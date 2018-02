Résumé des principales informations économiques du vendredi 2 février 2018

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:NOVARTIS: l'Agence sanitaire américaine (FDA) a accordé un statut de médicament orphelin pour le traitement expérimental leniolisib (CDZ173). La désignation permet au laboratoire bâlois de bénéficier d'incitations au développement de certaines substances destinées à de faibles populations de patients ou pour lesquelles la rentabilité envisagée risque de n'être pas suffisante, par le biais notamment de crédit fiscaux pour des tests cliniques.SGS: le géant de l'inspection et de la certification poursuit ses emplettes avec l'acquisition de la société TraitGenetics. Le laboratoire allemand, 3,5 mio EUR de revenus en 2017, est actif dans le développement et l'analyse de marqueurs moléculaires utilisés dans la recherche sur la sélection végétale.LAFARGEHOLCIM: un ancien responsable de Lafarge en Syrie assure que l'ambassade de France était au courant des versements douteux du cimentier à des groupes jihadistes. Le diplomate concerné dément.SCHMOLZ+BICKENBACH: l'aciériste lucernois contribuera au fonds étatique hexagonal pour soutenir l'activité du site d'Ascométal à Saint-Saulve - exclu de l'offre de reprise des activités du groupe - a assuré le ministre français de l'économie Bruno Le Maire.KTM: le motoriste autrichien a confirmé son offre aux actionnaires de sa filiale Pankl Racing Systems, dont il souhaite prendre le contrôle total et faire décoter les titres de la Bourse de Vienne. Le propriétaire de la marque de motos oranges propose 42,18 EUR par action Pankl.TAMEDIA: l'éditeur diversifié zurichois lancera le 19 février son offre publique d'achat (OPA) sur la régie publicitaire Goldbach. Comme annoncé en décembre, Tamedia propose de racheter en espèces au prix de 35,50 CHF l'ensemble des actions en circulation, soit 6,3 mio de nominatives. La régie publicitaire pour sa part a dévoilé un chiffre d'affaires de 343,1 mio CHF sur les neuf premiers mois de l'an dernier, en hausse de plus d'un quart. Le bénéfice net a quasiment doublé à 5,7 mio CHF.BELIMO: le producteur de micro-tractions s'est doté d'un nouveau responsable financier (CFO) en la personne de Markus Schürch, un ancien responsable de Landis+Gyr. Le nouveau venu remplacera Beat Trutmann dès l'an prochain.IMPLENIA: le groupe de construction zurichois revendique une performance convaincante sur le second semestre de l'an dernier et promet à se actionnaires un dividende comparable pour 2017 à celui pour 2016. Il faudra néanmoins attendre le 1er mars pour prendre connaissance des résultats détaillés.BFW LIEGENSCHAFTEN: la société immobilière a enregistré en 2017 une baisse de sa rentabilité. Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 22,6 mio CHF, soit une baisse d'environ 17% sur un an, a annoncé vendredi l'entreprise.USA: le marché du travail américain a commencé en force la seconde année du mandat de Donald Trump, affichant de solides créations d'emplois et un taux de chômage stable, à 4,1%, au plus bas depuis 17 ans.ZONE EURO: les prix à la production industrielle ont progressé de 0,2% en décembre par rapport à novembre.ALLEMAGNE: le marché automobile a enregistré un rebond de 12% en janvier sur un an, après un léger recul observé en décembre.ITALIE: les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 0,8% en janvier sur un an, après une hausse de 0,9% en décembre.ESPAGNE: le nombre de chômeurs en Espagne a rebondi en janvier à 3,48 millions de personnes, principalement à cause du secteur des services.jh(AWP / 02.02.2018 17h30)