Résumé des principales informations économiques du vendredi 29 décembre 2017

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:SCANDALE VOLKSWAGEN: La Fondation alémanique des consommateurs (SKS) a déposé à Zurich une action en dommages-intérêts pour environ 6000 clients de Volkswagen. Le but est d'obtenir l'indemnisation des personnes lésées par le scandale des moteurs diesel truqués. La valeur de ces véhicules a été surestimée au moment de la vente, a souligné la SKS. D'après les calculs de l'association, les clients ont payé en moyenne 15% de trop, soit un montant compris entre 3000 et 7000 francs, selon le prix d'achat du véhicule.SCANDALE VOLKSWAGEN: Le constructeur Volkswagen s'est pourvu en justice pour bloquer une expertise voulue par de petits actionnaires pour établir les responsabilités réelles de la direction de l'entreprise dans le scandale du diesel, a appris l'AFP. La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, vers laquelle Volkswagen s'est tournée, lui a cependant infligé une première défaite en refusant sa demande de référé d'urgence visant à bloquer le début des travaux d'expertise, selon une première décision prise le 20 décembre et rendue publique .CRYPTOMONNAIES: L'intérêt pour les monnaies virtuelles se confirme. Environ 11% des Suisses sont prêts à investir en 2018 dans les cryptomonnaies, malgré les avertissements sur les risques de bulle spéculative et les appels à la régulation de cette nouvelle classe d'actifs, selon un sondage publié par comparis.ch. Quelque 9% des 1034 personnes interrogées en Suisse au mois de décembre ont déjà acheté des devises virtuelles. Alors que 92% disent "vouloir essayer" ce type de placement, seuls 8% escomptent des gains, a détaillé le portail en ligne dans un communiqué.ENTREPRISES: Les entreprises américaines restent les plus chères au monde: Apple devance Alphabet (Google) et Microsoft. Les groupes chinois gagnent du terrain. Le podium demeure inchangé. Le géant informatique Apple arrive en tête avec une capitalisation boursière à fin 2017 de 876 milliards de dollars (847 milliards de francs), selon une étude publiée par le cabinet d'audit et de conseil EY.BANQUES SUISSES: Si le secteur bancaire helvétique évolue depuis trois ans dans la sérénité, l'environnement est resté difficile en 2017. Le long feuilleton du conflit fiscal avec les Etats-Unis n'a pas encore trouvé son épilogue, les Banques cantonales de Zurich et de Bâle n'ayant toujours pas conclu d'accord avec Washington. Fin 2016, le Département américain de la justice (DoJ) a mis fin officiellement à son programme consacré au règlement du litige fiscal avec les banques suisses. Il a signé 80 accords avec des établissements de la catégorie 2, soit ceux qui avaient de bonnes raisons de croire qu'ils avaient violé le droit fiscal américain.BOULANGERIE: Il y a 50 ans, Fredy Hiestand ouvrait dans une ancienne blanchisserie du quartier zurichois de Wipkingen une boulangerie. En 30 ans, celui qui est surnommé le roi du croissant, fera de son entreprise fondée avec un capital de 5000 francs un des leaders mondiaux des produits de boulangerie précuits. Fils d'un petit paysan de l'Oberland zurichois, Alfred Hiestand apprend le métier de boulanger. Il rêve alors de fonder sa propre entreprise, mais les fonds propres nécessaires lui manquent. Ce n'est qu'après avoir pu économiser 5000 francs en tant que chauffeur de taxi qu'il parvient à 24 ans à devenir son propre patron.BANQUES: La banque américaine Goldman Sachs estime que la récente réforme fiscale aux Etats-Unis amputera cette année ses résultats d'environ 5 milliards de dollars (4,8 milliards de francs). L'estimation ressort d'un document transmis aux autorités de régulation américaines. Cet effet négatif exceptionnel s'explique essentiellement par une nouvelle taxe, mise en place par l'administration Trump pour inciter les multinationales à rapatrier leurs bénéfices aux Etats-Unis.ITALIE: Le feu vert donné cette semaine par le ministère italien de l'Agriculture à une demande d'appellation d'origine contrôlée pour une mozzarella de vache des Pouilles fait hurler les défenseurs de la mozzarella de bufflonne déjà reconnue en Campanie. Avant même que Bruxelles ne donne son avis, le consortium de défense de la mozzarella de bufflonne a annoncé un recours devant le tribunal administratif.ats/rp(AWP / 29.12.2017 17h05)