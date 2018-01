Résumé des principales informations économiques du vendredi 19 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:WEF 2018: Les conseillers fédéraux devraient promouvoir la place économique suisse la semaine prochaine au Forum économique mondial (WEF) à Davos. Les milieux économiques helvétiques ne craignent pas de dérapage du président américain Donald Trump, car celui-ci est un homme de l'économie. Donald Trump a tout d'abord pris par surprise l'économie suisse avec sa réforme fiscale. L'annonce de sa venue dans la station grisonne a immédiatement créé l'événement.REMUNERATIONS: A l'heure de l'embellie économique, les dirigeants d'entreprises devraient voir leur rémunération augmenter légèrement cette année. L'enveloppe salariale des directions des 100 plus grandes sociétés suisses est budgétée à 1,244 milliard de francs. Ce montant affiche ainsi une hausse de 3,3% au regard de 2017, indique le cabinet de conseils spécialisé HCM Hostettler & Company (HCM). Du côté des conseils d'administration, les augmentations resteront plus limitées.AUTOMOBILE: Amag a réalisé un chiffre d'affaires en légère hausse l'an dernier à 4,6 milliards de francs, contre 4,55 milliards en 2016. L'importateur automobile zurichois (marques du groupe allemand Volkswagen) a étoffé également ses effectifs. Ceux-ci ont progressé de 144 postes pour totaliser 5717 personnes à la fin de l'an passé, a indiqué le groupe dans un communiqué. Amag relève encore la bonne tenue du constructeur espagnol Seat, dont les ventes ont bondi de 20%, ce qui lui permet de figurer parmi les dix marques les plus recherchées de Suisse.TOURISME: Zoug Tourisme a signé avec Airbnb un accord sur la perception de la taxe de séjour, il y a six mois. Les deux partenaires tirent un bilan favorable de l'opération. La plate-forme américaine de réservation d'hébergements en ligne a généré en six mois, soit entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, 7631 nuitées. Pour l'année en cours, Zoug Tourisme prévoit une nouvelle croissance du nombre de nuitées réservées par l'entremise d'Airbnb, écrivent les deux partenaires dans un communiqué commun. La perception automatique de la taxe de séjour se déroule comme prévu.COMMERCE DE DÉTAIL: Le discounter Denner, appartenant au groupe Migros, a dépassé pour la première fois la barre des 3 milliards de francs en 2017. Son chiffre d'affaires a crû de 3,1% à 3,064 milliards. La croissance réelle est de 3,4%, après correction du renchérissement négatif. Pour la huitième année consécutive, Denner a pu augmenter son chiffre d'affaires et gagner des parts de marché, a indiqué le discounter dans un communiqué. Le nombre de succursales est passé à 522, contre 510 en 2016. Elles ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,419 milliards, en hausse de 4,2%.BANQUES: Malgré un environnement demeurant difficile, la Banque Migros a renoué avec la croissance l'an dernier. Affichant des revenus en hausse au regard de 2016, l'établissement du premier détaillant helvétique a vu son bénéfice net s'étoffer de 3,9% à 223 millions de francs. Considérés dans leur ensemble, les revenus ont augmenté en l'espace d'un an de 2,9% à 591,8 millions de francs, annonce la Banque Migros. Les charges d'exploitation ont quant à elles aussi progressé, mais dans une moindre mesure, soit de 0,6% à 280,3 millions.INDUSTRIE: Oerlikon décroche deux gros contrats en Chine. Le groupe industriel schwyzois va livrer deux parmi les dix plus importants fabricants de fibres synthétiques sur le plan mondial pour une valeur totale de 540 millions de francs. Les deux entreprises qui ont passé les commandes exercent dans l'empire du Milieu, a indiqué la multinationale établie à Pfäffikon (SZ). Leur nom n'est toutefois pas divulgué. Les livraisons, assurées par l'entité Oerlikon Barmag, interviendront en 2019 pour l'une et en 2020 pour l'autre.INDUSTRIE: Le personnel d'ABB Sécheron a envoyé à la direction une demande formelle de renégociation après le plan révisé de restructuration du site genevois annoncé la semaine dernière. ll dit attendre une réponse d'ici la semaine prochaine. Le groupe zurichois d'électrotechnique avait précisé début novembre que la quasi totalité de la production de transformateurs de traction allait être délocalisée vers la Pologne. Il y a un mois, le personnel avait ensuite proposé des pistes pour reconvertir le site en pôle d'excellence.CHAUFFAGE-CLIMATISATION: Zehnder Group a réalisé un exercice 2017 en croissance. Le spécialiste argovien des radiateurs et des ventilations a inscrit un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur un an à 582,4 millions d'euros (677,1 millions de francs). La croissance organique a atteint 10%, a indiqué l'entreprise basée à Gränichen (AG) en publiant le montant provisoire de ses ventes. L'essor des affaires a rejailli sur toutes les régions importantes, avec une mention particulière pour l'Allemagne et la Chine.ELECTRONIQUE: Elma Electronic s'attend à un résultat financier moins bon que prévu en 2017. En cause: la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis, qui va peser à hauteur d'un million de francs sur la charge fiscale du fabricant zurichois de boîtiers électroniques. Le bénéfice prévisionnel d'environ 4 millions de francs, annoncé en décembre dernier, n'est plus d'actualité, a prévenu Elma Electronic dans un communiqué.PREVOYANCE: Les caisses de pension ont enregistré leur meilleure performance depuis 2009 l'an dernier. Les établissements sélectionnés par UBS ont enregistré en 2017 un rendement annuel moyen de 7,82%. Les caisses de pension les plus petites, soit celles dont la fortune est de moins de 300 millions de francs, ont connu la plus forte progression (+8,35%), peut-on lire dans le document d'UBS. Les établissements de taille moyenne ont enregistré une croissance de 7,59%.PANNE: Swisscom a été victime d'une nouvelle panne ce matin. Le réseau mobile a été affecté entre 9h00 et 10h pour les appareils fonctionnant encore avec de la 2G et de la 3G. Les liaisons en 4G n'ont, elles, pas été concernées, a précisé Swisscom. L'opérateur enchaîne les pannes ces derniers jours. A deux reprises depuis la deuxième semaine de janvier, des milliers de clients commerciaux ont été privés de téléphone. Selon Swisscom, il n'y a toutefois aucun rapport entre la panne de ce matin et celles des 8 et 15 janvier.INFLATION: Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont augmenté de 0,9% en moyenne annuelle en 2017. L'évolution s'explique avant tout par la hausse des prix des produits pétroliers, des métaux, des produits semi-finis en métaux et de la ferraille. Les prix des produits indigènes sont restés stables l'an passé, alors que ceux des produits importés augmentaient de 2,7%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pour mémoire, le renchérissement annuel moyen s'était révélé négatif à hauteur de 1,8% en 2016 et de 5,4% en 2015 (année de l'abandon du cours plancher de l'euro).ats/(AWP / 19.01.2018 17h25)