Résumé des principales informations économiques du mercredi 18 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:PHARMACIE: Le grossiste pour médecins et pharmacien en ligne thurgovien Zur Rose a vu son chiffre d'affaires bondir de 29,9% sur un an au premier trimestre à 297,6 millions de francs. La croissance provient d'abord du marché allemand. Exprimée en monnaies locales, la progression du chiffre d'affaires atteint 23,8%, avec un taux de croissance organique de 11% (soit hors acquisitions de sociétés), a indiqué le groupe établi à Frauenfeld dans un communiqué. Le marché allemand a apporté plus de la moitié de la valeur des ventes.INDUSTRIE DU PAPIER: Landquart supprime 55 postes sur 260. La Banque nationale suisse (BNS) s'était emparée en décembre dernier de la majorité du capital action du fabricant grison de papier de sécurité pour garantir la production des nouveaux billets de banque. La restructuration est liée aux surcapacités mondiales dans le marché pour la production de billets de banque, indique Landquart dans un communiqué. Les collaborateurs ont été informés mardi. Les représentants des travailleurs et les partenaires sociaux ont ouvert une procédure de consultation. Un plan social a été mis sur pied pour les collaborateurs touchés par les licenciements.DEVISES: Le franc a continué de s'affaiblir mercredi, l'euro se rapprochant de la barre symbolique de 1,20 franc. Ce niveau n'a plus été atteint depuis l'abandon, par la Banque nationale suisse (BNS), du taux plancher de 1,20 franc le 15 janvier 2015. L'euro se négociait vers 16h00 à 1,1972 franc, après une ouverture à 1,1973 et un plus haut du jour à 1,1987 franc. Depuis début 2017, le recul du franc face à l'euro atteint plus de 11%.PROMOTION ECONOMIQUE: La promotion économique fribourgeoise a accompagné davantage de projets en 2017, et pour un nombre accru d'emplois prévus. Elle a soutenu 25 implantations ou extensions d'entreprises, impliquant 529 nouveaux postes annoncés, et 113 millions de francs d'investissements. L'année précédente, la promotion économique avait accompagné 22 projets pour 390 nouveaux emplois prévus à moyen terme, et 85 millions de francs d'investissements. En 2017, la dynamique s'est accélérée surtout dans la deuxième moitié de l'année, a précisé devant la presse son directeur Jean-Luc Mossier.BANQUES: Le groupe bancaire genevois SYZ a vu ses avoirs sous gestion s'inscrire à 37,2 milliards de francs en 2017, un chiffre en hausse de 2,5% sur un an, à mettre sur le compte des activités de gestion institutionnelle et de banque privée. Le bénéfice net consolidé s'est de son côté inscrit à 3,4 millions, a souligné la société. La bonne performance de gestion a permis de "compenser l'attrition naturelle" de la clientèle de la Banque royale du Canada (Suisse) acquise en 2015 et l'effet des déclarations volontaires réalisées dans les programmes d'amnisties fiscales, a souligné le groupe.BANQUES: Commerzbank Suisse, filiale de la banque allemande du même nom, a connu une croissance solide 2017. L'institut, axé exclusivement sur les entreprises, a gagné 230 nouveaux clients pour s'occuper désormais de près de 1800 firmes helvétiques. "Nous avons dépassé notre objectif de croissance et sommes sur une très bonne voie", a déclaré Mark Steinkat, patron de Commerzbank Suisse, lors d'un point de presse à Zurich.MÉDIAS: AZ Medien a plongé dans les chiffres rouges l'an dernier. L'éditeur argovien, contrôlé par Peter Wanner, a essuyé une perte de 1,6 million de francs, contre un bénéfice de 2,5 millions en 2016. Sur le plan opérationnel, le bénéfice a fondu de trois quarts (-78%) pour tomber à 1,8 million de francs, a indiqué la société installée à Aarau. En données brutes, il ressort en recul de 39% sur un an à 18 millions. La chute est intervenue malgré l'instauration de divers plans d'économie.COMMERCE DE GROS: La situation du commerce de gros connaît une stabilisation durable. Plus d'un tiers (34%) des entreprises interrogées parlent d'une amélioration de la rentabilité. Seul bémol: le manque de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine à forte croissance de l'informatique. La demande et la vente de marchandises ont progressé, indique Commerce Suisse dans un communiqué. Le dernier sondage du centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique de Zurich, commandé par l'association faîtière et mené au premier trimestre 2018, démontre également que les stocks ont été reconstitués.MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler Rail décroche une commande de 26 rames à un ou deux étages auprès des chemins de fer slovènes Slovenske ´eleznice, avec une option pour 26 véhicules supplémentaires. Le montant de l'opération atteint quelque 170 millions d'euros (201,5 millions de francs). Il s'agit de la première commande en Slovénie pour Stadler Rail, qui avait perdu face à la concurrence une précédente offre de 30 motrices à la fin des années 1990, indique la firme de Bussnang (TG) dans un communiqué. La livraison du premier véhicule est prévue 24 mois après la signature du contrat.RÉASSURANCE: Le président du réassureur suisse Swiss Re, Walter Kielholz, s'attend à une baisse massive des primes de l'assurance automobile en raison de la numérisation. La moitié du volume des primes est actuellement consacré au marché automobile, remarque-t-il. "Aujourd'hui, presque toutes les voitures sont assurées en privé pour la responsabilité civile dans le modèle d'affaires des assureurs directs", explique M. Kielholz dans un entretien diffusé par la Neue Zürcher Zeitung. Avec l'arrivée des voitures autonomes dans un proche avenir, il table sur une proportion d'environ 15%.ECONOMIE: Les signes d'amélioration de la conjoncture vaudoise se multiplient. Le PIB vaudois devrait croître de 2,5% cette année, et de 1,9% en 2019. Après une année 2017 mitigée, l'économie vaudoise reprend des couleurs. Le canton semble en passe de se remettre du choc de l'abandon du cours plancher de l'euro, en janvier 2015.AUTOMOBILE: Le marché automobile européen a baissé de 5,3% en mars sur un an, pénalisé par des reculs au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne. Les immatriculations de PSA ont bondi de 59,7% grâce à la consolidation d'Opel/Vauxhall avec Peugeot, Citroën et DS. Le groupe Renault a fait mieux que la moyenne, en enregistrant une baisse de 3,2%, d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).AUTOMOBILE: Des perquisitions visant deux actuels et un ancien responsable de Porsche étaient en cours mercredi dans le cadre d'une enquête pour fraude liée au vaste scandale des moteurs diesel truqués, a indiqué la justice allemande. "Un membre du directoire et un haut responsable de Porsche" sont notamment visés par ces investigations, précise le parquet de Stuttgart dans un communiqué, ajoutant que les perquisitions ont lieu à "dix endroits" en Bade-Wurtemberg et Bavière et sont menés par près de 160 policiers et une trentaine de magistrats.ALIMENTATION: Le groupe alimentaire français Danone a vu son chiffre d'affaires croître de 10,8% à 6 milliards d'euros (7,1 milliards de francs) au premier trimestre. L'évolution est tirée par la performance de la nutrition spécialisée et des eaux. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires ressort à 4,9%, a indiqué Danone, un concurrent du groupe vaudois Nestlé. A cette aune, la nutrition spécialisée a progressé de 14,5% à 1,8 milliard d'euros, avec un bond des ventes de la nutrition infantile supérieur à 50% en Chine.BANQUES: La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a dégagé des résultats trimestriels record. Ils ont été obtenus grâce à une hausse des recettes générées par le courtage sur fond de retour de la volatilité sur les marchés financiers. Lors du premier trimestre, l'établissement new-yorkais a enregistré un bénéfice net de 2,58 milliards de dollars (2,49 milliards de francs), en hausse de 39,9% sur un an. Ce profit est un record pour un premier trimestre. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 13,7% à 11,08 milliards.ats/(AWP / 18.04.2018 17h25)