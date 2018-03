Résumé du jour des principales informations économiques du mardi 20 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: La reprise de l'économie suisse se confirme. A la faveur essentiellement d'une conjoncture dynamique à l'étranger, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) révise en légère hausse son attente de croissance économique pour 2018, celle-ci passant de 2,3 à 2,4%. Elle devrait ralentir à 2% l'an prochain. Jamais depuis l'abandon en janvier 2015 par la Banque nationale suisse (BNS) du taux plancher liant franc et euro la situation conjoncturelle en Suisse ne s'était présentée sous un jour meilleur, expliquent les services du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Tout au long du 2e trimestre 2017, la reprise a gagné en dynamisme, prenant de l'ampleur.COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations de la Suisse ont confirmé leur tendance positive en février, en progressant de 1,8% sur un mois, sur une base désaisonnalisée. Les importations ont par contre subi un retour de balancier après leur record de janvier, avec un repli de 9,8%. En termes réels, soit corrigées de l'inflation, les exportations ont grimpé de 2,3%, à 19,3 milliards de francs, a indiqué l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les importations réelles ont reculé de 9,5%, à 16,1 milliards, continuant toutefois d'évoluer à un haut niveau. Au final, la balance commerciale boucle avec un excédent de 3,2 milliards.HORLOGERIE: L'horlogerie suisse a toujours le vent en poupe à l'étranger. Le secteur a exporté pour 1,7 milliard de francs en février, soit 12,9% de plus que pour la même période de l'an dernier. "La forte hausse affichée en janvier (ndlr: +12,6% à 1,6 milliard) a été confirmée - et même dépassée - en février", a écrit la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans son commentaire mensuel.TRANSPORT AÉRIEN: Le record d'investissements a freiné le bénéfice net de l'aéroport de Genève l'an dernier à 78,9 millions de francs, en recul de plus de 2,3%. Le chiffre d'affaires progresse en revanche de 4,7% à près de 467 millions. "Nous avons fait une très bonne année", a dit devant la presse le directeur général André Schneider, qui se dit "assez fier". "Les revenus ont été meilleurs que prévu" et "la situation financière est saine et maîtrisée" malgré "une activité commerciale qui reste sous pression" en raison des incertitudes conjoncturelles et des contraintes liées au site.CONJONCTURE: A l'image du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le collège d'économistes sondés par le KOF revoit en légère hausse ses attentes de croissance pour l'économie suisse cette année. Ils tablent désormais sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de 2%, contre 1,9% en décembre. Pour 2019, un ralentissement à 1,7% est anticipé. Les 16 prévisionnistes consultés par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) basent leur révision à la hausse essentiellement sur un climat d'investissement plus favorable qu'estimé en décembre. Les dépenses en biens d'équipement devraient ainsi augmenter de 3,5%, contre une valeur de 3,2% prévue il y a trois mois, écrit le KOF.TÉLÉCOMMUNICATIONS: Salt fait son entrée sur le marché du réseau fixe. L'opérateur, jusqu'ici cantonné à la téléphonie mobile, a conclu un partenariat avec Swiss Fibre Net (SFN), une coentreprise regroupant des entreprises électriques locales de Suisse. "Cette collaboration nous permettra de proposer notre offre de réseau fixe révolutionnaire et ultra-rapide dans plus de 30 villes et communes en Suisse", a affirmé le directeur général de Salt Andreas Schönenberger, cité dans un communiqué. Une extension est prévue "dans les mois et années à venir."FOIRES ET EXPOSITIONS: La réduction de la voilure à Baselworld a fortement pesé sur l'exercice 2017 de MCH. La société bâloise active dans les foires et expositions confirme la perte de 110 millions de francs anticipée en février. En 2016, un bénéfice net de 34,3 millions avait été réalisé. Du côté du chiffre d'affaires, le tableau est drastiquement opposé: les recettes d'exploitation ont crû de 12%, à 493,3 millions de francs, a communiqué MCH. Aussi bien ce montant que celui de la perte sont conformes à ceux publiés le 16 février dans un avertissement sur résultat.SERVICES FINANCIERS: Viseca étend l'offre de solutions de paiement sans contact aux montres intelligentes de sport. La filiale du groupe Aduno propose désormais de régler les achats avec les bracelets de fitness connectés Fitbit et Garmin. Les modèles dotés de fonctions de paiement Fitbit Pay et Garmin Pay permettent aux titulaires de cartes Viseca de payer sans contact dans le monde entier, annonce le spécialiste du paiement sans numéraire. Les technologies de cryptage de Mastercard et Visa sont à la base de ces fonctionnalités.GESTION DE FORTUNE: Le gestionnaire de fortune zougois Partners Group a signé une très bonne performance en 2017, à tous les échelons. La forte collecte d'argent s'est favorablement répercutée sur les recettes. La rentabilité et les profits se sont envolés de plus d'un tiers, ce qui devrait profiter aux actionnaires. La direction reconduit ses prévisions pour l'exercice 2018. La société zougoise de capital-investissement a dégagé un bénéfice net de 752 millions de francs, en hausse de 35% sur un an, indique-t-elle. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 19 francs, relevé de 4 francs. L'assemblée du 9 mai aura le dernier mot.ENERGIE: BKW a enregistré de nouveaux résultats en croissance l'an dernier, malgré le bas niveau des prix de l'électricité. Le groupe énergétique bernois a vu son bénéfice net bondir de 15,9%, pour atteindre 271 millions de francs. La poursuite de l'extension des activités de services, l'adaptation réussie des ventes d'énergie aux nouvelles conditions du marché et le maintien de la gestion cohérente des coûts ont fortement contribué à ce bon résultat, explique BKW dans un communiqué.IMPRESSION: Comme attendu, Orell Füssli a vu sa rentabilité chuter en 2017. Suite à un correctif de valeur passé pour Atlantic Zeiser, actif dans les systèmes d'impression numérique, le groupe zurichois affiche un bénéfice net en repli de près de moitié à 6,4 millions de francs. En 2016, le bénéfice net du groupe spécialisé dans l'impression de billets de banque, la librairie et l'édition avait dégagé un bénéfice net de 12,3 millions de francs, rappelle l'entreprise établie à Zurich. Son chiffre d'affaires s'est tassé passant en l'espace d'un an de 298,9 millions à 288,5 millions.INDUSTRIE: Le conglomérat Conzzeta a progressé à tous les niveaux en 2017. Le groupe zurichois, qui contrôle notamment la marque d'articles de sport Mammut, a vu son bénéfice net s'envoler de 52,4% sur un an à 97,4 millions de francs. Le résultat opérationnel (EBIT) a également pris l'ascenseur (+46% à 123,2 millions), tout comme le chiffre d'affaires (+22,5% à 1,48 milliard), a montré Conzzeta dans un communiqué.EMBALLAGES EN VERRE: Les responsables de Vetropack ont le sourire: alors que le bénéfice net 2017 du fabricant valdo-zurichois d'emballages en verre s'est étoffé de plus d'un tiers (+34%) par rapport à l'année précédente, à 57 millions de francs, le volume des ventes a dépassé pour la première fois la barre des 5 milliards d'unités. L'évolution réjouissante reflète la bonne conjoncture du marché, l'augmentation des capacités de production et la stabilité des coûts de production au cours de l'exercice sous revue, a indiqué Vetropack dans un communiqué. A noter que le bénéfice net a été tiré vers le haut par les gains de change sur les soldes en euro.TECHNOLOGIES: Le rythme de l'augmentation de l'accès à Internet dans le monde est toujours "insuffisant", selon l'ONU. La secrétaire générale adjointe Amina Mohamed a appelé à Genève à davantage de "collaboration" entre les différents acteurs. "Nous devons accorder la priorité aux personnes", a-t-elle dit au début du Forum annuel du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI). "Le monde entier doit être en ligne" pour que les technologies contribuent à un environnement "durable" et "inclusif", ajoute-t-elle. Et permettent aux plus "vulnérables" de participer à la société.G20: Les ministres des Finances du G20, qui concluent leur réunion de Buenos Aires, s'apprêtent à reconnaître comme un risque pour la croissance mondiale les "tensions économiques" actuelles dans leur communiqué final, ont indiqué à l'AFP des sources proches des négociations. La croissance mondiale fait face à des risques "dont les tensions économiques et géopolitiques", reconnaît le texte qui doit être approuvé par les participants à la réunion de Buenos Aires, qui intervient à trois jours de l'entrée en vigueur des taxes américaine de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, faisant craindre une guerre commerciale.ats/lk(AWP / 20.03.2018 17h25)