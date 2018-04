Résumé des principales informations économiques du vendredi 27 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) "doit agir dans l'intérêt général du pays, sans que la recherche du rendement soit sa priorité principale", a déclaré Jean Studer, lors de l'assemblée générale. Le président du conseil de banque l'a rappelé à plusieurs reprises, en réponse aux actionnaires souhaitant une répartition différente du résultat. Le bénéfice de 54 milliards de francs de l'an dernier "a suscité des convoitises", a expliqué Jean Studer à Berne. Mais sa redistribution est régie par la loi et l'institut doit "garder sa capacité d'action" pour mener à bien sa mission de politique monétaire.BANQUES: Neuf des onze membres du conseil d'administration de Raiffeisen vont se retirer d'ici 2020. Les prochains départs auront lieu lors de l'assemblée ordinaire des délégués du 16 juin prochain, et deux autres lors d'une assemblée extraordinaire le 10 novembre. Les dates de retrait de six administrateurs ont été fixées lors d'une séance de l'organe de surveillance jeudi, a indiqué le troisième groupe bancaire helvétique. L'évaluation des successeurs potentiels démarre immédiatement.BANQUES: Les actionnaires de Credit Suisse ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration lors de l'assemblée générale de la banque. A commencer par les salaires des dirigeants, qui ont été largement moins critiqués que l'année dernière. Le rapport de rémunération 2017 a été approuvé par les actionnaires avec 80% des voix, vendredi au Hallenstadion de Zurich. L'année dernière, le même vote s'était soldé par seulement 58% de "oui".FRANCE: La croissance économique a fortement ralenti au premier trimestre en France, retombant à 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent, en raison notamment d'une consommation des ménages peu dynamique, selon une première estimation publiée par l'Insee. Ce chiffre est légèrement inférieur à la prévision publiée le 20 mars par l'organisme public, qui avait alors tablé sur 0,4% de croissance. Il est en revanche conforme à la dernière estimation de la Banque de France et de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).ETATS-UNIS: La croissance de l'économie américaine a affiché un rythme soutenu au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 2,3% en rythme annuel de janvier à mars, alors que les analystes s'attendaient à 2,1%. Même si c'est inférieur à l'expansion du dernier trimestre de 2017 (2,9%), il s'agit du meilleur trimestre hivernal depuis deux ans, a montré la première estimation du département du Commerce.ALLEMAGNE: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en avril, à 5,3%, son plus bas niveau depuis la Réunification du pays en 1990, selon les chiffres publiés par l'Agence pour l'emploi. En données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a même reculé de 7000 personnes sur un mois, sans pour autant affecter le taux, qui est ressorti conforme aux estimations des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.ELECTRONIQUE: Le fleuron japonais de l'électronique Sony a annoncé un bénéfice net multiplié par plus de six au terme de l'exercice 2017/18. Cette évolution positive témoigne du succès des restructurations opérées ces dernières années. Sur la période d'avril 2017 à mars 2018, le groupe a dégagé un résultat net record de 490,8 milliards de yens (4,5 milliards de francs), contre 73,3 milliards un an plus tôt. Il prévoit un petit repli sur l'exercice en cours, visant un bénéfice de 480 milliards de yens (-2,2%), alors que les variations de devises devraient lui être moins favorables.AÉRONAUTIQUE: Airbus a vu son bénéfice chuter de 30% au 1er trimestre en raison des retards autour de la livraison des moteurs de l'A320neo. L'avionneur maintient son objectif de livrer "environ 800" avions commerciaux au cours de l'année, sous réserve que les motoristes suivent. "Les chiffres du premier trimestre reflètent le rééchelonnement des livraisons de moteurs et d'avions", indique Airbus.COMMERCE DE DÉTAIL: Nestlé a vu ses ventes reculer en Allemagne suite au différend qui l'oppose au distributeur Edeka. Les conséquences précises de ce dossier sur le chiffre d'affaires ne sont toutefois pas mesurables. Une partie des recettes est reportée sur d'autres revendeurs qui continuent de proposer les produits Nestlé, a expliqué Béatrice Guillaume-Grabisch, directrice générale (CEO) de la filiale allemande du géant helvétique.COURTAGE: Compagnie Financière Tradition (CFT) a vécu un premier trimestre en croissance. Le prestataire de services financiers vaudois a enregistré un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 7,6% à taux de change constant, à 229,6 millions de francs (+7,8% à cours de change constants). En tenant compte des participations, les revenus ont progressé de 9,1% à taux de change constants, à 250,9 millions de francs, indique dans un communiqué l'établissement sis à Lausanne.LOGICIELS BANCAIRES: L'entreprise britannique Fidessa confirme le report de son assemblée générale. L'offre d'achat du développeur genevois de logiciels bancaires Temenos devait y être discutée. Le conseil d'administration de Fidessa confirme que l'assemblée générale en lien avec l'offre de Temenos est "repoussée à une date indéterminée". Conformément à l'accord passé entre l'entreprise britannique et la société genevoise, la proposition de Temenos échoit le 28 avril.BIOPHARMACIE: La société biopharmaceutique bâloise Polyphor concrétise son projet d'introduction à la Bourse suisse avec la publication du prospectus d'émission et de cotation ainsi que le lancement de la procédure de constitution d'un livret d'ordres. Le prix d'émission a été fixé dans une fourchette de 30 à 40 francs par action. La firme d'Allschwil (BL) espère ainsi lever une produit brut compris entre 100 à 150 millions de francs. L'offre de base se composera de quelque 3,33 millions de nouvelles actions d'une valeur nominale de deux francs pièce, assortie d'une première extension de 1,33 million de titres. L'option de surallocation comprendra encore 333'334 titres.LIBRE-ÉCHANGE: Johann Schneider-Ammann sera en déplacement dans les quatre Etats du Mercosur (Brésil, Paraguay, Uruguay et Argentine) du 29 avril au 5 mai. Cette mission vise principalement à dynamiser les négociations sur un accord de libre-échange entre le Mercosur et l'AELE. Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) se rendra tout d'abord à São Paulo. Il y rencontrera notamment le gouverneur de l'Etat éponyme, ainsi que le négociateur en chef brésilien au titre des négociations de libre-échange entre le Mercosur et l'UE.GRANDE-BRETAGNE: La croissance britannique a sévèrement freiné à 0,1% au premier trimestre, sa pire performance depuis cinq ans et un signe inquiétant à onze mois du Brexit. Ce chiffre décevant, publié par l'Office des statistiques nationales (ONS), s'explique par une chute de l'activité dans la construction et un ralentissement du puissant secteur des services. Il représente une désagréable surprise, les analystes interrogés par Bloomberg ayant tablé sur une progression modérée de 0,3% d'un trimestre sur l'autre.ats/(AWP / 27.04.2018 17h27)