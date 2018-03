Résumé du jour des principales informations économiques du jeudi 22 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - BASELWORLD 2018: Baselworld a officiellement ouvert ses portes en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Raccourci de deux jours, le Salon international de l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie se tient jusqu'à mardi prochain, avec quelque 650 exposants, contre 1300 en 2017. Arrivée sur la manifestation au son des tambours bâlois, Doris Leuthard a coupé le ruban en milieu de matinée sous les flashs des photographes. Elle a ensuite déambulé sous escorte policière dans les allées de la halle 1, qui regroupe les plus grands groupes d'horlogerie.BASELWORLD 2018: Arrivé en septembre à la tête de Corum, Jérôme Biard compte "retrouver les racines" de la marque horlogère chaux-de-fonnière et "remettre l'accent sur ses icônes". Le dirigeant franco-suisse veut "résoudre les folies du passé" et rationaliser les ventes. Si le chiffre d'affaires a reculé de l'ordre d'un peu moins de 10% entre 2016 et 2017, Corum a "bien progressé" au niveau de son "gross profit" (bénéfice brut, ndlr). "Nous avons perdu 2 millions de francs de moins que l'an passé", se félicite Jérôme Biard, dans un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld. La marque a même réalisé "la meilleure année de tous les temps" à Hong Kong et Macao.BASELWORLD 2018: Certina s'attend à une hausse importante de ses ventes cette année. La marque de milieu de gamme du Swatch Group compte sur une croissance à deux chiffres en Asie et de moins de 10% en Europe. "Il y a une reprise de confiance des consommateurs et du tourisme asiatique", a déclaré Adrian Bosshard, président de la marque, dans un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld. En 2017, "on a atteint notre objectif au second semestre avec une croissance à deux chiffres". Au 1er semestre, les ventes ont progressé en dessous de 10%.BASELWORLD 2018: Hublot devrait dépasser les 600 millions de francs de chiffre d'affaires en 2018. La marque horlogère prévoit de construire un 3e bâtiment à Nyon (VD) d'ici à 2023 pour suivre sa croissance. "Nous avons vécu une excellente année 2017 avec une croissance de 12%", a déclaré Ricardo Guadalupe, directeur de Hublot, dans un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld. "Nous nous approchons des 600 millions de francs de chiffre d'affaires que nous allons dépasser cette année."BANQUES: Lombard Odier a passé une année 2017 en succès. Aussi bien le bénéfice net consolidé que les actifs totaux ont augmenté de 17%, le premier à 146 millions de francs et les seconds à 274 milliards, a annoncé le groupe bancaire privé genevois. Les actifs ont été soutenus par de solides apports nets et un contexte favorable des marchés financiers, a affirmé l'associé-gérant senior Patrick Odier. Cette augmentation et celle de l'activité de la clientèle ont contribué à une extension de 6% des revenus opérationnels, à 1,1 milliard.POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a dû moins intervenir l'an dernier sur le marché des changes pour lutter contre l'appréciation du franc. L'institution monétaire a acquis des devises à hauteur de 48,2 milliards de francs, après 67,1 milliards en 2016. Les interventions ont eu lieu surtout dans des périodes d'incertitude, durant lesquelles le franc était très recherché comme placement sûr, indique la BNS dans son rapport de gestion. Le premier semestre 2017 a été marqué par une forte incertitude en Europe sur le plan politique.TECHNIQUES MÉDICALES: A la veille de sa cotation à la Bourse suisse, Medartis a fixé le prix d'émission de ses actions à 48 francs l'unité. L'opération doit permettre au fabricant bâlois d'implants chirurgicaux et d'instruments d'ostéosynthèse de lever 123,9 millions de francs. Dans le cadre de son entrée en Bourse, Medartis entend placer auprès des investisseurs 2'604'166 nouvelles actions nominatives, a précisé la société fondée en 1997 par Thomas Straumann, actionnaire principal du fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann. Portant sur 390'625 titres supplémentaires, l'option dite de surallocation devrait rapporter 18,7 millions de francs.CAPTEURS: A son premier jour de cotation, Sensirion a connu un solide démarrage à la Bourse suisse. Le titre du fabricant zurichois de capteurs a gagné jusqu'à 30% à l'ouverture par rapport au prix d'émission fixé à 36 francs. Sensirion a fait une entrée en fanfare jeudi sur SIX, avec un premier cours à 47 francs par action nominative. En fin de matinée, le titre se négociait à 46,55 francs.INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUE: Meyer Burger n'est pas parvenu à s'extraire des chiffres rouges en 2017. Conséquence de lourdes charges de restructuration, notamment, le fabricant bernois d'équipements pour l'industrie photovoltaïque a essuyé une perte nette de 79,3 millions de francs, contre 97,1 millions en 2016. La perte d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s'est également réduite l'an dernier, passant en l'espace de douze mois de 44,4 à 19,3 millions de francs, écrit l'entreprise sise à Thoune. Le résultat comprend des amortissements et dépréciations d'un total de 31,7 millions.INDUSTRIE: Après un avertissement sur résultats, Metall Zug accuse comme prévu une chute de rentabilité en 2017. Le bénéfice net du conglomérat industriel zougois, en pleine restructuration, s'inscrit à 67,7 millions de francs, après 84,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires reste quasi stable à 959,2 millions de francs, annonce Metall Zug, qui englobe le fabricant d'électroménager V-Zug. En termes organiques, le recul s'inscrit à 1%. Les ventes dans le secteur des appareils ménagers se sont avérées moins bonnes que prévu.HÔTELLERIE: L'hôtellerie de luxe en Suisse a connu en 2017 une année faste. Les établissements cinq étoiles de l'association Swiss Deluxe Hotels affichent une fréquentation et des revenus en nette hausse. Les Etats-Unis sont désormais le principal marché étranger. Après une première embellie en 2016, le nombre de nuitées a grimpé de 9,75% à près de 1,28 million l'an dernier, indique l'association regroupant 42 hôtels haut de gamme. En parallèle, les chiffres d'affaires ont crû de 7,25% à 1,56 milliard de francs.COMMERCE MONDIAL: L'Union européenne et plusieurs autres pays vont être pour le moment exemptés des tarifs promulgués par l'administration Trump sur les importations d'acier et d'aluminium, a indiqué le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer. Interrogé sur les exemptions, lors d'une audition devant le Congrès américain, M. Lighthizer a répondu: "nous avons les deux pays de l'Aléna et nous savons qui ils sont (Canada et Mexique ndlr). Nous avons l'Europe. Nous avons l'Australie, nous avons l'Argentine et le Brésil et évidemment la Corée du Sud avec laquelle nous sommes en négociations".MÉDIAS: Le groupe américain de média et de marketing Meredith cherche un acquéreur pour quatre magazines, dont les célèbres Time, Fortune et Sports Illustrated, qu'il a rachetés pourtant il y a moins de quatre mois. Meredith a également annoncé un plan d'économie, qui doit lui permettre de réduire ses coûts annuels de 400 à 500 millions de dollars (jusqu'à 470 millions de francs) sur les deux premières années suivant l'acquisition de Time Inc.HÔTELLERIE: Les plateformes de réservation hôtelière en ligne n'ont que peu étendu leur part de marché en Suisse l'an dernier, représentant 27,7% des nuitées (+0,4 point). Le grand gagnant est toutefois Booking.com, qui ne cesse d'asseoir sa position de force sur ce marché. Le site Booking.com a réussi à porter sa part relative sur le marché des plateformes de réservation en ligne à 75,6% en 2017, contre 73,3% un an plus tôt, selon une étude publiée par la HES-SO Valais, avec le soutien de la faîtière hotelleriesuisse. A l'inverse, HRS a perdu du terrain, avec une part de marché de 5%, contre 8,1% en 2016.CHIMIE: Le directeur général du fabricant bâlois de spécialités chimiques Lonza, Richard Ridinger, a vu sa rémunération augmenter l'an dernier, à 4,78 millions de francs, après 4,25 millions en 2016. Le salaire de base de l'Allemand s'est monté à 1,055 million. Au total, la direction générale a perçu près de 14 millions de francs, contre 11,1 millions un an plus tôt, ressort-il du rapport annuel. A noter que le directeur des ressources humaines est également membre de la direction depuis février 2017, ce qui explique en partie de l'augmentation.ats(AWP / 22.03.2018 17h30)