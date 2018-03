Résumé du jour des principales informations économiques du jeudi 29 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ENTREPRISES: Jamais depuis 2008 autant d'entreprises n'ont mis la clef sous la porte que l'an passé en Suisse. Mais si le nombre de faillites pour des motifs économiques a crû en un an de 2,6%, les pertes financières qu'elles ont entraînées s'est inscrit au plus bas depuis 1994. Les pertes financières des 13'257 cas d'ouvertures de faillites d'entreprises et de personnes recensés l'an dernier se sont montées à 1,7 milliard de francs, soit 33,5% ou 885 millions de moins qu'en 2016, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS). Toutefois, les résultats fluctuent fortement d'un canton à l'autre.CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel du KOF a chuté de 2,4 points en mars pour s'établir à 106,0 points. L'indicateur, très volatile actuellement, se maintient à un niveau nettement supérieur à sa moyenne à long terme. En mars, le baromètre a cédé 2,4 points par rapport au mois précédent (révision de 108,0 à 108,4 points) pour s'établir à 106,0 points. La hausse de février a donc été plus que corrigée.CLINIQUES ET HÔTELLERIE: La société fribourgeoise Aevis Victoria a réalisé un chiffre d'affaires brut de 663,1 millions de francs, en hausse de 11,9% sur un an. La hausse résulte principalement de l'intégration de Clinique Générale-Beaulieu. Le bénéfice est toutefois en recul. Le chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) a atteint 582.5 millions de francs, contre 517,1 millions en 2016, a indiqué le groupe de cliniques privées et d'hôtels de luxe. Le bénéfice net après éléments extraordinaires a diminué à 1,1 million de francs (2016: 2,7 millions).COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES: Après avoir renoué avec la croissance en 2016, Schurter a poursuivi sur sa lancée l'an passé. Affichant des ventes en hausse, le fabricant lucernois de composants électroniques a vu son bénéfice net bondir à 17,6 millions de francs, contre 8,3 millions douze mois auparavant. Les revenus se sont quant à eux hissés à 259,4 millions de francs, soit un bond de 30,9% par rapport à 2016, annonce le groupe établi à Lucerne et notamment actif dans les écrans tactiles. La vigoureuse croissance reflète notamment l'intégration des sociétés autrichienne Burisch Elektronik et tchèque Aki Elecronic, acquises fin 2016.RÉASSURANCE: L'action Swiss Re était en hausse de plus de 3% dans la matinée, dans un marché en baisse. Selon des rumeurs, le conglomérat nippon Softbank serait sur le point de prendre une participation de 25% dans le réassureur zurichois. Swiss Re avait confirmé le 23 février être en contact avec Softbank en vue d'une éventuelle participation minoritaire de ce dernier. Les discussions en étaient à un stade initial.TECHNIQUES MÉDICALES: Medartis se félicite de l'exercice intégral de l'option de surallocation offerte aux détenteurs de capitaux à l'occasion de son introduction en Bourse (IPO) la semaine dernière. Le producteur de matériel de fixation chirurgicale osseuse et d'outillage idoine souligne dans son communiqué avoir placé 390'625 actions supplémentaires, pour un total de près de trois millions de titres et à un prix de 48 francs pièce. Le produit brut de l'IPO se monte ainsi à 142,6 millions de francs.AVIATION D'AFFAIRES: Perfect Holding a essuyé l'an dernier une nouvelle perte nette de 0,2 million de francs, moindre toutefois que le déficit de 1,1 million accusé en 2017. Les revenus de l'entreprise lausannoise active dans l'intermédiation de vente d'avions se sont marginalement contractés à 17,6 millions, contre 17,9 millions, détaille le rapport annuel. La performance nette a bénéficié en 2017 de l'encaissement exceptionnel de quelque 220'000 CHF issu d'un prêt à long terme intégralement provisionné. La base de comparaison en 2016 avait pâti de la constitution de provision pour ce même prêt, à hauteur de 643'000 francs.BANQUES: La banque britannique Barclays a trouvé un accord aux Etats-Unis prévoyant une pénalité de 2 milliards de dollars (1,89 milliard de francs) pour solder une enquête du département de la Justice portant sur ses pratiques dans l'immobilier avant la crise financière. L'établissement était accusé de "fraude" pour avoir vendu entre 2005 et 2007 des crédits immobiliers toxiques baptisés "RMBS" à des investisseurs, qui ont essuyé des milliards de dollars de pertes quand ces produits financiers ont perdu toute valeur, selon un communiqué.ETATS-UNIS: L'inflation sur un an aux Etats-Unis a atteint son plus haut niveau depuis onze mois en février, selon l'indice PCE publié par le département du Commerce. L'indice des prix basé sur les dépenses de consommation, mesure préférée de la Banque centrale américaine (Fed) pour observer l'évolution des prix, a progressé de 1,8% en glissement annuel, un taux qu'il avait atteint en mars 2017. En janvier, l'inflation était de 1,7% sur un an, stable depuis trois mois.CHIMIE: Le groupe chimique belge Solvay a annoncé la suppression nette de 600 postes, dont 160 en France, et le transfert de 500 employés de la région parisienne vers Lyon (centre-est) et Bruxelles. "La simplification de l'organisation devrait entraîner une suppression nette de 600 postes, principalement dans les fonctions support dont 160 en France, 90 au Portugal et 80 au Brésil", a indiqué le groupe, soulignant que les départs volontaires et le reclassement interne devraient permettre "d'atténuer cet impact".COMMERCE EN LIGNE: Le président Donald Trump a exprimé son "inquiétude" concernant le peu d'impôts que paierait Amazon aux Etats-Unis. Des rumeurs sur sa volonté d'encadrer la domination du géant de l'internet ont fait chuter le cours de l'action en bourse mercredi. "J'ai fait état de mes inquiétudes concernant Amazon bien avant l'élection. Contrairement aux autres, ils ne paient pas ou peu d'impôts aux gouvernements locaux ou fédéral et traitent notre système postal comme leur livreur en provoquant la fermeture de milliers de commerces!", a-t-il écrit dans un tweet matinal.ALLEMAGNE: Le taux de chômage en Allemagne a atteint un nouveau plancher à 5,3% au mois de mars, soit son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990, selon des chiffres officiels. En février, ce taux s'était élevé à 5,4%. Toujours en données corrigées de variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a reculé de 19'000 personnes sur un mois, autant qu'escompté par le consensus d'analystes, sur fond de météo frileuse qui a traversé le pays.TRANSPORT AÉRIEN: Une grève du personnel de cabine de Ryanair basé au Portugal était largement suivie, selon leur syndicat. Elle ne provoquait d'après la compagnie aérienne qu'une "légère perturbation" du trafic, avec trois vols annulés dans la matinée. La participation au mouvement concernant quelque 360 hôtesses et stewards pour exiger de la compagnie irlandaise qu'elle respecte le code du travail portugais, "est estimée à 90%", a déclaré à l'AFP Bruno Fialho, dirigeant du Syndicat national du personnel de vol de l'aviation civile (SNPVAC). 29.03.2018