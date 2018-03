Résumé du jour des principales informations économiques du lundi 26 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:ELECTRICITÉ: Alpiq se sépare de ses activités industrielles, qui comprennent l'entité InTec et le groupe allemand Kraftanlagen. L'énergéticien valdo-soleurois, qui a essuyé une perte de 84 millions de francs en 2017, a signé un accord à hauteur de 850 millions avec le français Bouygues Construction. "Compte tenu de la situation difficile de la production suisse sur le marché libre, Alpiq n'a actuellement pas les moyens financiers pour poursuivre le développement des activités de services et d'ingénierie", a-t-il indiqué. Avec cette vente, Alpiq "génère une plus-value pour le groupe et renforce ainsi son coeur de métier".BASELWORLD 2018: Les marques horlogères suisses tablent en moyenne sur une hausse de leurs ventes de 10% pour cette année, a constaté l'ats à Baselworld. Elles sont confiantes dans la reprise, mais restent prudentes face aux tensions économiques croissantes. Tag Heuer a réalisé en 2017 un "record historique", selon son directeur général Jean-Claude Biver. Le début d'année est également positif pour la marque horlogère, propriété du groupe de luxe français LVMH.BASELWORLD 2018: De nombreuses sociétés horlogères suisses ont ouvert ou sont sur le point d'ouvrir une boutique en ligne, a constaté l'ats lors d'entretiens à Baselworld. Les marques haut de gamme y sont plus réticentes. Si les ventes sur internet restent minimes, ce canal est appelé à se développer. "Si nous avons une majorité de nos clients qui souhaitent acheter en ligne, nous devons nous adapter à leur demande. Nous sommes au service du client, ce n'est pas lui qui va s'adapter à nous, cette époque est révolue", a déclaré Jean-Claude Biver, directeur général de Tag Heuer.RESTAURATION DE BORD: Gategroup ne souhaite plus entrer à la Bourse suisse. Le spécialiste zurichois de la restauration de bord estime qu'il ne pourrait pas en tirer un assez bon prix. La valorisation de l'entreprise ne serait pas suffisante au vu des conditions de marché actuelles, a justifié Gategroup dans un bref communiqué.CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a foi en l'économie helvétique. L'institution estime que la Suisse est bien armée pour affronter l'avenir même si des risques subsistent, notamment sur le marché immobilier. "Les perspectives sont positives pour l'économie suisse", a relevé Rachel van Elkan, cheffe de mission du FMI, au terme de la visite annuelle de l'organisation. Pour l'année en cours, cela devrait se traduire par une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,25%, a-t-elle affirmé.REMONTÉES MÉCANIQUES: Le bilan des remontrées mécaniques valaisannes est un peu mitigé avant les vacances pascales. La fréquentation a augmenté, mais les conditions météorologiques ont influencé négativement les chiffres. Au 15 mars, les entreprises valaisannes présentent une augmentation de 3,3% du nombre de journées skieurs par rapport à la même période de l'an dernier, a expliqué l'association faîtière Remontées Mécaniques du Valais (RMV). Mais la saison 2016/2017 est à qualifier de faible en matière de fréquentation.AROMES ET PARFUMS: Givaudan s'empare de 40,6% des actions de Naturex, entreprise française spécialisée en ingrédients naturels. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums, va investir 522 millions d'euros (612 millions de francs) dans cette transaction, soit 135 euros par action. Ce dispositif est soumis à autorisation des autorités de la concurrence. Il entre dans le cadre de la politique de Givaudan de renforcer son offre en arômes naturels pour ses clients d'ici 2020.BALANCE DES PAIEMENTS: La balance des transactions courantes de la Suisse a dégagé un solde de 66 milliards de francs en 2017, en hausse de 4 milliards. Les actifs à l'étranger ont progressé de 220 milliards, à 4768 milliards de francs. Au niveau du compte financier, la hausse des actifs à l'étranger est due principalement à l'acquisition nette d'actifs financiers et de gains en capital, indique la Banque nationale suisse (BNS). Ces derniers sont d'abord dus à l'appréciation de l'euro face au franc, qui a entraîné des gains de change considérables, mais également à la progression des cours des bourses étrangères.COMMERCE DE DETAIL: Le spécialiste bâlois des boutiques hors taxes Dufry a annoncé avoir remporté un contrat sur cinq ans à Hong Kong. Le groupe bâlois installera ses boutiques dans la gare de la ville, diversifiant ainsi son activité jusqu'à présent essentiellement cantonnée aux aéroports. Dufry ouvrira au total des surfaces de ventes de 1500 m2 dans la gare qui relie Hong Kong à la Chine continentale via une liaison à grande vitesse.PAPIERS SPECIAUX: Le groupe zougois Cham, qui a achevé la vente de ses activités dans les papiers spéciaux à fin février 2018, a vu son résultat net progresser en 2017. Le bénéfice a grimpé de 74% à près de 15 millions de francs. Le chiffre d'affaires net est toutefois resté stable (+0,5%) d'une année sur l'autre à près de 200 millions de francs. Sur cette somme, les activités immobilières du groupe se sont montées à 2,2 millions, contre 2,3 millions en 2016.COMMERCE: La Chine et les Etats-Unis ont engagé des négociations en coulisses pour améliorer l'accès des entreprises américaines au marché intérieur chinois, rapporte le Wall Street Journal. Ces discussions interviennent après des jours de tensions ayant avivé le spectre d'une guerre commerciale. Elles portent sur différents secteurs dont l'industrie manufacturière et les services financiers, affirme dimanche le quotidien des milieux d'affaires américains citant des sources anonymes.TRANSPORT AERIEN: Le bras de fer sur les salaires se durcit à Air France. Un nouvel appel à la grève a été lancé lundi par dix syndicats de tous métiers pour les 3 et 7 avril, en plus de l'arrêt de travail prévu vendredi. L'annonce intervient à la veille d'une négociation entre les dirigeants de la compagnie française et les syndicats représentatifs chez les pilotes, en vue de parvenir à un accord "gagnant-gagnant", selon les termes de la direction.MUSIQUE: Spotify Technology, le numéro un mondial de la musique en streaming, prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires à 20-30% cette année, contre 39% en 2017. Le groupe suédois souffre d'effets de change défavorables. La société, dont la cotation à la Bourse de New York est l'une des plus attendues pour une entreprise européenne, a déclaré anticiper pour cette année un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros (5,7 milliards de francs).JEUNES ENTREPRISES: La société vaudoise Komp-act, issue de l'EPFL, et la jeune pousse Idun Technologies, issue de l'EPFZ, ont toutes deux gagné la finale du programme Venture Kick. Elles remportent chacune 130'000 francs. "Grâce à ces fonds, les start-up vont pouvoir passer en phase de production", indique Venture Kick. Komp-act développe des actionneurs électriques compacts et abordables pour l'industrie de l'automatisation.ats(AWP / 26.03.2018 17h30)