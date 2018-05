Résumé des principales informations économiques du vendredi 18 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:LUXE: Richemont a retrouvé la croissance lors de son exercice 2017/18, clos fin mars, avec un bénéfice net en hausse de 1% à 1,22 milliard d'euros (1,44 milliard de francs). L'Asie a porté le chiffre d'affaires du groupe genevois qui s'étend de 3% à près de 11 milliards. En excluant l'impact des rachats exceptionnels de stocks pour environ 200 millions d'euros, les ventes auraient progressé de 7% à taux de change constants. Cette phase de rééquilibrage est désormais achevée.INDUSTRIE: L'industrie suisse des machines, équipements électriques et des métaux (MEM) a poursuivi sa croissance au 1er trimestre 2018. Les entrées de commandes ont notamment progressé de 24,1% en comparaison annuelle et le chiffre d'affaires de 16,4%. "Aussi bien les grandes entreprises que les PME ont profité de cette évolution", indique Swissmem. Les entrées de commandes élevées ont un effet positif sur le taux d'utilisation des capacités de production dans les entreprises. Selon le recensement du centre de recherches conjoncturelles zurichois KOF, il se situait à 90,6%, contre une valeur moyenne de 86,4% sur plusieurs années.INDUSTRIE: Scienceindustries a un nouveau président. Réunis à Viège (VS) en assemblée générale, en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard, les membres de l'association faîtière des industries chimique, pharmaceutique et des biotechnologies, ont élu à la présidence Matthias Leuenberger. Oeuvrant chez Novartis, il succède à Gottlieb Keller. Thomas Früh, qui travaille pour le compte de Bachem, accède pour sa part à la vice-présidence, précise Scienceindustries. Plusieurs nouveaux venus ont par ailleurs rejoint le comité de l'association, à savoir Frank Höfflin de Sika, René Kissling de Roche, Christian Kohlpaintner de Clariant, Roman Mazzotta de Syngenta, Felix Reiff de Bayer (Suisse) et Andreas Walde de Vifor Pharma.AMEUBLEMENT: Ikea a annoncé partir à la conquête du Chili, de la Colombie et du Pérou, la première incursion sur le continent sud-américain du géant du meuble en kit. Au moins neuf magasins doivent y ouvrir leurs portes dans les dix années qui viennent, et des sites de vente en ligne seront lancés. Le premier point de vente physique devrait sortir de terre à Santiago du Chili à la fin 2020, avant Lima et Bogota. Ikea s'est associé avec un partenaire local, la chaîne chilienne Falabella, forte d'un puissant réseau de détail et de distribution.PHARMA: Novartis a reçu des autorités américaines sanitaires (FDA) une homologation pour son médicament Aimovig, utilisé contre la prévention de la migraine. Il s'agit du premier produit de ce genre qui reçoit le feu vert de la FDA, a relevé le groupe pharmaceutique bâlois. Le médicament, découvert par le laboratoire américain Amgen, a fait l'objet d'un développement conjoint avec la multinationale rhénane dans le cadre d'une collaboration portant également sur un produit expérimental contre la maladie d'Alzheimer.ALIMENTATION: L'acquisition de Hügli par Bell se trouve à bout touchant. Le groupe bâlois de transformation de viande détient 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote du fabricant de soupes et bouillons. L'annonce définitive du résultat sera publiée le 24 mai et l'exécution de l'offre devrait avoir lieu le 25 mai, précise un communiqué de Bell.AUTOMOBILE: Les autorités allemandes ont ordonné le rappel de deux modèles du constructeur allemand Porsche équipés de logiciels "non autorisés" visant à dissimuler les niveaux réels d'émissions polluantes, a indiqué un porte-parole de l'agence fédérale de l'automobile KBA. "Un rappel est en cours" pour les marques Cayenne et Macan, portant en Allemagne sur quelque 19'000 voitures, a déclaré à l'AFP Stephan Immen, confirmant une information de l'hebdomadaire Der Spiegel. Selon le magazine, 53'000 Macan et 6800 Cayenne sont concernées mondialement.FISCALITE: Apple a versé 1,5 milliard d'euros (1,75 milliard de francs) sur un compte séquestre créé par l'Irlande pour recueillir 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts dont la Commission européenne exige le paiement, a annoncé le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe. L'exécutif européen a ordonné en août 2016 à Apple de verser ces 13 milliards d'euros à l'Irlande après avoir conclu que les arrangements fiscaux entre Dublin et le groupe américain s'apparentaient à une aide publique illégale.COMMERCE: La Chine lève une mesure antidumping prise contre les importations de sorgho américain. Cette décision tombe au moment où des négociateurs des deux pays tentent à Washington d'éviter une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il avait décidé de lever cette mesure par crainte d'une hausse des coûts de production des éleveurs, particulièrement porcins, le sorgho étant utilisé dans l'alimentation animale.COMMERCE: Le Japon a informé l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'il était prêt à prendre des mesures de représailles après la décision des Etats-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Il affirme "avoir le droit" d'instaurer des taxes sur des marchandises américaines à hauteur de 50 milliards de yens (450 millions de francs), montant équivalant à l'impact des tarifs décidés par l'administration Trump, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.ats/(AWP / 18.05.2018 17h25)