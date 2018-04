Résumé du jour des principales informations économiques du lundi 9 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché du travail en Suisse poursuit sa détente. Le taux de chômage a nettement reculé en mars, de 0,3 point par rapport à février, à 2,9%, soit son plus bas niveau depuis trois ans et demi. A fin mars, 130'413 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 13'517 de moins que le mois précédent. Par rapport à mars 2017, le chômage a reculé de 21'867 personnes (-14,4%), a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).PHARMA: Novartis se renforce dans le domaine de la neurologie en procédant à une acquisition d'ampleur. Le groupe pharmaceutique bâlois rachète le laboratoire américain AveXis, spécialisé dans les thérapies géniques, pour un montant total de 8,7 milliards de dollars (8,3 milliards de francs). La transaction se monte à 218 dollars pour chaque action AveXis, a précisé Novartis. Le gros montant que s'apprête à débourser le laboratoire établi à Bâle représente une somme dépassant de 88% le cours de clôture du titre AveXis vendredi sur le Nasdaq, la Bourse américaine des valeurs technologiques.MAINTENANCE: SR Technics réduit la voilure à son siège de Zurich. Le spécialiste de la maintenance entend y supprimer près de 300 emplois sur les 1500 qu'il compte actuellement. La mesure s'accompagne cependant de la création d'une centaine de postes dans l'entretien de réacteurs. Dans un communiqué, SR Technics confirme ainsi des rumeurs parues dans la presse en fin de semaine dernière. Le groupe zurichois, propriété depuis juillet 2016 du conglomérat chinois HNA - actuellement en délicatesse financière - souligne que les effectifs à l'aéroport de Zurich seront ramenés de 1500 à environ 1300 sur une période de deux ans.MARCHÉS: Le marché des entrées en Bourse continue de s'animer. Deux nouvelles entreprises ont annoncé leur future cotation sur la place zurichoise. Le spécialiste de la logistique Ceva Logistics, sis à Baar (ZG) mais aux origines non suisses, entend lever via l'opération environ 1,3 milliard de francs. Basée à Allschwil (BL), la société biopharmaceutique bâloise Polyphor veut également lister ses actions sur le marché helvétique d'ici à la fin du deuxième trimestre, espérant elle recueillir entre 100 et 150 millions.INDUSTRIE: Bossard a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 10% au premier trimestre 2018 sur un an à 220,4 millions de francs. Il s'agit de la meilleure performance jamais réalisée par le groupe zougois actif dans les techniques d'assemblage. L'entreprise avait déjà annoncé la couleur il y a moins d'une semaine, sur fond de rumeurs qui avaient fait chuter le cours de l'action, dans le sillage de déboires rencontrés par le constructeur automobile américain Tesla. Elle avait alors publié un communiqué pour tenter de rassurer les investisseurs.INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES: Conséquence de l'achèvement des travaux à l'intérieur du tunnel de base du Gothard et de la guerre des prix dans la branche, Burkhalter a vu sa rentabilité chuter l'an dernier. Malgré des revenus en légère hausse, le spécialiste zurichois des installations électriques a vu son bénéfice net fléchir de 17,5% en un an à 30,1 millions de francs. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s'est aussi nettement contracté, passant d'une année à l'autre de 44,2 millions de francs à 37,9 millions, annonce le groupe sis à Zurich. Quant au chiffre d'affaires, il s'est inscrit à 514,7 millions, contre 512,6 millions douze mois auparavant.INDUSTRIE: Le groupe industriel Sulzer a racheté 5 millions de ses propres actions à son principal actionnaire Renova, sous le coup de sanctions du gouvernement américain. L'opération doit permettre d'écarter tout doute concernant l'indépendance de la société zurichoise par rapport à son copropriétaire de référence. Au terme de la transaction, Renova détiendra encore 48,83% du capital-actions de Sulzer, contre 63,4% précédemment, a indiqué la firme sise à Winterthour (ZH). La finalisation doit intervenir dans le courant de la semaine.BANQUES: Deutsche Bank a remercié son directeur général britannique John Cryan pour le remplacer par un Allemand. La mesure est prise dans l'espoir de sortir de la crise dans laquelle la première banque allemande se débat depuis des années. Ce remplacement pourrait amorcer un changement de stratégie historique pour l'établissement, au profit de la banque de détail et aux dépens des activités de banque d'investissement.MARCHÉS: Les marchés boursiers russes étaient en fort repli après l'annonce vendredi de nouvelles sanctions américaines contre plusieurs hommes d'affaires, des hauts responsables et des entreprises russes. A la Bourse de Moscou, l'indice RTS (libellé en dollars) chutait de 4,67% vers 10h00 et le Micex (en roubles) de 4,16%. Le rouble a également souffert, le dollar montant à 58,68 roubles (+50 kopecks), toujours vers 10h00, et l'euro à 72,00 roubles (+62 kopecks).TRANSPORT AÉRIEN: Le géant allemand de l'aviation Lufthansa va annuler mardi "plus de 800 vols", soit un avion sur deux, en raison de grèves touchant quatre aéroports allemands pour les salaires des contractuels de la fonction publique. Les débrayages à l'appel du syndicat Verdi prévus à Francfort, la plus grande plate-forme aéroportuaire d'Allemagne, ainsi qu'à Munich, Cologne et Brême, vont affecter "environ 90'000 passagers", a précisé Lufthansa.ALLEMAGNE: Les exportations allemandes se sont contractées de manière inattendue en février. Elles ont subi même leur plus forte baisse en comparaison mensuelle depuis deux ans et demi, montrent les données publiées par l'Office fédéral de la statistique. Ces chiffres renforcent l'hypothèse selon laquelle la croissance de la première économie d'Europe pourrait avoir atteint un pic. Les exportations allemandes, corrigées des variations saisonnières, ont diminué de 3,2% sur un mois en février, leur plus net recul depuis août 2015.INTERNET: Des associations américaines ont accusé YouTube et sa maison mère Google de collecter des données personnelles sur les enfants et de les utiliser pour cibler des publicités. Des pratiques illégales, selon elles. Vingt-trois organisations de défense des droits numériques et de protection de l'enfance ont déposé une plainte auprès de la FTC, le régulateur américain du commerce, ont-elles annoncé. Elles lui ont demandé d'enquêter sur ces pratiques.TRANSPORT: Le service de réservation de voitures avec chauffeur Uber va acheter Jump Bikes, une start-up spécialisée dans les vélos électriques partagés, ont annoncé les deux entreprises américaines. Jump et Uber étaient jusque-là simples partenaires: 250 vélos rouge vif, qui peuvent être empruntés et déposés n'importe où dans la ville grâce à un GPS intégré, étaient disponibles à San Francisco via l'application Uber depuis le début de l'année.ats(AWP / 09.04.2018 17h25)