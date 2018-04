Résumé des principales informations économiques du vendredi 13 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ENERGIE: Groupe E a vu son chiffre d'affaires diminuer de 2,5% à 686 millions de francs l'an passé. L'entreprise fribourgeoise active dans l'énergie a toutefois pu maintenir son bénéfice net stable à 112 millions. Le recul du chiffre d'affaires provient principalement du repli des revenus du transport d'électricité (-8,3%). Le segment électricité a pour sa part reflué de 0,9%.CIMENT: LafargeHolcim a confirmé la nomination de Niklaus Traber au poste de directeur général pour la Suisse et l'Italie. Cette information avait déjà été divulguée par le journal Schweiz am Wochenende le week-end dernier. L'ancien patron de cette région Gerd Aufdenblatten aurait discrètement quitté le groupe. Dans le communiqué publié, le cimentier franco-suisse ne revient pas sur les raisons du départ et indique seulement que M. Aufdenblatten a dirigé avec succès le marché Europe centrale-ouest, dont l'Italie et la Suisse faisaient partie, et qu'il quittait maintenant l'entreprise.INDUSTRIE: Le conglomérat Conzzeta a vu son chiffre d'affaires nettement progresser au premier trimestre. Celui-ci a bondi de 43,5%, à 430,6 millions de francs. En tenant compte de modifications dans le périmètre de consolidation et à taux de change stables, les ventes ont augmenté de 27,5%, précise le groupe zurichois, qui contrôle notamment la marque d'articles de sport Mammut. Les entrées de commandes pour les biens d'investissement ont crû de 18,6% à 276,1 millions de francs, tirées en particulier par la région Amériques.SYSTÈMES DE FIXATION: Ancien président du conseil d'administration de Hilti, Michael Hilti a été nommé président d'honneur du spécialiste liechtensteinois des systèmes de fixation et de l'outillage pour la construction. Dernier représentant de la famille propriétaire du groupe, M. Hilti a mis un terme à son mandat d'administrateur, conformément aux règles internes. L'élection de M. Hilti "en tant que président d'honneur ne représente pas seulement un signe de reconnaissance (...) mais souligne le lien étroit entre la famille propriétaire et l'entreprise", a précisé Heinrich Fischer, le président du conseil d'administration de Hilti, cité dans un communiqué. Les actionnaires ont avalisé sa désignation lors de l'assemblée générale du groupe.PRODUITS STRUCTURÉS: Leonteq fait l'objet d'une procédure en justice à l'Ile de Man. La société financière Old Mutual International (OMI), une filiale du groupe britannique Old Mutual, reproche au spécialiste zurichois des produits structurés les pertes substantielles qu'elle a subies après des investissements dans des instruments financiers. La société financière Old Mutual International (OMI) a soumis un formulaire de réclamation auprès de la Haute Cour de l'île, informe Leonteq. Rejetant les revendications de la société sise sur l'Ile de Man, l'entreprise zurichoise entend défendre vigoureusement sa position. La procédure vise Leonteq et "d'autres parties" qui ne sont pas spécifiées.IMMOBILIER: La société immobilière zougoise Varia US Properties a enregistré en 2017 un bénéfice net qui a plus que doublé à 34,9 millions de dollars (33,3 millions de francs). Pour l'exercice en cours, l'entreprise table sur des recettes solides et a confirmé le dividende qu'elle prévoit de distribuer à ses actionnaires. Pendant l'année sous revue, les recettes totales se sont inscrites à 88,2 millions de dollars, soit un bond de 36,5%, tandis que les recettes brutes se sont établies à 65,8 millions de dollars, une hausse de 68%, précise le communiqué.AUTOMOBILE: Le nouveau patron du géant allemand de l'automobile Volkswagen a promis d'intensifier ses réformes pour conduire le groupe vers la mobilité du futur, et laisser les ravages du dieselgate dans le rétroviseur. "Il s'agit d'approfondir le changement, et pas d'une révolution", a d'emblée fait savoir Herbert Diess lors de sa première conférence de presse en tant que chef du mastodonte mondial du secteur, à Wolfsburg.ETATS-UNIS: Face aux tensions commerciales croissantes avec Pékin, Donald Trump envisage désormais de rejoindre l'accord de libre-échange transpacifique (CPTPP). L'annonce intervient alors que les Etats-Unis s'étaient retirés du traité initial TTP l'an passé. Le président américain a chargé un de ses conseillers économiques et son représentant américain au Commerce (USTR) d'entrer de nouveau en discussions, a indiqué jeudi un sénateur républicain.BANQUES: La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, profitant du rebond du courtage alimenté par la forte volatilité sur les marchés financiers au premier trimestre. Le bénéfice net a bondi de 35,1% à 8,7 milliards de dollars (8,3 milliards de francs), ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 2,37 dollars contre 2,28 dollars anticipés.MARCHÉS: Un banquier de Goldman Sachs, David Schwimmer, va devenir le prochain directeur général de l'opérateur boursier London Stock Exchange (LSE). Il succédera à Xavier Rolet qui a fait du groupe un géant des marchés. Le LSE a annoncé dans un communiqué l'arrivée le 1er août prochain de M. Schwimmer, pur produit de la prestigieuse banque d'affaires américaine.BANQUES: La banque américaine Citigroup a annoncé une hausse plus forte que prévu de ses résultats au premier trimestre, principalement grâce aux recettes générées par ses cartes bancaires et le rebond des activités de courtage. Le bénéfice net a augmenté de 12,96% à 4,62 milliards de dollars (4,4 milliards de francs), ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 1,68 dollar contre 1,61 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 2,75% à 18,87 milliards de dollars contre 18,86 milliards escomptés.ENERGIE: L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a maintenue sa prévision de demande de pétrole en 2018, malgré des facteurs de risques pouvant peser sur le marché. L'organisme s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole progresse de 1,5 million de barils par jour (mbj) cette année, comme annoncé le mois dernier. Toutefois, les tensions commerciales actuelles entre les Etats-Unis et la Chine représentent un "risque" pour ces prévisions, relève l'AIE.ats/jh(AWP / 13.04.2018 17h30)