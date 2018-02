Résumé des principales informations économiques du vendredi 16 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ASCENSEURS: Tirant profit d'une présence globale, Schindler a poursuivi sa croissance l'an dernier. Alors que ses revenus ont pour la première fois franchi le cap des 10 milliards de francs, le fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques a vu son bénéfice net gagner 7,4% sur un an à 884 millions. Ajusté des gains exceptionnels engrangés en 2016, à savoir 31 millions de francs liés à la vente d'affaires au Japon ainsi que 26 millions au titre de la réévaluation de la participation dans l'ex-filiale de distribution informatique Also, le bénéfice net a bondi de 15,4%, a précisé Schindler. Celui de la holding chapeautant l'ensemble des activités du groupe est passé de 519 à 575 millions.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: La famille Burkard, héritière du fabricant zougois de spécialités chimiques Sika et représentée par la holding Schenker-Winkler (SWH), veut conclure un nouveau contrat avec Saint-Gobain. L'objectif est toujours de vendre au groupe français la majorité des droits de vote. "Nous allons mettre en place un nouveau contrat avec Saint-Gobain", a déclaré Urs Schenker, avocat de la famille, dans un entretien publié par le quotidien zurichois Tages-Anzeiger. Les héritiers veulent "engager de nouvelles négociations avec Saint-Gobain et adapter les conditions" de l'accord, a-t-il ajouté.PHARMA: Le groupe pharmaceutique bâlois Roche prend le contrôle total de l'entreprise américaine Flatiron Health, une société informatique spécialisée dans l'oncologie. La transaction porte sur un montant de 1,9 milliard de dollars (1,73 milliard de francs). Roche, qui possédait jusqu'à présent 12,6% de Flatiron, va acquérir le reste des actions de l'entreprise américaine fondée en 2012. Basée à New York, cette dernière collecte et analyse des données sur les traitements de patients atteints d'un cancer.FOIRES ET EXPOSITIONS: MCH a essuyé une perte de 110 millions de francs l'an dernier. La société bâloise a dû passer des amortissements exceptionnels, en raison notamment de la réduction du format du salon horloger Baselworld 2018. MCH avait enregistré en 2016 un bénéfice net de 34,3 millions de francs. Dans un communiqué, la société, active dans les foires et expositions, a expliqué qu'elle devait inscrire des amortissements exceptionnels de 102,3 millions, en raison de corrections de la valeur sur ses halles d'exposition à Bâle.BANQUES: Le conglomérat chinois HNA a réduit sa participation dans Deutsche Bank à environ 8,8%, mais compte rester un actionnaire "important" de la banque allemande, a annoncé le gérant d'actifs chargé de cette participation. "Une réduction supplémentaire de notre participation n'est pas prévue. HNA continuera d'être un important investisseur dans Deutsche Bank", a dit un porte-parole de ce gérant d'actifs, C-Quadrat.BOISSONS: Le marchand de sodas et de boissons non-alcoolisées américain Coca-Cola a enregistré au quatrième trimestre une perte nette en raison de charges liées à la réforme fiscale. Son chiffre d'affaires a lui baissé de 20%, tout en se révélant supérieur aux attentes. Coca-Cola a présenté une perte nette de 2,72 milliards de dollars (2,5 milliards de francs) comparée à un bénéfice net de 547 millions sur la même période en 2016. Le chiffre d'affaires a reculé à 7,512 milliards mais se montre de 150 millions supérieur aux attentes. Le bénéfice ajusté par action, qui ne tient pas compte des charges fiscales, est de 0,39 dollar, conforme aux attentes du marché.ASSURANCES: Le géant allemand de l'assurance Allianz a publié un bénéfice net 2017 en légère baisse, plombé par les catastrophes naturelles et la réforme fiscale américaine, et prévoit une performance opérationnelle stable en 2018, sauf imprévus. Sur l'année écoulée, le groupe de Munich a dégagé un bénéfice net en 6,8 milliards d'euros (7,8 milliards de francs), en recul de 2,3%, selon un communiqué. Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur un gain net 7,23 milliards d'euros.ALIMENTATION: Le géant français de l'alimentaire Danone a réalisé un bond de 42,6% de son bénéfice net et une nette amélioration de sa rentabilité en 2017, une "très bonne performance", selon son directeur général Emmanuel Faber. Le bénéfice net a atteint 2,4 milliards d'euros (2,75 milliards de francs) et le résultat opérationnel courant a progressé de 17,2% à 3,5 milliards pour une marge de 14,36% (+70 points de base), malgré la hausse des matières premières.PROMOTION ÉCONOMIQUE: La promotion économique du canton de Berne a soutenu l'an dernier 44 projets d'entreprises, qui devraient générer près de 256 millions de francs d'investissements et plus de 600 emplois. De nombreuses sociétés axées sur la recherche se sont également installées dans le canton. L'an dernier, 47 projets ont par ailleurs été encouragés dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR), avec 400 emplois à la clé.CRYPTOMONNAIES: L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) publie un guide pratique sur les appels de fonds numériques (ICO), basés sur la technologie de la chaîne de blocs (blockchain). Le gendarme financier y explique comment il va traiter les questions d'assujettissement de ces ICO sur la base du droit régissant les marchés financiers. La FINMA y définit également les informations minimales dont elle a besoin pour traiter de telles demandes et les principes qu'elle suit pour y répondre. Elle souhaite ainsi apporter de la transparence pour les acteurs du marché concernés.HÔTELLERIE: Sunstar a poursuivi sa croissance au terme du premier semestre de l'exercice décalé 2017/2018. Alors que le nombre de nuitées a progressé de 4% sur un an à 157'400, le groupe hôtelier bâlois a vu son chiffre d'affaires s'enrober de 5,1% à 22,9 millions de francs. Il s'agit là du cinquième semestre consécutif de croissance. La perte nette du groupe bâlois, habituelle en été, a pu être réduite de 36% à 0,7 million de francs, soit le meilleur résultat depuis la saison d'été 2008.POLITIQUE FINANCIÈRE: Le ministre des finances Ueli Maurer se rendra en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis de samedi à mardi prochain. Avec ses homologues des deux pays, il parlera de coopération en matière financière et fiscale. Le conseiller fédéral sera accompagné du secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Jörg Gasser et de représentants d'une douzaine d'établissements financiers suisses.BIOTECHNOLOGIES: Addex Therapeutics va mieux. Le spécialiste genevois de molécules contre les maladies du système nerveux a levé 30 millions de francs et souhaite étendre encore ses ressources de 10 millions supplémentaires grâce à une émission d'actions à prix fixe. Cette augmentation de capital doit être formellement approuvée lors d'une assemblée des actionnaires attendue vers le 21 mars. Et le dispositif devrait être opérationnel une semaine plus tard.ats/(AWP / 16.02.2018 17h25)