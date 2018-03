Résumé du jour des principales informations économiques du lundi 19 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:POLITIQUE MONÉTAIRE: Après les coupures de 50, 20 et 10 francs, la Banque nationale suisse (BNS), poursuit l'émission de la 9e série de billets de banque, avec celle de 200 francs. La petite dernière sera présentée le 15 août prochain, puis mise en circulation le 22 août. Le nouveau billet de 200 francs met en exergue la vocation scientifique de la Suisse avec comme élément graphique principal l'illustration de la matière, écrit l'institut d'émission monétaire. La nouvelle série de billets, la 9e, aborde la thématique de "la Suisse aux multiples facettes".NIGERIA: L'affaire portant sur des soupçons de corruption dans le cadre de l'octroi d'une licence d'exploration d'un champ pétrolier au Nigeria a des ramifications en Suisse. A la demande de la justice italienne, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné le gel de plusieurs comptes bancaires. Dans le cadre de cette affaire, une des plus importantes à ce jour en Europe, le Tribunal de Milan, doit juger le 14 mai prochain plusieurs hauts responsables des groupes pétroliers italien Eni et britannique Shell, notamment. Le parquet de la cité lombarde et la justice nigériane leur reprochent le versement de pots-de-vin lors de l'attribution d'une licence d'exploration.SCANDALE 1MDB: Le lanceur d'alerte genevois qui a fait éclater le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB retrouve "un semblant de normalité" dans son quotidien. Désormais, après avoir déposé plainte contre deux dirigeants de PetroSaudi, Xavier Justo veut rétablir son honneur. "Je suis innocent. J'ai exposé un crime. Ce sont les criminels", dit-il dans un entretien accordé à l'ats en parlant de ces personnes. Mais le "dégât d'image" pourrait durer encore longtemps estime-t-il.BANQUES: Credit Suisse devrait bel et bien retrouver les chiffres noirs en 2018. Un retour aux bénéfices est prévu dès que la banque aura achevé, d'ici à la fin de l'année, son processus de restructuration, a assuré son patron, Tidjane Thiam, dans une interview à CNBC. "Nous avons épuré un nombre important d'opérations de négoces indésirables que nous n'aurions pas dû effectuer", a dit Tidjane Thiam sur la chaîne américaine. Il a ajouté que "nettoyer le passé provoquait des pertes".BANQUES: Directeur général de Julius Baer jusqu'à fin novembre, Boris Collardi a vu son salaire chuter l'an dernier. Le Vaudois, qui a quitté le gestionnaire de fortune zurichois un mois avant la fin de l'exercice, a perçu un salaire annuel de 1,72 million de francs, contre 6,49 millions en 2016. Suite à son départ avec effet immédiat, annoncé le 27 novembre dernier, Boris Collardi ne s'est vu verser que sa rémunération fixe de base, soit 1,5 million de francs, ressort-il du rapport annuel publié par Julius Baer. A ce montant, sont venus s'ajouter 218'000 francs versés dans le cadre de la prévoyance professionnelle, notamment.MODE: PKZ s'est rebiffé en 2017. Après plusieurs années de baisse, le chiffre d'affaires du groupe zurichois de confection est reparti à la hausse, grâce surtout à la forte croissance enregistrée sur internet. "Les ventes en ligne ont gagné 17% l'an dernier, et même 30% chez les dames", a relevé la directrice de PKZ, Manuela Beer, dans une interview publiée dans l'Aargauer Zeitung.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Sunrise emboîte le pas à Swisscom. Cinq jours après que le numéro un suisse des télécommunications, son dauphin a annoncé une baisse de ses frais d'itinérances. Pour les personnes souscrivant à un nouvel abonnement "Freedom", un tarif standard de 1,90 franc par jour pour 100 mégaoctets (Mo) s'applique désormais dans 46 pays - en Europe et aux Etats-Unis -, a expliqué Sunrise dans un communiqué. Jusqu'ici, il en coûtait au minimum 1 franc par Mo en fonction de la région.G20: La Suisse défend l'ouverture des marchés lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Buenos Aires. Une réunion à laquelle participent le conseiller fédéral Ueli Maurer et Thomas Jordan, le président de la Banque nationale suisse (BNS). "La Suisse s'engage particulièrement en faveur de l'ouverture des marchés et contre le protectionnisme dans le domaine financier", a écrit le Département fédéral des finances (DFF) dans un communiqué.TEXTILES: Le fournisseur de textiles Lantal a souffert l'an dernier. Victime d'une concurrence accrue, le groupe a vu son chiffre d'affaires se contracter de 4,3% à 91,2 millions de francs. C'est dans le secteur aérien, le principal débouché de Lantal, que la baisse a été le plus marquée. Les revenus ont chuté de 15% sur un an à 62,4 millions de francs, a relevé l'entreprise qui fournit tapis et housses de siège aux compagnies aériennes.MÉDIAS: Le groupe NZZ a poursuivi sur sa lancée l'an dernier, tirant profit de son désengagement du secteur de l'impression. Malgré des revenus en baisse, l'entreprise zurichoise de médias a vu son bénéfice net s'envoler en un an de 20% à 28,7 millions de francs, à la faveur de gains issus des cessions de participations. En novembre dernier, le groupe NZZ a vendu à la société publicitaire Admeira une participation de 15% dans Audienzz, l'organisation de commercialisation numérique, rappelle l'entreprise sise à Zurich et uniquement active outre-Sarine. Cette cession a largement contribué au bénéfice.IMMOBILIER: La société immobilière Hiag a progressé à tous les niveaux en 2017. Le bénéfice net du groupe bâlois a grimpé de 23,9% sur un an pour s'établir à 57,5 millions de francs. Les revenus des loyers se sont affichés à 55,8 millions de francs, en hausse de 6,5%, a annoncé Hiag dans un communiqué. Ajusté des effets non récurrents et de l'achat d'une importante parcelle à Meyrin (GE), la croissance s'est élevée à 4,7%.G20: Le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board, FSB), qui coordonne la réglementation financière pour les pays du G20, rejette les appels de plusieurs pays qui demandent une régulation des cryptomonnaies, comme le bitcoin. Le FSB a toutefois souligné la nécessité d'une plus grande coordination internationale en matière de surveillance de ces technologies, qui évoluent vite, mais qui représentent toujours un secteur minuscule équivalant à moins de 1% du produit intérieur brut (PIB) mondial.PRÉSIDENTIELLE RUSSE: Pour son quatrième mandat, le président russe Vladimir Poutine est attendu au tournant en matière d'économie. Si la situation du pays s'est stabilisée après la récession de 2015-2016, les prévisions de croissance plafonnent à 1-2%, sous les objectifs fixés par le Kremlin.CHINE: Yi Gang, actuel vice-gouverneur de la banque centrale chinoise (PBOC), au profil réputé réformiste, a été nommé à la tête de l'institution, un signe de continuité à l'heure où celle-ci voit ses pouvoirs de supervision financière renforcés. La désignation de M. Yi comme gouverneur de la PBOC a été entérinée par un vote quasi unanime de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois.