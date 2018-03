Résumé des principales informations économiques du vendredi 2 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:BANQUES: Raiffeisen a dégagé en 2017 un bénéfice record. Le troisième groupe bancaire suisse a publié ces résultats dans un contexte tendu. Son chef Patrik Gisel a exclu de démissionner à cause de l'affaire Pierin Vincenz. "Un mauvais timing", ont soupiré à Lausanne les responsables de la banque qui ont présenté les résultats de Raiffeisen à la presse. Malgré des chiffres "excellents", les questions se sont focalisées sur les derniers événements touchant l'ancien patron l'établissement, Pierin Vincenz.CIMENT: Sous le coup de dépréciations d'actifs et des charges liées aux litiges et sa réorganisation, LafargeHolcim a plongé dans le rouge en 2017. Le géant zurichois, premier cimentier mondial, a essuyé une perte nette de 1,72 milliard de francs, contre un bénéfice net de 2,09 milliards en 2016. La perte nette attribuable aux actionnaires du cimentier né de la fusion en 2015 des groupes français Lafarge et st-gallois Holcim, s'est, elle, inscrite à 1,67 milliard de francs, contre un bénéfice de 1,79 milliard un an auparavant, écrit la multinationale établie à Zurich. Le chiffre d'affaires net a fléchi de 2,9% à 26,13 milliards.SERVICES FINANCIERS: Swissquote a rencontré "un succès historique et sans précédent" en 2017. Le groupe vaudois de services financiers a dégagé un bénéfice en hausse de 88,8%, à 39,2 millions de francs. Le bénéfice avant impôts a lui aussi quasiment doublé (+97,3%), à 45,8 millions de francs. Le chiffre d'affaires net a pour sa part grimpé d'un quart, à 187,8 millions, surfant sur l'engouement pour les cryptomonnaies. Il est resté pénalisé par les taux d'intérêt négatifs à hauteur de 7,5 millions.TRANSPORT AÉRIEN: L'aéroport de Zurich a vu son bénéfice net s'envoler l'an dernier grâce à la cession d'une participation en Inde. Son profit net a progressé de 15,1%, à 285,5 millions de francs. La vente d'une participation de 5% dans l'aéroport de Bangalore a contribué au bénéfice net à hauteur de 31,4 millions de francs, a indiqué la société Flughafen Zürich. Ajusté de cet effet, le résultat net a progressé de 4,5% ou 10,8 millions, a précisé la société en charge l'exploitation de l'infrastructure du tarmac de Kloten.AUTOMOBILE: Les ventes d'automobiles neuves en Suisse sont reparties à la baisse en février, après une forte croissance en janvier. Les immatriculations de voitures ont reculé le mois dernier de 2,3% en rythme annuel à 22'292 unités. Le bilan intermédiaire après deux mois reste cependant positif. Les immatriculations ont augmenté de 4% pour atteindre 43'963 unités, a précisé auto-suisse, l'association faîtière des importateurs automobiles de Suisse.CONFISERIE: Les bonbons suisses sont toujours plus prisés à l'étranger. Le secteur de la confiserie a accru ses ventes l'an dernier grâce aux exportations, alors que le marché intérieur continue de stagner. Le chiffre d'affaires de la branche de la confiserie a progressé l'an dernier de 5,6% pour atteindre 362 millions de francs. Quant au volume total des ventes, il a augmenté de 6% à 35'850 tonnes, a précisé Biscosuisse, l'association suisse de l'industrie de la biscuiterie, de la biscotterie et de la confiserie.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Mobilezone a dégagé l'an dernier un bénéfice net en léger recul de 0,9 million de francs, à 35,2 millions. Le prestataire zurichois de services de télécommunications a cependant enregistré un chiffre d'affaires record, en hausse de 7,7% sur un an, à 1,17 milliard. Au niveau opérationnel, Mobilezone indique avoir renforcé "sa solide position sur le marché par une hausse pour la sixième année d'affilée" de son bénéfice (EBIT). Ce dernier a progressé de 3,4%, à 50,1 millions de francs, a indiqué la société sise à Regensdorf (ZH). La marge correspondante a toutefois fléchi de 0,2 point à 4,3%.MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler Rail a soumis une offre pour une commande de 1,3 milliard de francs en Iran. Pour l'heure cependant, le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire n'a signé aucun contrat dans le cadre de l'appel d'offres concernant au total 960 rames de métro. Contactée par l'ats, une porte-parole de Stadler Rail a précisé que l'entreprise établie à Bussnang (TG) n'a signé aucun contrat dans le cadre de cet appel d'offres. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'agence d'Etat iranienne Irna avait rapporté que la société thurgovienne avait remporté la mise.PHARMA: Selon le président de Novartis, Jörg Reinhardt, le groupe pharmaceutique bâlois devrait demeurer un fer de lance en matière d'innovation. Avec sa nouvelle thérapie cellulaire personnalisée Kymriah, il a révolutionné l'oncologie durablement, a-t-il affirmé à Bâle devant les actionnaires. Afin de continuer à figurer parmi les acteurs les plus innovants, la multinationale veut intensifier sa collaboration avec des prestataires externes comme les universités, mais aussi certains concurrents. Le président Reinhardt a cité à titre d'exemple le partenariat avec l'Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology à Bâle ou encore la coopération avec la biotech américaine Amgen.TRAVAIL TEMPORAIRE: Le recours à l'intérim a poursuivi son essor l'an passé en Suisse. Reflet des besoins du marché du travail en termes de flexibilité, le nombre d'heures de dur labeur fournies par les salariés temporaires a vu sa croissance s'accélérer à 5,8% en 2017, à quelque 175 millions. Sur l'année sous revue, pas moins de 340'000 personnes ont oeuvré en tant que travailleurs temporaires, écrit l'association Swissstaffing. Ces salariés représentent actuellement 2,3% de la population active.ASSURANCES: Axa Winterthur a changé de raison sociale pour Axa avec effet immédiat. L'enseigne du siège principal de l'assureur zurichois a d'ores et déjà été remplacée. Le repositionnement et le changement d'image qui y est lié seront déployés progressivement jusqu'en 2020, a fait savoir le groupe dans un communiqué. L'entreprise contrôlée par le groupe français Axa avait initialement indiqué en septembre dernier qu'il abandonnerait dès le mois de mars prochain le mot Winterthur dans sa raison sociale.COMMERCE: Le président américain Donald Trump a loué les mérites des "guerres commerciales" après avoir annoncé l'imposition de fortes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, provoquant l'ire de leurs principaux alliés. "Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner", a twitté le président américain à l'aube après avoir affirmé la veille qu'il promulguerait dès "la semaine prochaine" de nouvelles mesures tarifaires. "Et elles seront appliquées pour longtemps", a-t-il souligné.ats/(AWP / 02.03.2018 17h25)