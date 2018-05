Retraites Populaires voit son bénéfice net s'envoler en 2017

(dépêche complétée après conférence de presse)Lausanne (awp) - Retraites Populaires a profité l'année dernière de la bonne tenue des marchés financiers, ce qui a permis de gonfler substantiellement le bénéfice net. Un changement de politique en termes d'encaissement des primes a fait baisser le niveau des recettes, indique la société vaudoise lundi.En 2017, le spécialiste de l'assurance vie et de la prévoyance professionnelle a dégagé un résultat net de 226 millions de francs, contre 3,8 millions l'année précédente. La performance nette des placements s'est inscrite à 6,1%, bien meilleure que les 2,9% de 2016."Les performances réalisées sont supérieures à nos besoins de rendement", a déclaré en conférence de presse le directeur général de la mutuelle Philippe Doffey. Elles ont même dépassé de 1 point de pourcentage les niveaux de référence de la branche.Le résultat net des placements a été plus que doublé à 398,9 millions de francs. La politique de placement est qualifiée de "prudente" avec une part de 18% d'actions suisses et étrangères en portefeuille.L'immobilier constitue l'un des piliers les plus importants, avec une valeur de portefeuille de 1,19 milliards de francs pour les affaires en compte propre. Retraites Populaires est impliqué dans de nombreux projets d'envergure comme le Biopôle à Epalinges et Métamorphose à Lausanne.Les primes nettes encaissées se sont fixées à 678,8 millions, en recul de 16,5% sur un an. Ce recul, anticipé, s'explique par la volonté du groupe de "veiller à une bonne adéquation entre le niveau d'encaissement et les possibilités de placement sur le marché", précise le communiqué.Assurance complète maintenueLes polices de libre passage constituent la source la plus importante, avec 312 millions, suivies par la prévoyance professionnelle (204 millions) et le 3e pilier (173 millions).La somme du bilan pour compte propre a été étoffée de 5,7% à 7,08 milliards de francs.Le début d'année s'est révélé poussif pour le groupe en raison d'une premier trimestre 2018 marqué par une forte volatilité sur les marchés financiers, a expliqué M. Doffey. Les performances de placement ont repris du poil de la bête depuis, pour se fixer à 0,2% à fin avril et 0,4% le 21 mai.Contrairement à d'autres assureurs - comme Axa récemment - la mutuelle a décidé de maintenir l'assurance complète dans la LPP, malgré les inconvénients liés à ces prestations. "Les passages à la retraite nous coûtent 8 millions par an (...) ce qui représente un coût de 80'000 francs par assuré", a détaillé M. Doffey. Ce montant représente la somme non cotisée et qui doit être compensée par la caisse.Afin de réduire l'impact, Retraites Populaires a décidé de réduire graduellement le taux de conversion surobligatoire, qui est actuellement en moyenne de 6,5% pour la société vaudoise. "La baisse sera progressive afin de ne pas pénaliser une génération d'assurés", selon Philippe Doffey.Retraites Populaires déploie ses activités pour compte propre, mais gère également les affaires d'autres caisses de pension, comme celle de l'Etat de Vaud et celle du personnel des communes du canton. Le rendement pour ces affaires a largement dépassé la performance des activités en compte propre.A fin décembre, l'assureur totalisait 132'272 assurés actifs et 64'436 pensionnés pour un volume de primes de 1,9 milliard de francs et un bilan de 23,9 milliards. "Pour notre 111e année, nous allons dépasser les 200'000 personnes sur notre plateforme", a affirmé le directeur.Les fonds sous gestion ont atteint 24,5 milliards de francs à la fin de l'exercice.Société de droit public, Retraites Populaires employait à fin décembre 350 personnes ou 317,5 équivalents plein temps.fr/jh(AWP / 28.05.2018 14h41)