Résumé du jour des principales informations économiques du jeudi 5 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:IMMOBILIER: La demande pour des maisons individuelles a encore augmenté l'an passé en Suisse, au détriment des appartements en propriété. La région genevoise enregistre les prix de vente moyens les plus élevés, le double que ceux de l'espace Mittelland. Dans l'ensemble de la Suisse, quelque 30'100 annonces de vente pour des maisons individuelles ont été publiées l'an passé sur Internet, soit 3% de plus qu'en 2016, indique une étude du portail homegate.ch et de l'institut suisse de l'économie immobilière. La durée de publication a elle diminué de 103 à 95 jours en moyenne, signe d'une vigoureuse demande.INFLATION: L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4% en mars par rapport à février. Comparés au même mois de l'année précédente, les prix en Suisse se sont renchéris de 0,8%. En mars, l'IPC s'est inscrit à 101,5 points (base 100 en décembre 2015), selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse d'un mois à l'autre s'explique notamment par l'augmentation des tarifs dans le secteur touristique.COMMERCE DE DÉTAIL: Les secteurs de la confection et de l'ameublement restent sous pression, avec un nouveau recul de leurs chiffres d'affaires l'an passé. Le marché des articles de sport - favorisé par un long hiver - et celui du jouet ressortent gagnants. Le principal secteur non alimentaire, à savoir la confection, a encore cédé du terrain en 2017, même si de façon moins prononcée que les années précédentes, constate l'institut d'études de marché GfK Suisse. Le chiffre d'affaires de la branche a fléchi de 3% à 8,78 milliards de francs.TOURISME: Andermatt Swiss Alps est resté dans les chiffres rouges l'an dernier. Poursuivant ses investissements, le complexe touristique uranais de l'investisseur égyptien Samih Sawiris a cependant pu réduire sa perte à 29,8 millions de francs, contre 36,1 millions douze mois plus tôt. Les chiffres rouges reflètent les investissements réalisés tout au long de l'année sous revue dans les infrastructures reliant les domaines skiables d'Andermatt et Sedrun (GR) ainsi que dans l'achèvement de plusieurs projets immobiliers, écrit Andermatt Swiss Alps. Les dépenses se sont montées à plus de 172 millions de francs, portant le total à 900 millions.IMMOBILIER ET HÔTELLERIE: Orascom Development Holding (ODH) a drastiquement réduit sa perte nette l'an dernier, celle-ci passant de 243,8 millions de francs en 2016 à 41,1 millions. Le groupe uranais actif dans l'immobilier et l'hôtellerie a notamment amélioré sa performance opérationnelle à la faveur de la reprise du tourisme en Egypte. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 2,9% sur un an pour atteindre 244,4 millions de francs l'an dernier, annonce le groupe de l'homme d'affaires Samih Sawiris. Si la dépréciation de la livre égyptienne a favorisé l'activité touristique, celle-ci a pesé sur les revenus exprimés en francs.ALIMENTATION: Hochdorf a vu ses résultats dopés en 2017 grâce aux participations majoritaires dans les laboratoires zougois Pharmalys. Le bénéfice net du groupe alimentaire lucernois a plus que doublé sur un an à 40,8 millions de francs. Le chiffre d'affaires net a quant à lui augmenté de 10,9% pour s'inscrire à 600,5 millions de francs, annonce Hochdorf. En terme de volumes, le groupe a écoulé 190'499 tonnes de produits laitiers, soit un recul de 19,6% par rapport à l'année précédente.TÉLÉCOMS: Swisscom ne va pas revoir à la baisse ses tarifs pour contrer l'entrée du concurrent Salt sur le segment du réseau fixe et télévisé, selon Dirk Wierzbitzki, responsable des produits pour le géant bleu. "Nous ne prévoyons pas de baisse des prix." L'opérateur historique, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire, ne ressent pas pour l'heure d'impact de la nouvelle offre de Salt. "Nous ne voyons pas de clients qui nous quittent ou de clients qui ne viendraient pas chez nous", a expliqué à l'agence financière awp Dirk Wierzbitzki.AGROCHIMIE: Le groupe agrochimique Syngenta prévoit d'émettre des emprunts à hauteur de plusieurs milliards afin de refinancer sa maison mère ChemChina. Dans une note diffusée, la multinationale bâloise indique avoir mandaté les banques BNP Paribas, Citi, Credit Suisse et HSBC pour l'organisation d'une série de rencontres d'investisseurs. Selon la situation du marché, celles-ci pourraient déboucher sur l'émission d'emprunts pour un volume pouvant atteindre 4,8 milliards de dollars (4,6 milliards de francs), potentiellement liés à un financement bancaire.CERTIFICATION: Le spécialiste genevois de la certification et de l'inspection SGS s'empare du laboratoire belge Oleotest. Basé à Anvers et en mains privées, Oleotest a généré en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros (1,75 million de francs). Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués. "Cette acquisition garantit un accès rapide dans un segment complémentaire pour les analyses chimiques, renforçant notre position de leader dans le secteur agriculture, alimentation et vie en Belgique", s'est félicité Frankie Ng, directeur général de SGS, cité dans un communiqué.CYBERSÉCURITÉ: Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey espère lever entre 50 et 100 millions de dollars par l'émission au troisième trimestre de sa propre crypto-monnaie, baptisée Wisecoin, dans le cadre d'une offre initiale (ICO). La société genevoise s'attend à une demande importante de la part des investisseurs, plus de 4000 sociétés faisant déjà appel à sa technologie. Jusqu'à présent, Wisekey a déjà levé 4 millions de dollars (3,8 millions de francs) en dette convertible dans le cadre d'une ICO anticipée. La monnaie virtuelle Wisecoin sera quant à elle lancée au quatrième trimestre, selon un communiqué.DONNÉES DÉTOURNÉES: Le patron de Facebook Mark Zuckerberg, empêtré dans un scandale de données détournées, a assuré mercredi être toujours la bonne personne pour diriger le réseau social malgré des "erreurs" commises. Il doit être auditionné par le congrès américain la semaine prochaine. "Je pense que nous aurions dû mieux faire depuis longtemps", a-t-il ajouté. Il a promis d'aller s'expliquer en personne devant des parlementaires américains, très remontés contre Facebook.GRANDE-BRETAGNE: Près de huit grandes entreprises sur dix au Royaume-Uni ont admis payer davantage les hommes que les femmes, d'après une liste publiée par le gouvernement qui vient d'imposer la transparence sur ce sujet. Le ministère de l'Intérieur avait donné jusqu'à mercredi minuit aux entreprises de plus de 250 salariés de tous secteurs, ainsi qu'à la plupart des administrations, pour publier leurs écarts de salaires entre employés et employées. Un peu plus de 10'000 d'entre elles avaient fourni ces données ce matin.COMMERCE: Le déficit commercial des Etats-Unis s'est encore creusé en février, pour le sixième mois d'affilée, a annoncé le département du Commerce, au moment où le pays est en conflit avec la Chine. Il s'agit de son plus haut niveau depuis octobre 2008. Le solde, chroniquement déficitaire, des échanges des Etats-Unis avec le reste du monde a augmenté de 1,6% en un mois pour s'établir à 57,6 milliards de dollars (54,9 milliards de francs), un montant supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 56,7 milliards.ats(AWP / 05.04.2018 17h30)