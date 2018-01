Retour à la normale du service Smart Business connect de Swisscom

(actualisé avec retour à la normale)Berne (awp/ats) - La panne qui a touché lundi des clients du service Smart Business connect de Swisscom s'est renouvelée mardi matin. Elle était liée à un problème de logiciel et de hardware. La situation s'est normalisée en soirée.Mardi soir, il n'y avait plus que quelques clients commerciaux utilisant le service Smart Business connect qui étaient encore touchés, a indiqué Swisscom. Les spécialistes de l'entreprise ont travaillé jour et nuit avec les fournisseurs pour remédier au problème.La situation s'était améliorée dans un premier temps lundi soir, mais les problèmes sont réapparus dès le lendemain. La plupart des clients qui ont fait les frais de la panne sont des PME, dans toute la Suisse. Impossible toutefois de savoir combien d'entreprises ont été concernées. Selon un porte-parole de Swisscom, il pourrait y en avoir eu quelques milliers.ats/rp(AWP / 09.01.2018 21h44)