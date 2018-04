Résumé des principales informations économiques du vendredi 20 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:POLITIQUE MONÉTAIRE: Après une première incursion jeudi, la monnaie suisse a de nouveau franchi ce matin la barre symbolique de 1,20 franc pour un euro. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis plus de trois ans, soit l'abandon par la Banque nationale suisse (BNS) du taux plancher. Vers 07h30, la devise helvétique s'échangeait à 1,2006 franc pour un euro, avant de se raffermir de nouveau quelques minutes plus tard à 1,19954. Toutefois, elle s'est de nouveau affaiblie vers 09h00 pour passer la barre de 1,2001 franc pour un euro, sans rester toutefois longtemps à ce niveau.LOGISTIQUE: Le spécialiste de la logistique Ceva va entrer à la Bourse suisse le 4 mai. Le groupe basé en terre zougoise veut lever 1,2 milliard de francs, dont le tiers devrait être apporté par le géant français CMA-CGM. Quelque 30 millions de titres seront mis à disposition, tandis que le prix de chaque action a été fixé entre 27,50 et 52,50 francs, a détaillé Ceva dans un communiqué. La capitalisation boursière devrait s'afficher entre 1,5 à 1,8 milliard de francs.SERVICES FINANCIERS: Aduno a jugé "réjouissant" ses résultats financiers de 2017. Le bénéfice net du prestataire zurichois de services financiers s'est envolé de 61,7% à 191,6 millions de francs. Son chiffre d'affaires a certes reculé de 3,9%, à 459,6 millions, mais cette baisse s'explique par un revenu exceptionnel enregistré en 2016 sous la forme d'une vente à Visa Europe. Sans tenir compte de cette transaction, les ventes ont progressé de 7,6% l'an dernier, a annoncé Aduno.LOGICIELS BANCAIRES: Le développeur genevois de logiciels bancaires Temenos devrait bel et bien avoir de la concurrence dans la reprise de son homologue britannique Fidessa. La société d'investissement irlandaise Ion a confirmé avoir approché le conseil d'administration de Fidessa et "certains de ses actionnaires" avec une proposition de rachat de l'intégralité de son capital-actions. Le prix proposé est de 38,703 livres par action en numéraire. L'annonce publiée sur le site internet de la Bourse de Londres spécifie cependant qu'il ne s'agit pas d'une "ferme intention" au sens des prescriptions en matière d'OPA et qu'il "ne peut y avoir de certitude qu'une offre sera faite".TOURISME: La compagnie de trains et de téléphériques du Rigi (Rigi Bahnen) a battu son record de fréquentation l'an dernier. Elle a transporté 850'000 personnes, 8,2% qu'en 2016. Cela lui a permis d'afficher un bénéfice net en forte hausse (+68%) à 2,5 millions de francs, a indiqué l'entreprise de Suisse centrale. Le chiffre d'affaires s'est établi à 27 millions de francs (+17%).TOURISME: La Caisse suisse de voyage Reka a été plus rentable en 2017. Elle a dégagé un bénéfice net de 3 millions de francs, alors qu'elle avait atteint de justesse les chiffres noirs un an plus tôt (60'000 francs de bénéfice). Cette amélioration a été rendue possible grâce à la bonne marche du secteur des vacances, mais surtout grâce au rendement des placements financiers, a relevé la coopérative à but non lucratif.ASSURANCES: Swica a connu une forte croissance l'an dernier. L'assureur maladie a amassé 4,3 milliards de francs de primes, un gain de 7,8% par rapport à 2016. Parallèlement, les prestations ont augmenté de seulement 3,6% à 3,7 milliards. Cela a permis à Swica de dégager un bénéfice net de 94,1 millions de francs, soit 17,6% de plus qu'un an plus tôt. Les trois secteurs - assurance de base, complémentaire et accidents - ont contribué à cette amélioration. L'exercice 2017 a été "réussi sur toute la ligne", a écrit l'assureur basé à Winterthour (ZH) dans son communiqué.BANQUES: Saxo Bank (Suisse) a largement amélioré sa rentabilité en 2017. Le courtier en ligne a dégagé un bénéfice net de 7 millions de francs, contre 2,4 millions un an plus tôt. Les produits d'exploitation n'ont, eux, presque pas bougé à 23,1 millions (23 millions en 2016), a annoncé la filiale du groupe danois Saxo Bank.APPAREILS SUR MESURE: Inficon a démarré l'année en fanfare. Le fabricant st-gallois d'appareils de mesure et de contrôle a progressé à tous les niveaux au premier trimestre, voyant notamment son bénéfice net bondir de 44% à 18,7 millions de dollars (18,2 millions de francs). Le chiffre d'affaires s'est affiché à 110,7 millions de dollars, en hausse de 25% par rapport au premier trimestre 2017, a annoncé la multinationale de Bad Ragaz (SG) dans un communiqué. Au niveau opérationnel, le bénéfice d'exploitation (EBIT) a grimpé de 17,6% à 24,6 millions.FMI/BANQUE MONDIALE: Huit années après son déclenchement, la crise grecque s'invite encore aux réunions du FMI à Washington, avec des spéculations sur la fin du programme d'aide à ce pays européen. La sempiternelle question de la poursuite de la participation du Fonds sera aussi discutée. A un moment où l'Europe renoue avec une croissance solide, la question de la crise grecque aurait pu passer inaperçue à Washington. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a elle-même reconnu jeudi que "le peuple grec avait traversé huit années de mise en oeuvre de mesures très difficiles", lors de la conférence de presse d'ouverture des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.SCANDALE VOLKSWAGEN: Un dirigeant de Porsche a été placé hier en détention provisoire en Allemagne dans la foulée de perquisitions liées au dieselgate. Selon les journaux Bild et Automobilwoche, il s'agit de Jörg Kerner, ex-responsable des moteurs de Porsche arrivé en 2011 de chez Audi. Le patron de Porsche, Oliver Blume, a "informé les salariés du placement en détention provisoire par le parquet de Stuttgart d'un dirigeant", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la marque de voitures de luxe appartenant au groupe Volkswagen.BANQUES: La banque américaine Wells Fargo a écopé d'une amende d'un milliard de dollars (970 millions de francs). Elle a été condamnée pour des pratiques commerciales illicites, dont des primes d'assurance automobile superflues et des conditions d'octroi de prêts hypothécaires discutables. C'est la plus grosse pénalité infligée à une entreprise depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, dont l'administration a considérablement assoupli la réglementation financière mise en place par la loi Dodd-Frank après la crise financière de 2008.