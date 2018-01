Résumé des principales informations économiques du vendredi 5 janvier 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:COMMERCE DE DÉTAIL: Coop a étoffé son chiffre d'affaires de 3% à 29,2 milliards de francs l'an passé. Dans le commerce de détail, le groupe bâlois a vu ses ventes progresser de 1,4% à 17,4 milliards. C'est le commerce en ligne qui enregistre la plus forte embellie. Les recettes dans ce secteur ont bondi de 18,8% à 1,7 milliard de francs, précise le numéro deux de la distribution en Suisse. Les magasins en ligne inscrivent un chiffre d'affaires de 19,8% pour atteindre 675 millions. Le supermarché coop@home croît de 10,5% à 142 millions.MARCHÉS: L'indice des valeurs vedettes de la Bourse suisse, le Swiss Market Index (SMI), a établi ce matin un nouveau record. Il a atteint son plus haut niveau historique dans les premiers échanges à plus de 9557 points. Le précédent record remonte au 4 juin 2007 avec un niveau de 9548,09 points. Il correspond à l'époque précédant la crise financière internationale venue des Etats-Unis. L'attente d'un nouveau record pour la Bourse suisse s'est révélée plus longue que pour d'autres indices boursiers importants à l'étranger.SPORTS D'HIVER: Les stations retrouvent le sourire grâce à la neige abondante. Les remontées mécaniques suisses ont réalisé un bon début de saison, après une longue période difficile. Du début de la saison à la fin décembre 2017, les remontées mécaniques ont enregistré un bond de 36,4% du nombre d'hôtes par rapport à la même période de l'année précédente. L'hiver actuel fait également bonne figure par rapport à la moyenne des cinq dernières années, avec 13,6% de passagers supplémentaires, ont souligné les Remontées mécaniques suisses (RMS).POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) devrait dégager un bénéfice d'environ 50 milliards de francs au titre de l'année 2017, estime UBS. Au cours du seul quatrième trimestre, le montant est attendu entre 15 et 20 milliards. L'envolée du bénéfice de l'institut d'émission monétaire s'explique par deux facteurs principaux: l'affaiblissement du franc par rapport à l'euro et l'excellente tenue des marchés en actions. La hausse du prix de l'or entre aussi en ligne de compte, dans une moindre mesure toutefois, explique UBS.BANQUES: La fusion a marqué une étape importante dans la consolidation de la place bancaire suisse: il y a 25 ans, Crédit Suisse (avec un accent aigu à l'époque), ou Schweizerische Kreditanstalt (SKA) en allemand alors, s'emparait de la Banque populaire suisse (BPS), en difficulté. C'est ainsi qu'est née la deuxième plus grande banque helvétique: l'actuel Credit Suisse. Ce regroupement, annoncé le 6 janvier 1993, représente "probablement l'étape la plus importante de la restructuration en cours au sein des banques helvétiques", relevait Markus Lusser, alors président de la Banque nationale suisse (BNS).CHEMIN DE FER: La fréquentation du train permettant d'atteindre le Jungfraujoch, dans les Alpes bernoises, est repartie à la hausse l'an dernier pour établir un nouveau record. Elle a augmenté de 13,6% par rapport à 2016 pour atteindre 1,042 million de passagers, grâce notamment à la clientèle asiatique. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la compagnie ferroviaire que le nombre de passagers excède un million, a indiqué le groupe des chemins de fer de la Jungfrau (Jungfraubahn Holding). Le précédent record absolu remonte à 2015, avec 1,007 million de passagers transportés.PRODUITS LAITIERS: Emmi cède sa participation minoritaire (22%) dans l'américain siggi's. Le groupe lucernois ne pipe mot sur le montant de la transaction, mais escompte un effet positif sur le bénéfice net de l'exercice en cours: un montant à deux chiffres en millions de francs. Les actionnaires de siggi's ont décidé de vendre ensemble la société au groupe laitier français Lactalis sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence américaines, explique Emmi. Le numéro un suisse des produits laitiers avait pris une participation dans The Iceland Milk and Skyr Corporation (siggi's), à la suite de deux transactions en 2012 et 2013.TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne britannique à bas coûts easyJet, très présente à Genève et à Bâle, transporté 81,6 millions de passagers en 2017. Il s'agit pour elle d'un nouveau record, correspondant à une hausse de 9,6% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre place easyJet parmi les poids lourds européens du secteur, derrière des groupes comme IAG (British Airways et Iberia entre autres) et ses 105 millions de passagers, ou la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair, numéro un en Europe avec 129 millions de passagers.MARCHÉ DU TRAVAIL: Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont fléchi en décembre, décevant les analystes. Le taux de chômage est resté stable, au plus bas depuis 17 ans, selon le département du Travail. L'économie a créé 148'000 nouveaux emplois alors que les analystes s'attendaient à 188'000 embauches nettes. Le taux de chômage est demeuré à 4,1% pour le 3e mois d'affilée. Sur 2017, la première économie mondiale a créé 2,1 millions d'emplois, après un gain de 2,2 millions en 2016.MUSIQUE: Le service de streaming musical Spotify revendique désormais 70 millions d'abonnés payants, a annoncé le groupe suédois, qui prépare parallèlement, selon la presse, une entrée en Bourse très prochainement. Il s'agit d'un bond de 10 millions d'abonnés par rapport à juillet dernier. Le nombre total d'utilisateurs du numéro un mondial du secteur (qui inclut les personnes qui utilisent la version gratuite du service, contenant des publicités) n'a en revanche pas changé et s'établit toujours à 140 millions.INFORMATIQUE: De nombreuses entreprises technologiques ont diffusé des correctifs de sécurité pour tenter d'atténuer les inquiétudes nées de la révélation de failles de sécurité touchant la quasi-totalité des micro-processeurs équipant ordinateurs et smartphones. Le groupe américain Intel ainsi que ses concurrents AMD et ARM ont indiqué mercredi qu'un grand nombre de modèles de micro-processeurs - la pièce qui fait tourner serveurs informatiques, ordinateurs et téléphones portables -, pouvaient potentiellement être piratés et permettre l'accès à des informations stockées sur l'appareil ou le serveur, comme les mots de passe ou des clés de cryptage.ZONE EURO: Le taux d'inflation annuel de la zone euro a légèrement baissé en décembre à 1,4% contre 1,5% en novembre, a annoncé l'Office européen des statistiques, Eurostat, selon un chiffre provisoire. Ce taux, qui est identique à celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, reste éloigné de l'horizon des 2% souhaité par la Banque centrale européenne (BCE).ats/fr(AWP / 05.01.2018 17h30)