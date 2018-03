Résumé du jour des principales informations économiques du mercredi 28 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:CONJONCTURE: L'économie suisse sera dopée cette année par les droits de licence liés aux grandes manifestations sportives. Le KOF relève à son tour sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) à 2,5%, contre 2,3% en décembre. Une partie de cette croissance n'a donc rien à voir avec l'évolution proprement dite de l'économie helvétique, souligne le centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. La valeur ajoutée supplémentaire liée aux droits de licence sur les gros événements sportifs est d'environ 0,3% du PIB.MARQUES: Migros reste l'entreprise suisse à bénéficier de la meilleure réputation auprès du public. Pour la cinquième année de suite, le géant orange occupe la première place dans le classement établi par l'institut GfK. Effectuée auprès de 3500 personnes entre janvier et février, l'enquête a placé le fabricant de bonbons Ricola en deuxième position, devant le chocolatier Lindt&Sprüngli et le fabricant de chips Zweifel. Le grand concurrent de Migros, Coop, suit à la cinquième place, a relevé GfK.IMMOBILIER: Genève, Lausanne et Zurich sont les villes suisses à compter le plus fort taux de locataires. Neuf logements sur dix leur sont consacrés, montrent des chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Genève pointe en tête avec un taux de locataires (ou coopérateurs) de 91,4%, tandis que Lausanne (90,3%) et Zurich (89,9%) suivent juste derrière.IMMOBILIER: Les prix de l'immobilier restent modérés dans le canton de Neuchâtel. Ils ont certes augmenté en 2017, mais ils demeurent bien inférieurs à la moyenne suisse, relève une étude de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN). Le prix d'une villa type s'est élevé à 1,06 million l'an dernier dans le canton, contre 1,3 million au niveau suisse, montre la deuxième étude sur le marché immobilier de la BCN, réalisée par le cabinet Wüest Partner.MACHINES ET VÉHICULES: Emhart Glass, division du fabricant zurichois de machines et véhicules Bucher, reprend l'entier de la coentreprise en Chine, dont elle détenait jusqu'ici 63%. Cette coentreprise a été fondée en 2011 et elle produit des machines à former le verre. Le partenaire était Shandong Sanjin Glass Machinery, a précisé Bucher . Les détails financiers de l'opération ne sont pas révélés. En 2011, Bucher avait payé environ 53 millions de francs pour la participation de 63%.TECHNOLOGIES: Le commerce électronique dans le monde s'est étendu en un an de 400 milliards de dollars en 2016, selon les estimations de l'ONU. Le chiffre d'affaires s'approche des 25'800 milliards et les Etats-Unis restent premiers avec près d'un tiers de ce total. Le débat actuel sur les réseaux sociaux et les données privées montre que "la plupart des pays sont mal préparés pour l'économie numérique", affirme le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Mukhisa Kituyi. Selon les données publiées à Genève, les Etats-Unis dépassent de près de 5000 milliards de dollars le Japon qui atteint un peu plus de 2800 milliards (plus de 2680 milliards de francs).ALIMENTATION: L'entreprise traditionnelle Ritz spécialisée dans la manufacture de produits de boulangerie va fermer ses portes. Après avoir analysé plusieurs variantes possibles, la direction ne voit pas d'autre solution. Soixante-cinq collaborateurs devront rendre leur tablier. Un plan social est actuellement en cours d'élaboration, a annoncé la firme dans un communiqué. Les autorités et les partenaires sociaux ont déjà été mis au courant, souligne le texte.ASSURANCES: L'exercice 2017 a été celui de la stabilité pour Vaudoise Assurances. Son bénéfice net s'est affiché à 120,7 millions de francs, proche de celui réalisé un an plus tôt (124,8 millions). Le chiffre d'affaires a, lui, légèrement progressé de 0,6% pour s'établir à 1,1 milliard de francs, a annoncé le groupe vaudois. Les primes dans le secteur "non-vie" n'ont quasiment pas bougé en 2017 (-0,1% à 875,3 millions), tandis que celles émises dans l'assurance vie ont progressé (+1,7% à 205,1 millions).PHARMA: Roche a reconnu le décès depuis 2016 de cinq patients sous traitement avec son nouveau médicament contre l'hémophilie A Hemlibra. Réagissant à des informations relayées par la Fédération américaine pour l'hémophilie (HFA), le laboratoire bâlois a toutefois assuré que les constatations des médecins traitants et les déclarations des enquêteurs exemptaient l'Hemlibra de tout rôle dans la mort de ces personnes. La HFA avait au préalable indiqué avoir été prévenue par Genentech, filiale étasunienne de Roche, de l'augmentation à cinq du nombre de patients décédés sous traitement avec l'Hemlibra (emicizumab), nouvellement homologué aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.TRAFIC D'ANIMAUX: La société Identitas devrait continuer d'exploiter la base de données BDTA sur le trafic d'animaux. La Confédération devrait par ailleurs continuer de détenir 51% du capital. Le Conseil fédéral a mis cette révision de loi en consultation jusqu'au 13 juillet. Ce projet vise à clarifier le rôle de la Confédération dans Identitas et les responsabilités des différents acteurs concernés. La base de données BDTA est gérée depuis 1999 par cette société. Depuis 2002, la Confédération détient 51 % du capital-actions. Le reste est dans les mains de seize organisations du secteur bétail-viande.ASSURANCES: Visana a affiché des résultats en forte hausse l'an dernier. Le bénéfice net de l'assureur bernois s'est établi à 196,4 millions de francs, presque le triple de celui de 2016 (69,8 millions). Dans le seul secteur des assurances, hors des placements en capital, le bénéfice est ressorti à 127,1 millions de francs, alors que Visana affichait encore une perte de 2 millions en 2016, a relevé le groupe dans un communiqué.ASSURANCE: Zurich ne remplacera pas la candidature de Jasmin Staiblin au conseil d'administration, suite au retrait de la patronne d'Alpiq. Seuls neuf nominés au lieu de dix seront proposés pour élection lors de l'assemblée générale de prochain. Les statuts de Zurich prévoient un nombre de sept à treize membres au sein de l'organe de surveillance. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour l'instant de proposer une candidature supplémentaire, a indiqué à l'ats un porte-parole de l'assureur zurichois.IMMOBILIER: La société immobilière zurichoise Plazza a affiché un bénéfice net en baisse en 2017. Grevé par les revalorisations, il s'est monté à 17 millions de francs, en recul de 12,9% sur un an. Hors revalorisations, le bénéfice net a, en revanche, gagné 14% pour s'établir à 8,8 millions de francs, a annoncé Plazza dans un communiqué.CONJONCTURE: La croissance des Etats-Unis a été nettement révisée en hausse au quatrième trimestre. Et elle a dépassé les attentes des analystes, frôlant l'objectif de 3% du président Donald Trump, selon la dernière estimation du département du Commerce. Le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé de 2,9% en rythme annuel, contre 2,5% lors de la deuxième estimation. Les analystes tablaient sur 2,6%. Une consommation plus forte et des investissements des entreprises plus importants expliquent cette performance.BREXIT: Le secteur financier estime que 5000 postes vont être redéployés hors de Grande-Bretagne ou créés à l'international d'ici mars 2019, en raison du Brexit. C'est moitié moins que ce qu'il anticipait il y a six mois, selon une enquête de l'agence de presse Reuters. Dans cette étude menée auprès des 119 acteurs les plus présents à l'international en Grande-Bretagne, Paris apparaît comme la place financière la plus prisée pour ces relocalisations. Francfort arrive en deuxième position.ats(AWP / 28.03.2018 17h25)