Résumé des principales informations économiques du vendredi 26 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ARÔMES ET PARFUMS: L'année 2017 a été savoureuse pour Givaudan. Le bénéfice net du numéro un mondial des arômes et parfums a progressé de 11,7% sur un an, à 720 millions de francs. Malgré une rentabilité en recul, le groupe genevois annonce de possibles nouvelles acquisitions. "Sur de nombreux points, l'année a été exceptionnelle", a estimé le directeur général Gilles Andrier.CONFECTION: Un peu plus d'un an après avoir repris de la chaîne de confection schwytzoise Charles Vögele, le groupe de mode italien OVS veut maintenant fermer des filiales en Autriche. Un quart des magasins Vögele du pays mettra la clé sous la porte. Au total, 30 succursales Charles Vögele sur 125 seront fermées ces prochains mois. Le nombre de nouveaux magasins qui seront touchés à l'avenir dépendra surtout de l'évolution des affaires en Autriche, a déclaré la porte-parole d'OVS interrogée par l'agence autrichienne apa. Dans les prochains mois, 30 autres devraient suivre.BANQUES: Malgré un environnement demeurant exigeant, la Banque cantonale bernoise (BCBE) a renoué avec la croissance l'an dernier. Dégageant des revenus en hausse, l'établissement a vu son bénéfice net s'étoffer de 6,2% en l'espace d'un an, à 137,4 millions de francs. "La BCBE parvient une fois encore à dégager un bon résultat. En privilégiant la sécurité et le long terme, notre modèle d'affaires se révèle une fois de plus fructueux, comme le prouvent la base de fonds propres et le refinancement", se félicite le directeur général Hanspeter Rüfenacht, cité dans le communiqué.INDUSTRIE: SFS a vu en 2017 son chiffre d'affaires progresser de 13,7% sur un an à 1,63 milliard de francs. Pour la première fois, les chiffres de la société américaine Tegra Medical ont été consolidés dans ceux du groupe industriel st-gallois. La croissance organique a atteint 7,4% en 2017. Les fluctuations de change ont eu un impact positif de 0,5% sur les ventes, tandis que la consolidation d'acquisitions y a contribué à hauteur de 5,8%, a indiqué la société.MACHINES-OUTILS: Malgré des commandes en repli, Starrag a pu accroître ses ventes l'an dernier. Le fabricant st-gallois de machines-outils a dégagé un chiffre d'affaires de 405 millions de francs, 9% de plus qu'un an auparavant. La rentabilité devrait s'établir à un niveau supérieur à celle de 2016. Ajustée des effets de change, la croissance du chiffre d'affaires s'est inscrite à 8%, relève le groupe dont la holding est établie à Rorschacherberg (SG). L'évolution s'est révélée nettement moins favorable en matière de commandes, celles-ci chutant d'une année sur l'autre de 27%, à 349 millions de francs.NÉGOCIATIONS SALARIALES: Le groupe chimique allemand BASF va accroître sa masse salariale de 1,2% sur six sites helvétiques. Ces fonds serviront à des hausses individuelles et à des bonus. En accord avec les représentants du personnel, il a été convenu d'augmenter la somme du salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier, a indiqué BASF dans un communiqué. Les négociations ont concerné les sites de Bâle, Kaisten (AG), Holderbank (AG), Monthey (VS), Schweizerhalle (BL) et Pfäffikon (SZ).ENERGIE: BKW se renforce dans le domaine du métrage. Le groupe énergétique bernois a acquis la société Jermann Ingenieure + Geometer, basée à Arlesheim (BL), qui propose des solutions dans le métrage, la géoinformation et l'urbanisme. Depuis l'an dernier, BKW a ajouté une importante corde à son arc dans le domaine du métrage avec l'arrivée du groupe Grunder et de l'entreprise Darnuzer. Cette nouvelle acquisition permettra d'étoffer les prestations proposées sur le plan géographique, indique le groupe bernois.PHARMA: Santhera a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a maintenu son avis négatif sur une demande d'extension d'indication pour le Raxone (idebenone) au traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. Le laboratoire bâlois a par ailleurs aussi retiré sa demande d'homologation pour une extension de Raxone auprès de Swissmedic. Une extension d'indication du Raxone pour la dystrophie musculaire de Duchenne ne peut pas être octroyée pour le moment en se basant sur les preuves existantes, explique l'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué. Santhera avait déjà déclaré mercredi s'attendre à une issue négative suite à une "explication orale" et son titre avait par la suite lourdement chuté.COURTAGE: Compagnie Financière Tradition (CFT) a accusé l'an dernier un tassement cosmétique de ses recettes, à 802,4 millions de francs, contre 803,4 millions en 2016. Le prestataire de services financiers lausannois assure avoir enregistré une croissance de 1,2% hors effets de changes. Le chiffre d'affaires ajusté (non-IFRS) s'est établi à 873,5 millions de francs, en hausse de 1,8% à taux de changes constants. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ont progressé de 4,1% hors effets monétaires, à 201,7 millions. Les recettes ajustées ont atteint 219,8 millions.ALIMENTATION: Nestlé a indiqué qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 400 postes en France, dans son siège hexagonal et dans les fonctions support. Le géant vaudois a confirmé une information de l'agence de presse Bloomberg. Le numéro un mondial de l'alimentation, qui emploie 13'000 personnes en France, veut éviter les licenciements et compte en partie sur le non-remplacement de départs naturels, a fait savoir un porte-parole de Nestlé France.BCE: Le nombre de faux billets en euros saisis, essentiellement des coupures de 20 et 50 euros, a augmenté au second semestre de l'année 2017. Au total, quelque 363'000 fausses coupures ont été retirées de la circulation de juillet à décembre 2017. A semestre comparable, 353'000 faux billets avaient été saisis lors du second semestre 2016, a indiqué la Banque centrale européenne (BCE) dans un communiqué. Les faux billets étaient au nombre de 331'000 au premier semestre.CONJONCTURE: La croissance américaine est repassée sous la barre des 3% au 4e trimestre 2017, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis progressant de 2,6% en rythme annuel. La performance trimestrielle s'est révélée inférieure aux anticipations des analystes. Au 3e trimestre 2017, le PIB des Etats-Unis avait crû de 3,2%, selon les chiffres du département du Commerce. Les analystes misaient sur 2,9%. Pour 2017, l'expansion s'affiche à 2,3%, mieux qu'en 2016 (+1,5%) mais moins bien qu'en 2015 (+2,9%).CONJONCTURE: Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont bondi en décembre. A 249,4 milliards de dollars, soit en hausse de 2,9%, elles ont dépassant largement les attentes des analystes, essentiellement grâce au secteur des transports. Les analystes s'attendaient à une progression de 0,9%. Sur l'ensemble de l'année, les commandes de biens durables, qui portent sur les biens d'une durée de vie de plus de quatre ans, ont progressé de 5,8%.CINÉMA: Le géant de l'internet chinois Tencent a réalisé "un investissement stratégique" dans le studio américain Skydance Media, producteur d'opus de "Mission: Impossible" et "Terminator". Tencent aura "l'opportunité de cofinancer les films de Skydance" tandis que le studio hollywoodien bénéficiera d'un soutien pour la distribution et la promotion de ses long-métrage en Chine, un marché crucial pour le cinéma américain, indique le communiqué, sans livrer de détails financiers.ats/(AWP / 26.01.2018 17h25)