Résumé des principales informations économiques du mercredi 2 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:TÉLÉCOMS: Swisscom a réalisé un solide premier trimestre, dans un environnement toujours marqué par la concurrence et la saturation du marché. L'opérateur de télécoms semi-public a dégagé un bénéfice net en hausse de 1,6% sur un an à 379 millions de francs. Le chiffre d'affaires a gagné 1,9% à 2,89 milliards de francs. "Nous avons réalisé un solide résultat. Notre branche est fortement sollicitée: les attentes de nos clients vont croissant, de même que le volume des données transitant par le réseau", a relevé le directeur général Urs Schaeppi.COMMERCE DE DETAIL: Après des semaines de boycott des produits Nestlé, le géant de l'alimentaire veveysan a conclu un accord avec six détaillants européens, dont Coop, sur les prix d'achat futurs. Coop entend répercuter les baisses de prix sur les clients. "Nous nous félicitons du fait qu'un accord équilibré a été conclu avec Agecore et que la gamme complète des produits Nestlé sera bientôt disponible auprès de Coop et des autres membres du distributeur européen Alliance Agecore", a indiqué une porte-parole de Nestlé à l'ats. Coop a aussi confirmé le règlement.ASSURANCES: Assura affiche au terme de l'exercice 2017 un volume de primes de 3,4 milliards de francs, contre 3 milliards l'année précédente. Le résultat net consolidé de l'assureur vaudois s'inscrit à 89,9 millions, dopé par un effet unique et la baisse du taux de sinistres. Le résultat net a profité de la dissolution d'une provision de 42,2 millions de francs constituée dans le cadre du litige avec la clinique St. Anna. Suite à l'arrêt favorable aux assurés rendu par le Tribunal fédéral fin mars, cette provision n'avait plus lieu d'être.RESTAURATION RAPIDE: McDonald's a réalisé un exercice 2017 en croissance en 2017 en Suisse. Le chiffre d'affaires de la filiale du géant américain de la restauration rapide a augmenté de 2,4% en Suisse sur un an à 725,4 millions de francs. L'entreprise, dont le siège se trouve à Crissier (VD), explique l'évolution par un nouveau concept de service, l'attrait de certains menus et le développement des espaces café. En moyenne, McDonald's a accueilli quelque 275'000 clients quotidiennement dans ses restaurants en Suisse.ALIMENTATION: Le groupe Zweifel Pomy-Chips a battu son record de ventes en 2017. L'entreprise familiale zurichoise, bien connue pour ses chips, a dégagé un chiffre d'affaires de 215 millions de francs, contre 210,5 millions un an plus tôt. "Outre la progression de l'activité historique, nos nouveautés ont contribué encore une fois à la croissance de notre entreprise", a commenté Zweifel dans un communiqué, sans donner davantage de détails financiers sur son exercice 2017.INDUSTRIE: Oerlikon continue de profiter de la vigueur conjoncturelle globale. Le conglomérat industriel schwyzois a accru ses entrées de commandes au premier trimestre de 37,8% à 974 millions de francs. Le chiffre d'affaires a décollé de 35,7% à 813 millions. "Nous avons démarré très fort l'année, réalisant des entrées de commandes et des ventes records", souligne le patron du groupe Roland Fischer. Les trois segments d'activité de la multinationale ont contribué à la performance.CONJONCTURE: L'indice du SECO mesurant le climat de consommation en Suisse s'est légèrement dégradé entre janvier et avril. Il a diminué de 3 points pour s'établir à +2 points, mais demeure nettement dans la zone favorable. Les consommateurs se sont montrés "un peu moins optimistes" au regard de l'évolution de la situation économique générale, a commenté le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Après avoir bondi en janvier de 18 points à +32 points, le sous-indice correspondant est revenu à son niveau de fin 2017 (+14 points).COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail en Suisse ont reculé en mars de 1,2% - en termes nominaux - comparé au même mois en 2017. Par rapport à février, ils ont par contre progressé de 0,1%, ou de 0,2% en excluant les stations-service. Le repli annuel en mars atteint 1,8% en termes réels, c'est-à-dire compte tenu du renchérissement, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sans les stations-service, les revenus du commerce de détail ont diminué davantage, soit de 1,4% en termes nominaux.IMMOBILIER: En Suisse, la construction de nouveaux appartements s'est stabilisée à un niveau élevé et ne montre aucun signe d'affaiblissement. En revanche, la croissance de la population a nettement ralenti, ce qui fera encore augmenter les taux de vacance, prédit UBS. Au cours des quatre derniers trimestres, quelque 54'000 autorisations de construire ont été délivrées, indique la banque aux trois clés. Le seul premier trimestre 2018 a même connu un pic de permis par rapport à la même période des trois années précédentes.CONJONCTURE: Les perspectives économiques de la Suisse se sont améliorées en avril, tant dans l'industrie que dans les services, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI). Dans l'industrie, les entreprises semblent doucement arriver à la limite de leurs capacités de production. Le baromètre PMI - compilé par la banque Credit Suisse et l'association Procure.ch - dans l'industrie a progressé de 3,3 points sur un mois à 63,6 points, nettement au-dessus de la zone de croissance, à partir de 50 points. Sur un an, la progression est de 5,3 points. L'ensemble des sous-indices sont situés dans la zone de croissance.ZONE EURO: La croissance économique en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre. Une tendance qui confirme les craintes d'un essoufflement de la reprise après un très bon cru 2017. Dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le Produit intérieur brut (PIB) a progressé au premier trimestre de 0,4%, contre 0,7% au dernier trimestre 2017, selon une estimation provisoire de l'Office européen des statistiques, Eurostat.MATIERES PREMIERES: Les syndicalistes internationaux ont protesté contre Glencore mercredi à l'occasion de son assemblée générale. Les manifestants reprochent au géant zougois des matières premières d'ignorer les droits de l'homme et des travailleurs. Devant le casino de Zoug, une quarantaine de syndicalistes sont venus de Colombie, de la République démocratique du Congo (RDC), du Canada, d'Australie et d'autres pays, écrit mercredi Unia dans un communiqué. Ils sont venus dénoncer des cas de mépris des droits du travail et de conditions de travail misérables, selon le syndicat.TEXTILE: Le groupe de prêt-à-porter allemand Hugo Boss a confirmé ses objectifs pour l'année 2018 après avoir publié un bénéfice net en hausse de 3% au premier trimestre, à 50 millions d'euros (59 millions de francs), sur fond de croissance du chiffre d'affaires. L'entreprise a surpassé les attentes des analystes sondés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 44,8 millions d'euros, soit une baisse de 8,3% par rapport aux 48 millions du premier trimestre 2017.ats/lk(AWP / 02.05.2018 17h22)