Résumé des principales informations économiques du vendredi 4 mai 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats: MARCHÉ DU TRAVAIL: Les perspectives demeurent favorables pour le marché du travail en Suisse. L'indicateur KOF de l'emploi s'est fixé au 2e trimestre à 3,6 points, pratiquement à la même valeur qu'il y a trois mois. L'indice au premier trimestre a été révisé de 2,8 à 3,4 points, a précisé le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).CONSTRUCTION: Le torchon brûle dans le secteur de la construction. La Société suisse des entrepreneurs (SSE) a rejeté les mesures d'assainissement proposées par les syndicats afin d'assurer la retraite à 60 ans. Unia et Syna déplorent un blocage de la part des entrepreneurs à l'issue d'une séance du Conseil de fondation pour la retraite anticipée (FAR). "La SSE saisit l'occasion des défis temporaires à relever visant à assurer la retraite à 60 ans pour exiger une coupe nette", dénoncent les syndicats.RÉASSURANCE: Swiss Re a vu sa rentabilité se dégrader au premier trimestre en raison d'un changement dans les normes comptables. Le réassureur zurichois a inscrit un bénéfice net en baisse de près d'un tiers à 457 millions de dollars (452 millions de francs). Les changements survenus en début d'année dans les normes comptables US GAAP ont un impact négatif de 280 millions de dollars, a indiqué Swiss Re dans un communiqué. En excluant cet effet, le bénéfice s'élèverait à 678 millions de dollars (+3,4%).BATTERIES: Le spécialiste vaudois des solutions de stockage d'énergie Leclanché est resté dans le rouge l'an dernier. Il a enregistré une perte nette de 38,5 millions de francs en 2017, contre un déficit de 37,2 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a quant à lui chuté, passant de 28,5 millions de francs en 2016, à 18 millions un an plus tard, a annoncé le groupe dans un communiqué.COLORIMÉTRIE: Datacolor a dégagé un bénéfice net en recul d'un tiers (-32,4%) au premier semestre 2017/2018 (fin mars) sur un an à 2,3 millions de francs. Le chiffre d'affaires du fabricant lucernois d'instruments de colorimétrie a augmenté en revanche de 17,4% à 41 millions. La baisse du bénéfice net s'explique par une palette de produits présentant des marges moindres, a indiqué Datacolor. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) s'est inscrit à 3,1 millions de francs, soit une contraction de 8,9%, et la marge afférente a perdu 2,1 points à 7,7%, précise le communiqué.SPÉCIALITÉS CHIMIQUES: Lonza est satisfait de son entame d'exercice. Le fabricant bâlois de spécialités chimiques, dont le principal site de production se trouve à Viège (VS), en profite pour reconduire ses objectifs à très brève échéance. Le groupe annonce aussi un changement dans les indicateurs de performance de l'entreprise, selon un communiqué publié . Le rendement net des actifs (RONOA) de base sera remplacé dès la mi-parcours cette année par le rendement sur capitaux investis (ROIC).INSTRUMENTS DE MESURE: Mettler-Toledo a réalisé de bonnes affaires au premier trimestre 2018. Accroissant ses revenus à la faveur d'effets de change favorables, le fabricant américano-zurichois d'instruments de précision a vu son bénéfice net augmenter de 1% à 93,3 millions de dollars. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part hissé à 660,8 millions de dollars, 11% de plus qu'au premier trimestre 2017, a indiqué Mettler-Toledo après la clôture de la Bourse américaine. A taux de change constants, la croissance s'est inscrite à 5%. Le bénéfice par action s'est fixé à 3,58 dollars, contre 3,48 dollars douze mois auparavant.LOGISTIQUE: L'action du spécialiste zougois de la logistique Ceva a ouvert en forte baisse pour son premier jour de cotation à la Bourse suisse. Vers 10h30, elle décrochait de quelque 9% environ par rapport à son prix d'émission pour valoir 25,60 francs. Dans les premières minutes d'échange, le titre a même abandonné près de 15%, dans un volume considérable de près de 2,5 millions de titres et à contre-courant d'un indice élargi des valeurs SPI en hausse de 0,69% à ce moment-là.TELECOMMUNICATIONS: Sunrise suscite la colère des consommateurs. A compter du 28 mai, l'opérateur ne permettra plus à ses clients de résilier une prestation qu'uniquement via une session de clavardage (communication en temps réel sur internet) ou un appel téléphonique au service clients. Le numéro deux helvétique des télécommunications justifie la mesure par le fait qu'elle permet d'éviter toute équivoque dans le cadre de la résiliation d'une prestation. De plus en plus de clients ont souscrit une offre comportant la téléphonie, l'accès à internet et la télévision, a expliqué Therese Wenger, porte-parole.BANQUES: La banque britannique HSBC a affiché un bénéfice net en léger recul au premier trimestre, confirmant avoir tourné la page avec une "bonne performance" portée par la croissance économique en particulier en Asie. Le groupe basé à Londres mais actif à travers le monde et particulièrement en Asie, a également annoncé un rachat d'actions pour 2 milliards. Le bénéfice net sur la période janvier-mars est ressorti à 3,09 milliards de dollars (3,05 milliards de francs), contre 3,13 milliards au premier trimestre 2017.ASSURANCES: L'assureur italien Generali, bien implanté en Suisse, s'est dit "optimiste" concernant l'année 2018, après avoir vu son bénéfice net progresser de 8,6% au premier trimestre, à 581 millions d'euros (688 millions de francs), un chiffre légèrement supérieur aux attentes. Selon le consensus fourni par l'assureur, les analystes s'attendaient à un bénéfice net de 575 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel a augmenté pour sa part de 4,9%, à 1,3 milliard d'euros, un résultat là aussi meilleur qu'attendu (1,215 milliard).COMMERCE: Les Etats-Unis et la Chine "ont reconnu que d'assez importants différends subsistaient" concernant leurs contentieux commerciaux. Cette déclaration intervient à l'issue de deux jours de pourparlers menés à Pékin par une délégation américaine de haut niveau. "Les deux parties ont reconnu qu'il subsistait d'assez importants différends sur certains problèmes et qu'il faudrait continuer à intensifier le travail" de négociation "pour obtenir des avancées supplémentaires", a rapporté Chine nouvelle, sans livrer de détails.ETATS-UNIS: Le taux de chômage aux Etats-Unis est tombé en avril à 3,9%, au plus bas depuis 17 ans, selon les chiffres du département du Travail. Cette performance a été possible malgré des créations d'emplois un peu moins bonnes que prévues. L'économie a créé 164'000 nouveaux emplois, alors que les analystes s'attendaient à 190'000. La baisse de deux dixièmes de point du taux de chômage, à un plus bas depuis décembre 2000, est en partie due à une réduction du taux de participation au marché du travail.ats/(AWP / 04.05.2018 17h25)