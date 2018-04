Résumé du jour des principales informations économiques du mardi 3 avril 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:MUSIQUE: Le groupe suédois Spotify, numéro un mondial de la musique en streaming, fait ses premiers pas en Bourse mardi à New York, au moment où les valeurs technologiques connaissent une passe difficile sur les marchés. Malgré 71 millions d'abonnés payants et le boom de l'écoute musicale en ligne, le groupe qui a révolutionné ce marché n'a jamais engrangé le moindre bénéfice. Mais il jouit d'une confortable avance sur ses concurrents, Apple Music, numéro deux avec moitié moins d'abonnés.COMMERCE DE DÉTAIL: Les chiffres d'affaires réalisés dans le commerce de détail en Suisse ont évolué dans la stabilité entre février 2017 et février 2018. Corrigés des variations saisonnières, les montants nominaux affichent une augmentation de 0,3%. En tenant compte des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires pour février se sont contractés de 0,2% en termes réels en comparaison annuelle, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les données réelles corrigées des variations saisonnières présentent une hausse de 0,3% sur un mois.BANQUES: UBS devrait accueillir deux nouveaux membres dans son conseil d'administration. Le Britannique Jeremy Anderson et le Chinois Fred Hu sont proposés à élection lors de l'assemblée générale des actionnaires de la grande banque du 3 mai. Jeremy Anderson (né en 1958) a fonctionné, entre 2010 et 2017, comme président de l'activité services financiers globaux du cabinet de conseil KPMG International, a indiqué le numéro un bancaire suisse. De son côté, Fred Hu (né en 1963) préside depuis huit ans la société d'investissement chinoise Primavera Capital Group.CONJONCTURE: Les perspectives conjoncturelles se sont quelque peu détériorées en mars en Suisse. Mais les attentes en matière d'emploi demeurent au beau fixe, au plus haut depuis sept ans, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI). L'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est ainsi inscrit en mars à 60,3 points, soit 5,2 points de moins qu'en février, ont indiqué dans leur enquête mensuelle Credit Suisse et l'association pour l'achat procure.ch. Il permet d'anticiper les attentes en matière de croissance économique.COMMERCE: La Chine a imposé des droits de douane supplémentaires sur 128 produits américains pour "équilibrer les pertes" causées par les taxes américaines et protéger ses intérêts nationaux, annonce en une Le Quotidien du peuple mardi. Parmi eux figurent le porc surgelé, le vin et certains fruits. Cette surtaxe des droits de douane pouvant atteindre 25% est une réponse à la décision des Etats-Unis de taxer les importations d'aluminium et d'acier.INDUSTRIE: Bossard a réalisé au premier trimestre la meilleure performance de l'histoire du groupe, affirme le spécialiste zougois des techniques d'assemblage. Cette annonce intervient après des rumeurs qui avaient fait chuter le cours de l'action à la Bourse suisse. Les spéculations autour de l'avenir du constructeur de voitures électriques Tesla avaient plombé jeudi dernier l'action Bossard, le groupe étant l'un des fournisseurs de l'entreprise américaine. Le titre avait lâché près de 8%.PHARMA: Le groupe pharmaceutique bâlois Roche obtient l'homologation en Suisse du médicament Alecensa, en tant que traitement de première ligne chez les patients atteints d'une forme particulière de cancer du poumon. Le feu vert a été donné par Swissmedic. Dans le détail, l'autorité de contrôle et d'autorisation des médicaments a avalisé une extension d'homologation pour l'Alecensa (alectinib) au traitement de premier recours contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) positif à la kinase du lymphome anaplasique (ALK) localement avancé ou métastatique.CAMPING: TCS Camping tire un bilan "réjouissant" de l'exercice écoulé. L'entité du Touring Club Suisse (TCS) a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,3% par rapport à 2016 pour le porter à 21,8 millions de francs. Le nombre des nuitées touristiques a progressé pour sa part de 8% pour s'établir à 530'000, a indiqué TCS Camping. La fréquentation a profité d'une météorologie favorable, en particulier en dehors de la haute saison.FINANCES PUBLIQUES: Le conseiller fédéral Ueli Maurer s'en va effectuer mercredi une visite de travail au Japon. Le ministre des finances doit y rencontrer son homologue nippon Taro Aso pour évoquer des questions bilatérales et multilatérales dans leur domaine de prédilection. Dans le détail, les deux ministres discuteront des perspectives de l'économie mondiale et de l'évolution de la conjoncture en Asie et en Europe, a indiqué le Département fédéral des finances (DFF). Ils parleront également de la présidence japonaise du G20, qui interviendra l'an prochain.ENTREPRENEURIAT: Cinq villes d'Europe et d'Afrique s'associent pour mieux aider les jeunes entrepreneurs. Sierre (VS) accueille le premier forum international de l'entrepreneuriat qui débouchera sur la création d'une pépinière d'entreprises. Les villes de Saint-Etienne en France, Monastir en Tunisie, Tamatave à Madagascar, de Katowice en Pologne et de Sierre se sont découvert un dénominateur commun. Toutes ont développé des programmes d'accompagnement de start-up. Elles ont décidé de renforcer leur collaboration dans ce domaine, ont déclaré les responsables politiques de ces villes mardi à l'ouverture de leur premier forum international de l'entrepreneuriat à Sierre.LOGICIELS BANCAIRES: La société britannique de logiciels professionnels Fidessa, qui négocie son rachat pour 1,4 milliard de livres (1,9 milliard de francs) par le groupe genevois Temenos, a annoncé avoir été approchée par deux autres acquéreurs potentiels. Leur identité n'a toutefois pas été dévoilée. Dans le cadre de l'une de ces deux offres éventuelles, les actionnaires de Fidessa recevraient 38,297 livres par action, ce qui représenterait une prime de 5% par rapport à la proposition de 36,467 livres par action de Temenos. Aucune précision n'a été donnée sur la seconde offre.PORTUGAL: Le taux de chômage, en baisse régulière au Portugal, s'est établi à 7,8% en février, contre 7,9% en janvier, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques (Ine). Il faut remonter jusqu'à juillet 2004 pour trouver un taux de chômage aussi bas. Le chômage n'était plus descendu à 8% depuis juillet 2004, bien avant la crise financière mondiale. En janvier, le nombre de chômeurs s'est établi à 406'800 selon les estimations provisoires de l'institut, contre 409'400 le mois précédent.ESPAGNE: Le nombre de chômeurs en Espagne a baissé au mois de mars à 3,42 millions de demandeurs d'emploi, ce qui représente "son niveau le plus bas des neuf dernières années", a annoncé le ministère de l'Emploi. La baisse a été de 47'697 personnes par rapport au mois précédent. On compte 279'766 chômeurs de moins qu'en mars 2017, soit une décrue de 7,5% sur un an, selon le communiqué. En mars, l'Espagne a compté 18,5 millions de personnes affiliées à la Sécurité sociale, soit 592'081 de plus qu'en mars 2017.ats(AWP / 03.04.2018 17h25)