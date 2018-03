Résumé du jour des principales informations économiques du mercredi 21 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:Berne (awp/ats) - HORLOGERIE: Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie ouvre ses portes jeudi avec moitié moins d'exposants et une durée raccourcie. La direction de Baselworld explique que le salon a décidé d'opter pour la qualité au détriment de la quantité. "La branche horlogère est en mutation et subit un processus de concentration qui renforce les acteurs importants", a déclaré Sylvie Ritter, directrice de Baselworld, devant la presse. Face à ces changements, le salon a opté pour la concentration et mise sur la qualité.BANQUES: Le patron de Raiffeisen, Patrik Gisel, a été interrogé par le ministère public du canton de Zurich. Le groupe bancaire, secoué par l'affaire Pierin Vincenz, affirme qu'aucune action pénale n'a été ouverte à l'encontre du directeur général actuel. Raiffeisen Suisse n'a pas demandé la mise sous scellés de dossiers, selon un communiqué du groupe bancaire. Les informations dans ce sens rapportées par certains médias sont fausses, indique la banque.CONCURRENCE: La Commission européenne a autorisé sous conditions le rachat de l'américain Monsanto, spécialiste des semences, des pesticides et des OGM, par le géant allemand de la chimie Bayer, malgré les craintes mises en avant par des ONG écologistes. Cette autorisation de rachat est subordonnée à la cession d'un vaste ensemble d'activités que Bayer a proposé à l'exécutif européen pour dissiper ses craintes quant à la concurrence dans l'UE.PHARMACIE: Zur Rose a plongé dans le rouge en 2017. Le grossiste pour médecins et pharmacien en ligne a essuyé une perte nette de 36,3 millions de francs l'an dernier, imputable aux investissements consentis pour acquérir de nouveaux clients. Le groupe thurgovien a expliqué mercredi avoir mené en 2017 une "campagne marketing de grande envergure", notamment en Allemagne, afin gagner des parts de marché. Avec succès puisque le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 11,8% sur un an pour s'afficher à 982,9 millions de francs.PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: Le nombre de demandes internationales de brevets a atteint un record en 2017 en Suisse et dans le monde. Il est porté surtout par la Chine, qui progresse au deuxième rang, et se rapproche des Etats-Unis. La Suisse avance d'une place et devient 8e. "Le taux de croissance des dépôts de brevets dépasse à nouveau celui de l'économie mondiale", a relevé devant la presse à Genève le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Francis Gurry.PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE BIS: L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève estime difficile d'évaluer si la Chine se conforme aux règles. Son directeur général affirme que "la montée de ce pays ne signifie pas forcément le déclin des autres". L'acquisition de la capacité à innover en terme de technologies constitue un défi "sur le long terme", a affirmé mercredi devant la presse Francis Gurry, en présentant les données sur les demandes internationales de brevets en 2017. Or, la Chine a réussi "une progression exceptionnelle dans une période très courte".MARCHÉ DU TRAVAIL: L'Organisation internationale du travail (OIT) a décidé de nommer une Commission d'enquête sur le Venezuela. Le conseil d'administration de l'institution a validé à Genève cette décision après une plainte déposée par des représentants de patrons avant la vague de répression de l'année dernière. Plus de 30 personnes ont accusé le gouvernement d'attaques, de harcèlement, d'agression et de discrédit à l'égard de la faîtière patronale, ses dirigeants et ses membres. Elles ciblent aussi le manque de consultation sur des lois et sur l'augmentation du salaire minimal. Des mesures qui violeraient trois Conventions de l'OIT.SERVICES FINANCIERS: Le groupe SIX, en pleine réorientation, s'est vu grever l'an dernier par les coûts et l'absence d'un élément unique comme en 2016. La société zurichoise a vu son bénéfice net se contracter de 6,2% à 207,2 millions de francs. Concernant la reconnaissance d'équivalence par l'UE, l'opérateur de la Bourse suisse n'a pas de plan B.LUXE: Le groupe français de luxe Hermès, fort d'une année 2017 "historique" qui a notamment vu sa marge atteindre 34,6%, va proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende "exceptionnel" de 5 euros par action. "Hermès réalise une nouvelle année de résultats historiques, fruit de la qualité de nos savoir-faire, du succès de nos créations mais surtout de l'incroyable engagement des femmes et des hommes Hermès", s'est félicité dans un communiqué le président Axel Dumas.LOGICIELS: Myriad devrait essuyer une perte opérationnelle comprise entre 5,8 et 6,5 millions de dollars (jusqu'à 6,2 millions de francs) cette année, selon ses chiffres préliminaires non audités. Ce résultat marque une nette progression pour le concepteur zurichois de logiciels pour téléphones par rapport à la perte de 28,2 millions inscrite 2017. Le chiffre d'affaires est attendu quasiment stable, en repli léger de 0,7% à 14,6 millions de francs, a indiqué Myriad. La société dont le quartier général se trouve à Zurich a avancé dans sa restructuration, qui vise à simplifier l'organisation, au deuxième semestre 2017 et début 2018.TRAVAIL TEMPORAIRE: Le directeur général d'Adecco, Alain Dehaze, a touché une rémunération globale d'environ 4,52 millions de francs au titre de l'exercice écoulé. En 2016, le patron du numéro un mondial du travail temporaire avait gagné 4,02 millions. Le salaire de base du CEO est resté inchangé en 2017, à 1,5 million de francs, selon le rapport annuel. Mais le bonus a progressé à 1,17 million, contre 1,08 million un an plus tôt. La valeur des actions attribuées a atteint 1,18 million, après 0,84 million en 2016. A cela s'ajoute différents avantages en nature et prestations sociales.PUBLICITÉ: La reprise de Goldbach Group par Tamedia progresse. A l'issue de son offre publique d'achat (OPA), lundi, le groupe de médias zurichois détenait 89,48% des actions de son voisin spécialisé dans la commercialisation d'espaces publicitaires. Un délai supplémentaire courant du 27 mars au 11 avril est prévu. L'OPA de Tamedia sur GoldbachGroup a été lancée le 22 décembre dernier, rappelle l'éditeur historique du quotidien zurichois Tages-Anzeiger et propriétaire des titres romands 20 minutes, Le Matin, 24 Heures et La Tribune de Genève, entre autres. Selon un résultat provisoire, les actionnaires de Goldbach lui ont déjà cédé 5,63 millions d'actions au prix prévu de 35,5 francs l'unité.IMMOBILIER: La société immobilière valaisanne Investis a présenté de solides résultats pour son exercice 2017. Tant son bénéfice net (+28% à 57,6 millions de francs) que son chiffre d'affaires (+17% à 190 millions) ont bondi par rapport à l'année précédente. "Après un premier semestre 2017 très réjouissant, le résultat a encore pu être amélioré de manière substantielle au second semestre", a relevé le patron d'Investis, Stéphane Bonvin, cité dans un communiqué.HÔTELLERIE-RESTAURATION: Les employés du secteur de l'hôtellerie-restauration bénéficieront d'une hausse de leurs salaires minimaux. Ceux-ci augmenteront de 0,5% à partir du 1er avril et à partir de la saison estivale pour les contrats saisonniers. Lors des négociations, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre sur les répercussions de la situation économique actuelle dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, selon un communiqué. Les fédérations des employés ont donc saisi la Cour suprême du canton de Berne, qui a ainsi fixé les nouveaux salaires minimaux.HORLOGERIE: La marque horlogère genevoise RJ-Romain Jerome devient RJ. Son nouveau patron Marco Tedeschi a affirmé dans un communiqué que cette mesure aiderait l'entreprise sur le marché international. HORLOGERIE: La marque horlogère genevoise RJ-Romain Jerome devient RJ. Son nouveau patron Marco Tedeschi a affirmé dans un communiqué que cette mesure aiderait l'entreprise sur le marché international. Il a également ajouté que la société bénéficierait d'un nouveau site internet. Et que celle-ci a abouti à un accord pour le rachat de son prestataire de composants d'habillage. Elle va pouvoir rassembler dès mai prochain l'ensemble de la fabrication au sein du groupe pour tenter d'offrir un composant de mouvement dès début 2019.