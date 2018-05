Résumé des principales informations économiques du vendredi 25 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CIMENT: LafargeHolcim ferme ses sites de Zurich et Paris. Dans l'air depuis quelques jours, et destinée à "simplifier" la structure du groupe, cette mesure entraîne la suppression de 200 postes de travail, a annoncé le numéro un mondial du ciment. Les effectifs centraux du mastodonte franco-suisse seront amputés de 107 postes à Zurich et de 97 dans la capitale française. Les emplois restants seront transférés à Holderbank (AG), site historique d'Holcim, dans de nouveaux bureaux à Zoug ainsi qu'à Clamart, en banlieue parisienne.FOIRES ET EXPOSITIONS: Sylvie Ritter, directrice de longue date du salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld, quitte la société d'exploitation déficitaire MCH Group. Michel Loris-Melikoff, responsable de la Foire de Beaulieu Lausanne, reprend dès juillet le flambeau. Sylvie Ritter estime que le temps est venu pour elle "de commencer quelque chose de nouveau et de relever de nouveaux défis", indique la société bâloise active dans les foires et expositions. Mme Ritter travaillait pour MCH Group depuis 26 ans, dont 15 à la tête du salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie.BANQUES: Les perspectives de la place financière suisse sont plus optimistes qu'il y a encore deux ans, selon Credit Suisse. Le secteur bancaire helvétique a surmonté nombre de crises et de mutations structurelles depuis 2007. La gestion de fortune helvétique en sort gagnante. Crise financière mondiale et crise de l'euro, taux bas, stratégie de l'argent propre, flot réglementaire: la décennie écoulée a connu bien des défis, estime Credit Suisse dans une étude. Si cette période compliquée semble surmontée, elle a laissé des traces.CAISSES DE PENSION: La Fondation Ethos fixera le 14 juin à Fribourg la succession de Dominique Biedermann, dernier représentant des membres fondateurs, à sa présidence. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale la nomination de Rudolf Rechsteiner, un ancien conseiller national socialiste bâlois. Dorénavant deux personnes distinctes assumeront la présidence de la Fondation Ethos d'une part et d'Ethos Services d'autre part, annonce l'organisation dans un communiqué. La première est responsable de l'orientation stratégique, alors que la seconde propose des prestations en matière d'investissements socialement responsables.TELECOMMUNICATIONS: Salt a réussi à redresser la barre sur les trois premiers mois de l'année. L'opérateur de télécommunications a mis un terme au repli du chiffre d'affaires essuyé au dernier trimestre 2017. Les recettes se sont inscrites à 248,5 millions de francs, une valeur légèrement supérieure au premier trimestre de l'année précédente (248,4 millions), a indiqué la société basée à Renens (VD) dans son rapport trimestriel.ALIMENTATION: Le groupe bâlois Bell Food a réalisé un chiffre d'affaires en hausse d'un cinquième (+20,9%) sur un an au premier trimestre, à 993,7 millions de francs. La performance a été dopée par la consolidation du fabricant st-gallois de soupes et bouillons Hügli. La rentabilité opérationnelle a suivi la même courbe, a indiqué le spécialiste bâlois de transformation de viande, dont le grand distributeur bâlois Coop est l'actionnaire majoritaire. L'excédent brut (EBITDA) a atteint ainsi 61,6 millions de francs entre janvier et fin mars.COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES: LEM doit se remettre en quête d'un nouveau directeur pour son segment Industrie. Eric Chaussin, la personne choisie par le spécialiste genevo-fribourgeois de composants pour la mesure des paramètres électriques, a jeté l'éponge. Le candidat désigné devait occuper ce poste à partir du 1er juillet prochain, a rappelé l'entreprise, dont la principale usine en Suisse se trouve à Plan-les-Ouates (GE). L'annonce de sa nomination était intervenue à la fin du mois de mars.TECHNOLOGIE: Le groupe sud-coréen Samsung a bien copié le design de l'iPhone de son concurrent américain Apple, ont tranché jeudi des jurés américains à l'issue de plusieurs jours de délibérations. Il devra donc s'acquitter d'une amende de 533 millions de dollars. Samsung, qui ne commercialise plus le modèle incriminé, devra en outre payer 5 millions de dollars pour l'usage de certaines fonctions de l'iPhone. La justice américaine semble ainsi avoir donné raison à Apple qui avait argué tout au long de ce procès que le design de ses smartphones était essentiel.COMMERCE: La Palestine veut devenir membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) à Genève. Le président Mahmoud Abbas a formellement demandé au secrétariat d'associer son pays à cette agence onusienne. Une lettre a été remise par l'un de ses représentants, a affirmé devant la presse un porte-parole de la CNUCED. Même si elle n'est qu'observatrice à l'ONU, la Palestine remplit les conditions comme membre de l'une des agences spécialisées des Nations Unies.COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe français Ludendo, propriétaire de l'enseigne de jouets La Grande Récré, va fermer 53 magasins sur les 252 que compte la chaîne en France. La société est en redressement judiciaire depuis mars. "On a fait le calcul des magasins qui sont peu voire très peu rentables et ceux qui ne sont pas rentables du tout. On va progressivement mais rapidement fermer, à partir du mois prochain, 53 magasins en France", a déclaré un porte-parole de la société, confirmant une information du Figaro.CONJONCTURE: La baisse de l'investissement des entreprises et la faiblesse de la consommation des ménages ont amené l'économie britannique à ne connaître qu'une croissance de 0,1% au premier trimestre, a annoncé l'institut national de la statistique (ONS). Cette deuxième estimation confirme la première. Malgré les doutes exprimés par la Banque d'Angleterre (BoE), l'ONS maintient que la mauvaise météo ne peut pas expliquer à elle seule cette "piètre performance", conforme à ce qu'attendaient les économistes. L'ONS perçoit au contraire une tendance longue de croissance ralentie.SIM INFORMATIQUE: Pour la plupart, l'obstacle que représente une langue étrangère se fait particulièrement sentir lors des vacances. 