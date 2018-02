Résumé des principales informations économiques du vendredi 23 février 2018

Berne (ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:RÉASSURANCE: Malgré la série de catastrophes naturelles qui ont plombé sa rentabilité l'an passé, Swiss Re a dépassé les attentes. Le réassureur zurichois affiche un bénéfice net de 331 millions de dollars (310 millions de francs au cours actuel), après 3,56 milliards un an plus tôt. Les discussions avec le japonais SoftBank se poursuivent. Les coûts liés aux aléas naturels s'estiment à 4,7 milliards de dollars. Les ouragans Harvey, Irma et Maria aux Caraïbes et aux Etats-Unis, les tremblements de terre au Mexique ou encore le cyclone Debbie en Australie ont fait de l'exercice passé l'un des plus coûteux dans l'histoire de la réassurance.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Le groupe zougois de spécialités chimiques Sika a enregistré des résultats records en 2017. Le bénéfice net a grimpé de 14,5% à 649 millions de francs. Les inconnues sur l'issue de la tentative de prise de contrôle "hostile" par le groupe français Saint-Gobain demeurent un élément d'incertitude. "En 2017, nous avons non seulement dépassé la barre des 6 milliards de chiffre d'affaires mais aussi réalisé des records au niveau des bénéfices opérationnel et net", a déclaré Paul Schuler, président de la direction. La dynamique de croissance et une gestion rigoureuse des coûts ont permis de dégager un résultat opérationnel (EBIT) de 896,3 millions de francs, en progression de 12,7%.LOGICIELS BANCAIRES: Le siège de Temenos restera à Genève après le rachat du Britannique Fidessa. Des infrastructures devront être "nécessairement" rationalisées, annonce l'un des dirigeants du numéro un mondial de logiciels bancaires, sans davantage de précisions. "Le quartier général du nouvel ensemble reste" à Genève, garantit dans un entretien publié par la Tribune de Genève et 24 Heures le directeur financier et opérationnel Max Chuard. Temenos souhaite finaliser le rachat pour environ 1,8 milliard de francs "avant l'été", une fois que les actionnaires de Fidessa se seront prononcés dans un peu plus d'un mois.COMMERCE DE DÉTAIL: Après un recul l'an dernier, le commerce de détail en Suisse devrait connaître une modeste embellie en 2018. Les économistes du BAK anticipent pour la branche une croissance de 0,9% des chiffres d'affaires nominaux, sur fond de prix stagnants. Certains facteurs exceptionnels qui ont plombé le commerce de détail l'an dernier devraient s'estomper en 2018, affirment les chercheurs de l'institut bâlois BAK Economics. En 2017, les ventes du secteur, bousculé par la montée du tourisme d'achat et la concurrence en ligne étrangère, se sont tassées de 1%.INDUSTRIE: Le directeur général du groupe électrotechnique zurichois ABB, l'Allemand Ulrich Spiesshofer, a gagné 9,3 millions de francs l'an passé, un montant stable par rapport à 2016. La part en liquide a atteint 5,64 millions. Le solde de la rémunération a été versé sous la forme d'actions de la société d'origine suisse et suédoise, apprend-on à la lecture du rapport annuel du géant industriel basé à Zurich. En 2016, Ulrich Spiesshofer avait perçu un traitement global de 9,28 millions de francs.IMMOBILIER: Implenia développe et construit à Rolle (VD) un complexe immobilier comportant des logements, des commerces, des bureaux et un parking public. Le volume d'investissement se monte à environ 80 millions de francs. Le gestionnaire de fonds Swisscanto intervient comme investisseur, a indiqué le groupe de construction zurichois dans un communiqué. Situé à la rue du Temple à Rolle, ce projet naîtra sur une surface brute d'environ 9000m2.SÉCURITÉ INFORMATIQUE: Wisekey a multiplié par trois son chiffre d'affaires en 2017 pour le porter à 43,5 millions de dollars (40,6 millions de francs). Le spécialiste genevo-zougois de la sécurité informatique s'attend à des recettes d'environ 60 millions pour 2018. Au dernier trimestre 2017, Wisekey a vu son chiffre d'affaires croître de 49% à 11,4 millions de dollars. La croissance provient d'une hausse des revenus dans les secteurs des voitures intelligentes, dans la pharma et dans la fintech (technologie financière), a indiqué le spécialiste de la cybersécurité.BANQUES: Credit Suisse annonce son intention de faire recours contre une confirmation de verdict par la cour d'appel du Texas. Cette dernière vient de trancher en faveur de Highland Capital dans une affaire héritée du passé. Il s'agit du dossier Nexpoint Funds qui remonte à 2007, précise Credit Suisse dans un communiqué. Aucun versement n'est dû à Highland Capital jusqu'à la résolution finale du contentieux par voie de justice, assure la banque aux deux voiles.BANQUES: La Liechtensteinische Landesbank (LLB) va reprendre le fonds LB(Swiss) Investment, basé à Zurich. Ces affaires seront gérées désormais depuis les sites de la banque de la principauté au Liechtenstein, en Suisse et en Autriche. Le rachat de LB(Swiss) Investment va permettre de porter les actifs de LLB dans l'activité de fonds à 32 milliards de francs, a indiqué l'établissement. La transaction devrait être clôturée au deuxième trimestre 2018, sous réserve du feu vert des autorités compétentes.INFORMATIQUE: Après avoir dégagé en 2017 un résultat record pour la 7e fois consécutive, Also s'attend à nouveau à croître en 2018. Le groupe lucernois de logistique et de distribution de matériel informatique escompte un chiffre d'affaires entre 10 et 14 milliards d'euros (entre 11,5 et 16,1 milliards de francs). L'an dernier, le chiffre d'affaires d'Also a grimpé de 11,4% à 8,9 milliards d'euros et le bénéfice de 11,2% à 92,5 millions, dépassant les prévisions du groupe. En 2017, le groupe employait 4058 personnes de 44 pays, soit 266 employés de plus que l'année précédente.BANQUES: La banque britannique RBS a annoncé être revenue dans le vert en 2017, avec son premier bénéfice net depuis la crise financière. Elle a profité d'une baisse spectaculaire du coût des litiges. Le bénéfice net a atteint 752 millions de livres l'an passé (971,5 millions de francs) contre une perte abyssale de 7 milliards de livres en 2016 gonflée notamment par des provisions en vue d'une amende aux Etats-Unis liée au scandale des "subprime" d'il y a dix ans.ALLEMAGNE: La croissance économique allemande a légèrement décéléré au quatrième trimestre 2017, avec une progression du PIB de 0,6% par rapport au trimestre précédent tirée par l'export, a confirmé l'office fédéral des statistiques Destatis. La première économie européenne a bouclé une année marquée par une croissance de 2,2%, soit la plus forte depuis la sortie de la crise financière en 2011, avec une hausse de 0,9% de son PIB au premier trimestre, 0,6% au deuxième et 0,7% au troisième, comme annoncé mi-février dans une première évaluation.AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé le démarrage à compter du 5 mars de tests en conditions réelles de son service de robot-taxi. Il a pour objectif un lancement commercial "au début des années 2020". Au total, 300 personnes vont participer à cette opération d'une durée de 15 jours à Yokohama (banlieue de Tokyo), où se situe le siège du groupe, dans un cadre très encadré par les autorités locales.ats/(AWP / 23.02.2018 17h25)