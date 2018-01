Retard du Vélib' à Paris: le mois de janvier sera remboursé aux abonnés

Le mois de janvier sera remboursé aux abonnés du nouveau Vélib', le service de vélo en libre-partage qui souffre de gros retards à Paris, et son opérateur Smovengo pénalisé d'un million d'euros, a annoncé vendredi le Syndicat Autolib’ Velib’ Metropole.Nous voulons "dédommager par un nouveau geste les abonnés", a indiqué à l'AFP Catherine Baratti-Elbaz qui préside ce syndicat d'élus et va mettre en oeuvre à l'occasion d'un bureau du syndicat en fin de mois, le "remboursement pour la totalité du mois de janvier" des abonnements.A la date du 19, "le service au mois de janvier ne sera pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé", a ajouté Mme Baratti-Elbaz en répétant que les élus parisiens et métropolitains, où doit se déployer le dispositif, n'étaient "pas satisfaits du service aujourd'hui proposé, à la fois en termes de stations ouvertes mais également d'accompagnement des usagers".Au 19 janvier, 113 stations étaient ouvertes selon le syndicat, bien loin des 600 stations promises au 1er janvier par le groupement qui a pris la suite du groupe JCDecaux et doit avoir mis en place 1.400 stations fin mars.Ce "n'est pas beaucoup à titre individuel pour chaque abonné, mais c'est la reconnaissance de la part du syndicat qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue par la faute de l'opérateur", a ajouté la présidente du syndicat, en précisant que "si le service continue à ne pas être à la hauteur de nos attentes en février, se reposera la question" d'autres ristournes.Le coût de la mesure sera "a minima" de quelque 250.000 euros.Aujourd'hui, 92.000 anciens abonnés sont réabonnés et le dispositif compte 2.400 nouveaux abonnés.Mme Baratti-Elbaz a par ailleurs indiqué que le syndicat allait "faire appliquer les pénalités" prévues dans le contrat à l'encontre du consortium, qui seront utilisées au bénéfice des usagers."Nous sommes aux deux-tiers du mois. Je suis obligée de constater que ni les engagements pris au 1er janvier, ni le déploiement de 80 stations par semaine ne sont tenus", a-t-elle dit, en précisant que cette pénalité s'élève à "légèrement au-dessus du million d'euros au regard du service rendu au 1er janvier"."Nous referons le point en février. Nous verrons si le service remonte comme l'opérateur s'y engage", a-t-elle ajouté.Le syndicat avait déjà annoncé un crédit de trois heures de vélo électrique, valables pour tout 2018 et des réductions de 50% au premier trimestre pour les nouveaux abonnés, une mesure qui coûte 1,7 million d'euros, a-t-elle précisé.La présidente du syndicat a également annoncé qu'elle proposerait la création d'un comité des usagers Vélib'.(©AFP / 19 janvier 2018 13h41)