Résumé des principales informations économiques du mercredi 23 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ECONOMIE ROMANDE: Après quelques difficultés, l'économie romande retrouve une croissance affirmée. Elle devrait atteindre 2,3% cette année et se maintenir à 1,9% en 2019, selon les prévisions pour le PIB romand. L'environnement conjoncturel est favorable, ont relevé dans un communiqué les six banques cantonales romandes, en collaboration avec l'institut CREA et le Forum des 100. Deux raisons à cela: la remontée du cours de l'euro par rapport au franc et la bonne santé de l'économie mondiale.HORLOGERIE: Les effectifs dans l'industrie horlogère suisse se sont contractés l'an dernier. La Convention patronale de la branche (CP) a recensé 54'944 travailleurs fin septembre 2017, soit un recul de 1858 en un an (-3,3%). Cette nouvelle baisse, qui fait suite à celle enregistrée en 2016 (-3,4%), "témoigne de la poursuite d'une situation économique incertaine", a écrit la CP. Le canton de Neuchâtel demeure le principal employeur du secteur, avec un peu plus de 14'000 personnes (-483), soit 25,5% des effectifs totaux (taux stable).IMMOBILIER: Le marché des résidences secondaires dans les Alpes suisses retrouve des couleurs. Après une longue phase de correction, le prix moyen des logements de vacances a augmenté l'an dernier de 1,1%. St-Moritz (GR) et Gstaad (BE) restent les plus chers. L'évolution des prix moyens en Suisse s'avère toutefois à la traîne par rapport aux pays voisins, indique une étude d'UBS. En Autriche, ils ont progressé de 5% par rapport à 2017 et en France de 3%.ALIMENTATION: McDonald's Suisse devra importer provisoirement de la viande de boeuf d'Autriche. La diminution du cheptel laitier helvétique a engendré un nouvel épisode de pénurie de viande bovine sur le marché domestique. Selon les statistiques officielles, 643 agriculteurs suisses ont cessé leur activité l'année dernière, explique McDonald's Suisse dans un communiqué. Comme l'été passé, la production de viande bovine locale actuelle s'avère insuffisante pour couvrir ses besoins.ALIMENTATION: Nestlé offre une seconde jeunesse à Thomy. A 88 ans, la populaire marque de moutarde et mayonnaise en tube d'origine bâloise élargit et modernise sa gamme de produits pour convaincre de nouveaux segments de marché. Au total, Thomy a lancé 24 innovations en Suisse au cours des dernières semaines, indique Nestlé dans un communiqué. Parmi celles-ci, des sauces à salade fraîches, des dips et une gamme de sauces aux saveurs exotiques - telles que la moutarde au safran d'Iran ou au gingembre - destinés aux groupes-cibles "conscients des ingrédients".COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES: Le groupe LEM a affiché une solide croissance lors de son exercice 2017/2018 (clos fin mars), le dernier sous la houlette de François Gabella. Le spécialiste genevo-fribourgeois de composants pour la mesure des paramètres électriques a dégagé un bénéfice net de 53,3 millions de francs, une hausse de 19,6% sur un an. Le chiffre d'affaires s'est établi à 301,2 millions de francs, en progression de 13,9%. Les entrées de commande (+17,9% à 319,7 millions) et le résultat opérationnel (+10,7% à 61,7 millions) ont, eux aussi, présenté une croissance à deux chiffres.CONSTRUCTION: L'activité dans le secteur de la construction est demeurée stable au deuxième trimestre 2018. L'indice de la branche établi par Credit Suisse et la Société suisse des entrepreneurs (SSE) s'est affiché à 142 points, comme trois mois auparavant. Il a en revanche progressé de deux points en comparaison annuelle. L'indice du bâtiment devrait progresser de 1% par rapport au trimestre précédent. Dans le génie civil, une baisse de 1,6% des chiffres d'affaires corrigées des variations saisonnières est attendue.CHAUSSURES: Après le spécialiste de la confection Charles Vögele, Karl Vögele passe à son tour en mains étrangères. Le polonais CCC, sis à Polkowice, reprend pour 10 millions de francs 70% du capital-actions ainsi que l'ensemble des dettes de l'entreprise saint-galloise, laquelle exploite les enseignes Vögele Shoes, Bingo Shoe Discount et Max Shoes. Le paquet d'actions a été cédé par des membres de la famille Vögele n'exerçant pas de fonctions opérationnelles au sein de Karl Vögele.COMMERCE DE DÉTAIL: La morosité est de mise pour le commerce de détail dans le canton de Fribourg. Le nombre de magasins et de postes de travail diminue, tandis que les ventes du secteur stagnent, montre une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF). Même s'il reste le deuxième plus grand employeur privé du canton - derrière la construction -, le commerce de détail perd du terrain en terre fribourgeoise. Fin 2015, la branche employait 9753 personnes, correspondant à 6931 équivalents plein temps, soit une diminution de 149 postes en cinq ans, relève la CCIF dans un communiqué.BANQUES: La banque de gestion Julius Baer a franchi une nouvelle marque à fin avril. L'établissement zurichois a dépassé les 400 milliards de francs de masse sous gestion pour la première fois de son histoire. L'augmentation des volumes s'explique par des entrées d'argent continues et par le renforcement du dollar, indique Julius Bär.TÉLÉCOMMUNICATIONS: L'opérateur de télécommunications mobiles Salt a élu cinq nouveaux membres non-exécutifs à son conseil d'administration. Parmi ceux-ci figure Peter Brabeck-Letmathe, ancien patron de Nestlé et actuel vice-président du conseil de fondation du Forum économique mondial (WEF). Salt annonce également les entrées de Robert-Philippe Bloch, Jacques de Saussure et Martin Lehmann, ainsi que de l'ancienne responsable de la division Voyageurs des CFF Jeannine Pilloud.INFORMATIQUE: Le spécialiste en conseils informatiques Evolusys, basé à Coppet (VD), rejoint le giron du groupe technologique allemand Bechtle. Le montant de la transaction n'est pas divulgué. Evolusys emploie actuellement 25 conseillers actifs dans les solutions analytiques, les systèmes collaboratifs et les solutions cloud. Son chiffre d'affaires pour 2017 s'élève à environ 5 millions de francs.UNION EUROPÉENNE: La Commission européenne a proposé de sortir la France de la procédure pour déficit excessif ouverte contre elle en 2009, à la faveur de performances budgétaires enfin dans les clous européens. "C'est un moment important pour la France, la fin de neuf années de procédure longue, pénible, et d'efforts budgétaires parfois douloureux mais nécessaires", a commenté le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.TECHNOLOGIES: Emmanuel Macron a réclamé à une soixantaine de dirigeants et acteurs de la high-tech mondiale invités à l'Elysée, dont Mark Zuckerbeg (Facebook), de s'engager en faveur des "biens communs" comme la situation sociale, l'environnement et la lutte contre les inégalités, avant un sommet baptisé "Tech for Good". A cette occasion, plusieurs groupes ont annoncé des décisions, dont les groupes Uber et Deliveroo, qui vont offrir à leurs chauffeurs et coursiers en Europe une protection sociale privée, et IBM, qui va embaucher 1400 personnes en France.ats(AWP / 23.05.2018 17h25)