fait part d'une intensification des risques et seulement 7% d'une baisse.EMPLOI: Les entreprises suisses cherchent de plus en plus à embaucher. Le nombre de postes à repourvoir au cours du quatrième trimestre 2017 s'est affiché en hausse, particulièrement sur la région lémanique et dans l'informatique. Sur l'ensemble du pays, les entreprises ont publié 6% d'offres d'emploi de plus qu'au dernier trimestre de 2016, montre l'Adecco Swiss Job Market Index, relevé par l'Université de Zurich.IMMOBILIER: Les hypothèques à taux fixe en Suisse n'ont pratiquement pas bougé en ce début d'année par rapport à trois mois plus tôt. Mais des signes montrent l'apparition d'un possible mouvement de hausse. Les hypothèques à taux fixe sur 10 ans ont reculé de 0,02 point de pourcentage pour s'inscrire à 1,45% en l'espace de trois mois, a indiqué le site de comparaison comparis.ch.HORLOGERIE: IWC est resté sur une "bonne trajectoire" en 2017 et s'attend à une année 2018 de même type. Pour ses 150 ans, la marque horlogère va ouvrir plusieurs boutiques et lancer officiellement en avril sa nouvelle manufacture à Schaffhouse. "Nous sommes sur une bonne trajectoire depuis plusieurs années", a estimé le patron Christoph Grainger-Herr au Salon international de la haute horlogerie (SIHH) à Genève.HORLOGERIE: Romain Gauthier fait cette année son entrée au 28e Salon international de la haute horlogerie (SIHH) de Genève, dans un contexte positif. L'horloger de la Vallée de Joux a réalisé un très bon exercice 2017, le meilleur de son histoire en termes de quantités. "Nous n'arrivons pas à produire ce que nous avons en commande", a expliqué Romain Gauthier, patron de la marque éponyme.FITNESS: La société Silhouette Wellness sera totalement intégrée à Activ Fitness. La fusion officielle est prévue le 1er juillet 2018. Des emplois seront biffés à Genève. Entre 5 et 8 postes à temps complet sont concernés dans l'administration.BANQUES: Goldman Sachs a annoncé des bénéfices divisés par près de deux en 2017, à 3,7 milliards de dollars (3,5 milliards de francs). Au quatrième trimestre, la banque d'affaires américaine a affiché une perte nette de 2,14 milliards, une première depuis 2011. L'établissement avait prévenu qu'il inscrivait une charge exceptionnelle de 4,4 milliards dans ses comptes trimestriels, en raison de la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis.ALLEMAGNE: Des dizaines de milliers d'ouvriers ont participé au mouvement de grève dans l'industrie allemande entamé il y a dix jours à l'appel du syndicat IG Metall. L'organisation syndicale réclame une hausse de 6% des salaires cette année et la première diminution du temps de travail hebdomadaire depuis les années 1980. Plus de 30'000 salariés ont débrayé, dont 8000 dans les usines du constructeur automobile Opel, filiale du groupe français PSA.BANQUE: UBS a choisi la commune tessinoise de Manno pour y implanter un nouveau centre d'innovation. Celui-ci emploiera jusqu'à 80 employés et sera actif dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le village de Manno a été retenu pour sa proximité avec l'Université de la Suisse italienne de Lugano, qui dispose d'un institut à la renommée mondiale dans le secteur de l'intelligence artificielle.CONSTRUCTION: Le groupe zurichois Implenia a remporté deux nouveaux contrats dans le secteur du bâtiment en Allemagne. Les deux commandes représentent un montant de plusieurs dizaines de millions de francs. A Dortmund, la firme va construire le "Wohnquartier an der Berswordtstrasse" pour la société hambourgeoise d'investissement et de développement immobilier Revitalis Real Estate.CRYPTOMONNAIES: Le prix du bitcoin, moyen de paiement virtuel qui n'est pas régulé, est tombé sous les 10'000 dollars. Il n'était plus passé sous ce seuil depuis début décembre dernier. Vers 15h10, le cours de la crypto-monnaie est tombé à 9807,56 dollars (9370 francs) pour un bitcoin, son niveau le plus faible depuis le premier décembre et une chute de près de 50% depuis son sommet historique atteint le 18 décembre, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.ats/(AWP / 17.01.2018 17h25)