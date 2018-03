Résumé du jour des principales informations économiques du vendredi 23 mars 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:COMMERCE MONDIAL: Washington qui envisage de taxer les importations chinoises à hauteur de 60 milliards de dollars, Pékin qui réplique en menaçant le porc et les fruits américains et, maintenant, une bataille devant l'OMC: la Chine et les Etats-Unis ont poursuivi leur bras de fer commercial. Concrétisant une menace brandie hier par le président Donald Trump, le représentant américain au Commerce a indiqué dans un communiqué avoir déposé une "demande de consultation" avec Pékin devant l'Organisation mondiale du commerce à propos de "certaines mesures chinoises relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle".OMC: Le directeur général de l'OMC appelle les Etats-Unis et la Chine à la "retenue", sans les citer. Après une charge de Donald Trump contre l'institution, Roberto Azevedo a demandé à Genève aux pays de régler les tensions par les mécanismes de celle-ci. "Il est positif de voir des membres continuer à utiliser l'OMC" pour discuter de leurs divergences, a-t-il insisté dans une déclaration après une réunion du conseil du commerce des marchandises de l'organisation. Des pays se sont prononcés sur les "tensions qui ont éclaté entre différents membres dans les semaines récentes".BANQUES: La perte nette essuyée l'an dernier par Credit Suisse n'est pas restée sans effet sur les salaires de ses dirigeants. Directeur général de la 2e banque helvétique, Tidjane Thiam, a vu sa rémunération se réduire à 9,7 millions de francs, contre 10,24 millions en 2016. Pour l'exercice sous revue, les douze membres de la direction générale de la banque sise à Zurich se sont partagés 69,9 millions de francs, ressort-il du rapport sur les rémunérations dévoilé par Credit Suisse en parallèle à son rapport de gestion 2017. En 2016, les 13 hauts dirigeants de l'établissement avaient empoché 73,1 millions.DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE: Dans la tourmente à l'image de La Poste, Ruag a vu sa rentabilité chuter l'an passé. Malgré des revenus en hausse, le groupe bernois contrôlé par la Confédération et actif dans la défense et l'aéronautique a vu son bénéfice plonger de 22,8% à 89 millions de francs. S'exprimant devant la presse réunie à Zurich, Urs Breitmeier, le directeur général du groupe sis à Berne a expliqué le tassement de la rentabilité par plusieurs éléments uniques et isolés. Ruag, qui célèbre cette année les 20 ans de sa fondation, a souffert des charges liées à la restructuration du secteur des systèmes terrestresBASELWORLD 2018: Tag Heuer a réalisé en 2017 son "record historique", selon son directeur général Jean-Claude Biver. Le début d'année est également positif pour la marque horlogère, propriété du groupe de luxe français LVMH, mais des tensions dans les échanges économiques inquiètent. Toute la gamme de prix entre 1500 et 3000 francs a "fortement augmenté", proportionnellement davantage que la catégorie 3000-5000 francs. Le créneau 7000-10'000 francs a lui aussi "de nouveau bien progressé". Et en ce début 2018, "Tag Heuer a réalisé ses meilleurs mois de janvier et février de son histoire en termes de chiffre d'affaires pour les montres", a expliqué Jean-Claude Biver lors d'un entretien accordé à l'ats durant Baselworld.BASELWORLD 2018: Marc Hayek a cédé son siège de directeur général à Thierry Esslinger, pour ne plus conserver que celui de président de Breguet. Les deux dirigeants voient le développement des affaires avec optimisme. Entre autres aussi directeur général et président de Blancpain, Marc Hayek explique dans un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld qu'il lui "fallait un support au niveau opérationnel pour une de mes deux marques".BASELWORLD 2018: La marque genevoise Chopard, qui a annoncé à Baselworld qu'elle ne s'approvisionnera plus qu'en or durable, a vécu une belle année 2017. Elle a enregistré une croissance de 10%, qui devrait se répéter en 2018. "L'an dernier, nous avons connu une belle performance aussi bien dans l'horlogerie que dans la bijouterie", a déclaré Karl-Friedrich Scheufele, co-président de la société, dans un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld. En nombre de pièces, la bijouterie a progressé de 20% en 2017.BASELWORLD 2018: "Après une année 2016 pas extraordinaire", la marque horlogère genevoise Raymond Weil a dégagé des ventes stables en 2017, selon son directeur général. Elie Bernheim est plutôt optimiste pour 2018 mais reste prudent. "Depuis l'automne 2017, nous enregistrons des mois solides avec une croissance de 5 à 10%, selon les marchés", a déclaré Elie Bernheim, lors d'un entretien accordé à l'ats lors de Baselworld. "Nous sommes donc confiants mais sans excès" pour cette année.HORLOGERIE: La Commission de la concurrence (COMCO) va publier d'ici deux à trois semaines sa décision au sujet de restrictions à la fourniture de pièces de rechange dans l'horlogerie. Un principe de distribution exclusif et sélectif, entrant dans le cadre légal, est toutefois défendu par la FH. La COMCO poursuit son enquête préalable après avoir reçu des plaintes d'horlogers indépendants et de clients. "Nous sommes très avancés dans notre examen dont la décision tombera au plus tard dans trois semaines", a déclaré à l'ats Patrik Ducrey, chargé de communication de la COMCO. Cette première investigation déterminera si l'organe décide d'ouvrir une enquête.ALIMENTATION: Le groupe alimentaire argovien Hero a vu son bénéfice net fondre à 20,9 millions de francs en 2017, contre 73,4 millions un an plus tôt. La contraction s'explique par une charge de 50,1 millions liée à la réforme fiscale survenue aux Etats-Unis. Hero a réalisé par ailleurs un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de francs l'an dernier. Le montant ressort en croissance organique de 3,5% par rapport à l'exercice précédent, a indiqué l'entreprise installée à Lenzbourg (AG), connue notamment pour ses confitures et ses aliments pour bébés.NIGERIA: Johann Schneider-Ammann s'est enquis jeudi et au Nigeria des opportunités de renforcer la coopération économique bilatérale. Le pays pétrolier sort à peine d'une récession économique. Le conseiller fédéral se rend maintenant en Côte d'Ivoire. Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) se trouvait à Abuja et à Lagos en compagnie de parlementaires et de membres de gouvernements cantonaux ainsi que d'une vingtaine de représentants du monde politique et économique. Contactée par l'ats, une porte-parole a parlé d'un voyage tombant à point nommé.SOLUTIONS LOGISTIQUES: Interroll a réalisé un exercice record en 2017. Confirmant sa solide croissance, le spécialiste tessinois des systèmes logistiques a vu son bénéfice augmenter de 7,8% en comparaison sur un an à 39,1 millions de francs. Malgré des investissements en hausse, notamment pour la recherche et le développement, le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) s'est hissé aussi à un plus haut historique, à 66,3 millions de francs (+1%), a indiqué Interroll. La marge correspondante s'est en revanche tassée de 1,7 point à 14,7%.TECHNIQUES MÉDICALES: L'introduction en Bourse de Medartis , troisième opération du genre de la semaine, semblait se passer à merveille. Le titre du fabricant bâlois de solutions de fixation chirurgicale et d'outillage adapté se négociait dès les premiers échanges sensiblement au-dessus de son prix d'émission, fixé à 48 francs. A 09h30, la nominative Medartis s'échangeait à 55,26 francs, après avoir atteint 55,70 francs. Le SPI pour sa part accusait un repli de 0,84%. Le volume d'échanges frôlait déjà les 300'000 opérations.COMPOSANTS ELECTRONIQUES: Le spécialiste genevois de la mesure des paramètres électriques LEM est passé sous le contrôle d'un groupe d'actionnaires. Les sociétés Wemaco Invest et Swisa Holding, aux mains des investisseurs Werner Weber et Ueli Wampfler, ont porté leur participation à 50,01% du capital-actions, indique le groupe dans un communiqué. Les dernières annonces de participation font état de 33,55% pour Wemaco (mars 2011) et de moins de 3% pour Swisa Holding (juin 2012).INDUSTRIE: Le spécialiste bernois de la découpe et de l'usinage de métaux Adval Tech a vu son bénéfice net divisé par plus de quatre à 8,7 millions de francs en 2017, après que des gains exceptionnels avaient porté le profit net en 2016. Les autres chiffres clés sont également mitigés. Le chiffre d'affaires total a baissé de 8,5% à 207,9 millions de francs, alors que le résultat d'exploitation (EBIT) a bondi de 28,9% à 10,7 millions, a indiqué Adval Tech dans un communiqué.ats(AWP / 23.03.2018 17h25)