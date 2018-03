Résumé des principales informations économiques du vendredi 9 mars 2018

Berne (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:TAXES AMÉRICAINES: Alliés et rivaux des Etats-Unis ont dénoncé un net virage protectionniste américain et une attaque contre le libre-échange, après l'annonce par Donald Trump de barrières douanières controversées. De quoi raviver la crainte d'un conflit commercial international. Du côté des Occidentaux, l'Allemagne, un des plus grands pays exportateurs au monde, a sonné la charge. Plusieurs responsables ont critiqué "le protectionnisme" américain, un "affront" envers des alliés et des mesures "illégales".TAXES AMÉRICAINES BIS: La faîtière économiesuisse s'attend à ce que les effets directs des taxes douanières américaines sur les importations d'acier et d'aluminium restent limités pour la Suisse de manière globale. Les entreprises seront plutôt concernées au cas par cas par cette décision. Par contre, la situation deviendrait plus grave si les contre-mesures des partenaires commerciaux des Etats-Unis conduisaient à une escalade. Un tel développement aurait des conséquences négatives sur les exportations suisses et les investissements directs, met en garde économiesuisse dans une prise de position .BANQUES: Le directeur général (CEO) d'UBS, Sergio Ermotti, a empoché plus d'argent l'année dernière. Il a gagné 14,2 millions de francs, contre 13,7 millions en 2016, ce qui fait de lui l'un des patrons les mieux payés de Suisse. La part variable de sa rémunération s'est fixée à 11,4 millions de francs, à comparer aux 10,9 millions de l'exercice précédent, indique la banque dans son rapport de gestion. Son salaire de base a atteint 2,5 millions. A cela, s'est encore ajouté 0,3 million d'indemnités fixes. En 2015, le grand patron avait perçu 14,3 millions.BANQUES BIS: UBS pourrait lâcher le franc pour établir sa comptabilité en dollar. La grande banque mène cette réflexion dans le cadre du changement de la structure juridique de la banque, de la réorientation des activités mais aussi de la stratégie de gestion des devises. Le groupe et son siège en Suisse (UBS SA) pourraient ainsi adopter le billet vert comme devise opérationnelle au deuxième semestre 2018, indique UBS dans son rapport annuel. L'unité londonienne passerait de la livre sterling au dollar.BANQUES TER: Le président ad intérim du conseil d'administration de Raiffeisen Pascal Gantenbein a confirmé son soutien à Patrik Gisel, le directeur général de la banque secouée par l'affaire Pierin Vincenz. M. Gisel bénéficie de l'entière confiance de l'organe de surveillance. En démissionnant jeudi avec effet immédiat de la présidence du conseil d'administration du 3e groupe bancaire helvétique, Johannes Rüegg-Stürm assume sa responsabilité. Il contribue ainsi à faire la lumière sur le passé, tout en ouvrant la voie à un renouvellement et un rajeunissement de l'organe de surveillance, a déclaré M. Gantenbein devant la presse à Zurich.ASSURANCES: Le patron de Zurich Insurance, Mario Greco, a reçu l'an dernier une rétribution totale de 8,6 millions de francs, contre 7,8 millions en 2016, année durant laquelle il avait pris les rênes du groupe. Cette rémunération comprend un salaire de base de 1,6 million. L'ancien patron de Generali ne pourra cependant pas compter cette année sur la prime de dédommagement de 4,2 millions de francs perçue en 2016 pour n'avoir notamment pas eu la possibilité de réaliser ses objectifs à moyen terme auprès de son ancien employeur.PROMOTION ÉCONOMIQUE: L'organe de promotion économique Greater Geneva Berne area (GGBa), qui réunit les cantons de Suisse occidentale, a permis l'implantation de 88 nouvelles entreprises l'an dernier. "Cela représente plus du double des 42" de 2016, déclare son directeur. "Nous sommes satisfaits. Mais nous avons changé de méthode de calcul", explique Thomas Bohn dans un entretien diffusé par plusieurs quotidiens. Il souligne que toutes les nouvelles entreprises arrivées suite à un contact avec le GGBa ou des promotions économiques cantonales sont désormais comptabilisées.INNOVATION: L'internet des objets va connaître une croissance fulgurante, selon des experts conviés par l'Université de Neuchâtel. La Suisse a une carte à jouer, si elle arrive notamment à redonner plus de valeur aux composants swiss made. "Plus de 5 millions de nouveaux objets sont connectés chaque jour au niveau mondial", a rappelé Sandy Wetzel, directeur du parc technologique neuchâtelois Neode, à l'occasion de la 9e Journée des start-up, des PME et de l'innovation. D'ici à 2025, 50 à 150 milliards d'objets seront connectés sur la planète.INDUSTRIE MUSICALE: L'industrie suisse de la musique a poursuivi sa croissance en 2017. Le streaming est, par ailleurs, en passe de s'imposer comme le principal segment de marché. La quarantaine de labels de musique membres de l'IFPI Suisse a réalisé un chiffre d'affaires total de 88,1 millions de francs en 2017, a indiqué la section suisse de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI Suisse) dans un communiqué. Cela représente une hausse de 4% par rapport à l'année précédente.INDUSTRIE: Le fabricant zurichois de matériaux composites Schweiter Technologies a vu son bénéfice net l'an dernier plus que doubler à 172 millions de francs, grâce à une cession. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a quant à lui progressé de 7%, à 980,2 millions. Corrigées des effets de change, les ventes ont augmenté de 6%, a indiqué dans un communiqué l'entreprise basée à Horgen (ZH). Le bond du bénéfice net s'explique en partie par un produit de 95 millions de francs issu d'une cession d'activités.INDUSTRIE: SFS a connu une année 2017 faste. Accroissant ses revenus, notamment à la faveur de l'intégration de la société américaine Tegra Medical, et tirant profit de la cession d'immeubles, le spécialiste st-gallois des systèmes de fixation et du formage de précision a vu son bénéfice net bondir en un an de 27,5% à 159,1 millions de francs. Ajusté des effets des cessions intervenues en 2016, le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) a crû de 10,7% à 235,8 millions de francs, précise le groupe établi à Heerbrugg. La marge correspondante s'est cependant contractée de 0,4 point de pourcentage à 14,4%.IMMOBILIER: Zug Estates a dégagé en 2017 un bénéfice net en baisse de 28,9% à 34,4 millions de francs. Avant revalorisations, le résultat net de la société immobilière zougoise a toutefois grimpé de 8,7% à 26,1 millions. Les revenus ont augmenté de 2,7% à 62,86 millions de francs, souligne l'entreprise dans un communiqué. Le seul domaine immobilier a rapporté 41,9 millions, en progression de 4,6%.TRANSPORT AÉRIEN: Malgré un nombre de vols en baisse, Swiss a transporté davantage de passagers en février. La compagnie aérienne aux mains de l'Allemand Lufthansa a comptabilisé 1,14 million de voyageurs, soit une hausse de 0,8% sur un an. Dans le même temps, le nombre de vols effectués a diminué de 2,6% à 10'009, souligne Swiss dans un communiqué. La compagnie précise que ces chiffres n'intègrent pas les résultats de sa filiale Edelweiss Air.TOURISME: Le Club Med passe son dernier hiver à Villars (VD). Dans un premier temps, le palace sera sous-loué à une autre société. "Le bail prend fin à fin mars 2019", explique à l'ats Sergei Aschwanden, directeur de la station et directeur général de l'Association touristique de la Porte des Alpes. Il revenait sur une information du quotidien 24 heures.ats(AWP / 09.03.2018 17h25)