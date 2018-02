Résumé des principales informations économiques du mercredi 21 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MATIÈRES PREMIÈRES: Glencore a quadruplé son bénéfice net l'an dernier pour le porter à 5,8 milliards de dollars (5,3 milliards de francs). Le géant zougois des matières premières a tiré profit du rebond des cours des métaux. Le groupe a ramené sa dette à 10,7 milliards de dollars à la fin de l'exercice écoulé, contre 15,5 milliards un an plus tôt. Pour mémoire, il avait lancé en 2015 une cure drastique de désendettement et d'économies de coûts.LOGICIELS BANCAIRES: Le concepteur genevois de logiciels bancaires Temenos va débourser 1,4 milliard de livres (1,8 milliard de francs) pour s'emparer de la société britannique Fidessa. Les conseils d'administration des deux entreprises sont parvenus à un accord sur les termes de l'offre. Temenos avait annoncé la veille être en discussion avancée avec Fidessa. Les actionnaires de la firme britannique se voient proposer 35,67 livres sterling par action, soit une prime de 36,9% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Ils recevront également un dividende spécial de 79,7 pence au titre de l'exercice 2017.CONSTRUCTION: L'activité dans le secteur de la construction a fléchi au premier trimestre 2018. L'indice de la branche établi par Credit Suisse et la SSE a reculé de 3 points en l'espace de trois mois, à 142 points. Il se replie de 2 points en variation annuelle. La prévision des chiffres d'affaires corrigés des variations saisonnières dans le secteur principal de la construction est ainsi inférieure de 1,8% à celle du trimestre précédent, indiquent le numéro deux bancaire helvétique et l'association faîtière de la construction, la Société suisse des entrepreneurs (SSE).INDUSTRIE AUTOMOBILE: Le constructeur automobile Volkswagen et IG Metall ont conclu un accord salarial permettant à plus de 120'000 salariés allemands de bénéficier d'une revalorisation de 4,3% à partir de mai au terme d'une quatrième rencontre. L'accord s'inspire de celui conclu le 6 février entre IG Metall et le patronat allemand concernant les salaires et le temps de travail de 3,9 millions de métallos; le syndicat avait organisé une série de grèves de 24 heures et menaçait d'avoir recours à des actions de plus grande ampleur.COMMERCE: Les entreprises industrielles de Migros (M-Industrie) ont connu en 2017 un nouveau succès à l'étranger, où leur chiffre d'affaires a grimpé de 14,1% à 901 millions de francs. Sur le marché suisse , les revenus ont grappillé 0,4% à 5,6 milliards, grâce aux acquisitions. Comme déjà publié, le chiffre d'affaires total des entreprises industrielles du géant orange s'inscrit à 6,52 milliards de francs, en hausse de 2,1% sur un an, indique la Fédération des coopératives Migros. M-Industrie englobe 25 firmes opérant en Suisse ainsi que 8 entreprises de production et plateformes commerciales implantées à l'étranger.ENTREPRISES: La grosse majorité (92%) des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse juge favorable le climat des affaires, un pic depuis 2014. Près d'une sur deux (46%) mise sur une hausse des ventes cette année, selon un sondage d'EY. Parmi 700 entreprises sondées, 44% se disent optimistes pour l'avenir de la situation économique en Suisse, indique le Baromètre des entreprises de la société d'audit et de conseil EY. Une proportion nettement supérieure aux 27% de l'année précédente.CORRUPTION: Deux hommes d'affaires auraient transféré 27 millions de dollars (environ 25 millions de francs) de pots-de-vin à d'anciens fonctionnaires vénézuéliens sur un compte bancaire suisse. Cet élément ressort d'un acte d'accusation américain contre cinq anciens responsables gouvernementaux vénézuéliens. Selon ce document, publiquement disponible, deux anciens hauts responsables du groupe pétrolier d'Etat vénézuélien PDVSA avaient accès à ce compte. Ceux-ci ont été arrêtés en Espagne en octobre dernier avec deux autres hommes, tandis qu'un autre est encore en fuite. Un article sur le sujet est paru dans le Tages-Anzeiger et le Bund.TECHNOLOGIES: La cybercriminalité coûte désormais 600 milliards de dollars (558 milliards de francs) par an à travers le monde. Ce chiffre est en augmentation en raison de la compétence grandissante des pirates et l'essor des cryptomonnaies, selon une étude. "Le numérique a transformé à peu près tous les aspects de notre vie, notamment la notion de risque et la criminalité, de sorte que l'activité criminelle est plus efficace, moins risquée, plus rentable et plus facile que jamais", écrit Steve Grobman, expert de la société McAfee, spécialisée dans la protection contre les attaques informatiques.BANQUES: La Banque Linth a amélioré ses résultats l'an dernier. L'établissement st-gallois a accru son bénéfice net de 12,7% par rapport à 2016, à 22,6 millions de francs. Le résultat opérationnel a lui grimpé de 32% pour s'établir à 27,9 millions de francs, a indiqué la Banque Linth dans un communiqué. Le produit d'exploitation s'est étoffé de 10,5% à 96,1 millions, grâce à la contribution des opérations de commissions et de services.PHARMA: Basilea Pharmaceutica annonce le départ de son directeur général Ronald Scott, promis à la retraite après 18 ans d'activité au sein du groupe biotechnologique bâlois, dont cinq à la tête de la direction. Son remplaçant s'appelle David Veitch, actuel directeur commercial. Ce dernier entrera en fonction le 19 avril prochain, a indiqué l'entreprise rhénane. David Veitch dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. Il est arrivé chez Basilea en 2014 pour occuper la tête de la division commerciale.COMMERCE DE DÉTAIL: Le discounter Lidl Suisse augmente sa masse salariale de 1% à partir du mois de mars. Les trois quarts de la manne sont consacrés à des hausses de salaire individuelles, le solde à des hausses structurelles (promotions et fidélité). L'accord salarial a été conclu entre la filiale suisse du groupe allemand de supermarchés et les partenaires sociaux (Syna et la Société suisse des employés de commerce) dans le cadre de la convention collective de travail (CCT), ont indiqué les parties dans des communiqués séparés.MARCHÉ DU TRAVAIL: Les offres d'emploi ont encore progressé en février en Suisse, en particulier dans les cantons romands. Selon l'indice Swiss Job du cabinet Michael Page, le nombre d'offres d'emploi publiées a augmenté de 2,9% sur un mois et de 23,9% sur un an. La variation sur un an est supérieure à la croissance moyenne des trois dernières années (19%), a indiqué Michael Page. La Suisse romande tire la croissance, avec une hausse mensuelle de 6,8%. Les offres d'emploi publiées dans les cantons alémaniques affichent pour leur part une progression limitée à 2,2% sur un mois.TÉLÉCOMS: Le géant sud-coréen Samsung Electronics dévoilera dimanche ses deux nouveaux smartphones phares, le Galaxy S9 et le Galaxy S9+, dans un effort pour tourner définitivement la page des scandales et des déconvenues. La filiale du plus grand conglomérat sud-coréen, qui pèse seul un cinquième du produit intérieur brut (PIB) de la onzième économie mondiale, avait subi en 2016 un humiliant revers avec le rappel mondial de son Galaxy Note 7 aux batteries explosives.AUTOMOBILE: La Commission fédérale de la concurrence (COMCO) a donné son feu vert à l'association entre AXA Winterthur et Tamedia dans le domaine de la mobilité, ont indiqué les deux entreprises. Le partenariat avait été annoncé en janvier dernier. L'assureur et le groupe de médias entendent développer de nouvelles offres dans le secteur des véhicules d'occasion ainsi que d'autres services dans le domaine de la mobilité. AXA Winterthur a pris une participation de 50% dans la plate-forme de véhicules autoricardo.ch appartenant à Tamedia.ats/jh(AWP / 21.02.2018 17h30)