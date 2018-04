Résumé du jour des principales informations économiques du mardi 10 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - ASSURANCES: La Mobilière a connu un nouvel exercice annuel à la hausse en 2017. Alors que le bénéfice consolidé de l'assureur coopératif bernois s'est amélioré de 0,2%, à 440,5 millions de francs, le volume des primes a bondi de 4%, à 3,8 milliards. Les principaux moteurs de cette croissance, que les responsables de l'entreprise qualifient de "supérieure à la moyenne du marché", sont "le bon positionnement de La Mobilière et la qualité de son organisation de distribution", peut-on lire dans un communiqué. Pour mémoire, l'assureur compte un réseau de 79 agences générales présentes sur plus de 160 sites à travers la Suisse.RÉASSURANCE: Le niveau des pertes assurées a atteint un plus haut historique en 2017, en raison des catastrophes naturelles et humaines. Celles-ci ont atteint mondialement 144 milliards de dollars (136,3 milliards de francs). La saison des ouragans a provoqué des coûts élevés encore jamais égalés. Swiss Re s'attend à ce que ce genre d'évènements génèrent des dommages encore plus importants à l'avenir, a souligné l'assureur zurichois dans son étude Sigma.ARÔMES ET PARFUMS: Givaudan a réalisé un bon début d'année. Le groupe genevois, numéro un mondial des arômes et parfums, a accru son chiffre d'affaires au premier trimestre de 5,4% sur un an à 1,308 milliard de francs. "Givaudan a débuté l'année avec une bonne dynamique commerciale ainsi qu'un portefeuille de projets et de nouveaux contrats maintenus à un niveau élevé", a souligné le groupe dans un communiqué.ASSISTANCE AU SOL: Swissport reporte à une date non définie son projet d'introduction à la Bourse suisse, annoncée fin janvier. L'émanation de la défunte compagnie nationale Swissair imite ainsi Gategroup, autre filiale du conglomérat chinois HNA, qui avait jeté l'éponge fin mars. Si le spécialiste de la restauration à bord des appareils évoquait alors un "écart de valorisation" entre l'évaluation de son propriétaire et les montants proposés par les détenteurs de capitaux, le spécialiste zurichois de l'assistance au sol Swissport avance dans un communiqué succinct des conditions de marché défavorables.MATIÈRES PREMIÈRES: Le directeur général du géant des matières premières Glencore, Ivan Glasenberg, renonce à son poste d'administrateur auprès du géant russe de l'aluminium Rusal, sous le coup de sanctions américaines. Le groupe zougois explique qu'il entend respecter "toutes les sanctions" et "prendre toutes les mesures nécessaires afin de réduire le risque pour ses activités". Le retrait d'Ivan Glasenberg intervient après les sanctions décidées par Washington à l'encontre de plusieurs personnes morales et physiques russes, parmi lesquelles les compagnies Rusal et EN+. Glencore dit toujours évaluer la position de ses contrats avec Rusal, mais souligne dans un communiqué que ceux-ci ne sont pas "financièrement substantiels" pour le groupe.ASSURANCES: Axa Suisse a conclu un accord avec ses principales fondations de prévoyance collective afin "de modifier leur modèle opératoire d'assurance complète en un modèle semi-autonome". Dans la foulée, le résultat opérationnel de la filiale helvétique de l'assureur français devrait baisser. Le changement devrait être bouclé d'ici à fin 2018, a précisé Axa dans un communiqué. Ses responsables anticipent une réduction temporaire du résultat opérationnel de l'ordre de 20 millions d'euros (23,6 millions de francs) à partir de 2019.COMMERCE DE DÉTAIL: La stratégie de Volg de se focaliser sur les petits magasins dans les zones rurales continue de porter ses fruits. La chaîne d'alimentation zurichoise, contrôlée par Fenaco, a amélioré l'an dernier ses ventes et son bénéfice malgré une baisse des surfaces. Le groupe est parvenu à progresser plus vite que le marché en 2017. Celui-ci a évolué dans la stabilité après deux années de repli. Le détaillant a lui augmenté ses ventes de 1,3% à 1,49 milliard de francs.JOAILLERIE: De Grisogono doit se restructurer en raison des difficultés rencontrées dans la haute joaillerie. L'entreprise genevoise pourrait supprimer jusqu'à 31 postes en Suisse sur un total de 104, et jusqu'à 10 ailleurs dans le monde. "Malgré des investissements considérables, les ventes de haute joaillerie n'ont pas atteint les niveaux prévus, en partie à cause des conditions difficiles dans certains marchés clés", explique De Grisogono dans un communiqué.ENERGIE: Après quatre années dans le rouge, Repower a renoué avec les chiffres noirs. Alors qu'il avait essuyé une perte nette de l'ordre de 1 million de francs l'année précédente, le fournisseur d'électricité grison a dégagé un bénéfice de 20 millions en 2017. Ce résultat annuel est d'autant plus réjouissant qu'il intervient dans un contexte de marché qui demeure tendu, ont commenté les responsables du groupe dans un communiqué. Le chiffre d'affaires de Repower s'est également étoffé, à 1,85 milliard de francs contre 1,72 milliard en 2016.TRANSPORT AÉRIEN: Le trafic aérien en Europe a été perturbé en raison de deux mouvements sociaux distincts en France et en Allemagne qui paralysent plusieurs aéroports et frappent les géants de l'aviation des deux pays. En Allemagne, les débrayages organisés dans les aéroports de Francfort - plus grande plateforme du pays -, Munich, Cologne et Brême, ont contraint l'Allemand Lufthansa à annuler "plus de 800 vols", soit un avion sur deux, affectant "environ 90'000 passagers".COMMERCE: La Chine a porté plainte contre les Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce, pour contester la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, selon un document publié à Genève par l'OMC. Concrètement, Pékin a demandé "l'ouverture de consultations avec le gouvernement des Etats-Unis" concernant "certaines mesures visant les produits en acier et aluminium", indique le document, qui spécifie que la plainte a été déposée le 5 avril.AUTOMOBILE: Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé qu'il "envisageait" des "évolutions dans la gouvernance du groupe". Celles-ci "pourraient inclure un changement de PDG", c'est-à-dire le départ de l'actuel patron Matthias Müller. Le quotidien économique Handelsblatt affirme de son côté, citant "des sources au sein de l'entreprise", que M. Müller, à la tête du groupe depuis septembre 2015, pourrait être remplacé par le directeur de la marque VW, Herbert Diess.ALIMENTATION: Hügli a affiché des profits en recul l'an dernier. Le fabricant st-gallois de bouillons et soupes, contrôlé par le groupe bâlois Bell, a vu son bénéfice net diminuer en 2017 de 9,2% à 20,2 millions de francs. Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a reculé de 10,4% à 25,6 millions de francs, a indiqué Hügli dans un communiqué. La marge correspondante s'est détériorée de 0,7 point pour tomber à 6,7%.RUSSIE: Les autorités russes, confrontées à une hémorragie financière après l'introduction de nouvelles sanctions par les Etats-Unis, ont cherché à rassurer. Elles ont affirmé que la "stabilité financière" n'était pas menacée, se disant prêtes à agir si besoin. Les nouvelles mesures américaines, qui visent de puissants oligarques et les entreprises qu'ils contrôlent, ont été accueillies par un lundi noir à la Bourse de Moscou, faisant fondre de plusieurs milliards de dollars le patrimoine des premières fortunes russes, y compris celles épargnées par Washington.ats(AWP / 10.04.2018 17h32)