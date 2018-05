Retraites Populaires voit son bénéfice net s'envoler en 2017

Lausanne (awp) - Retraites Populaires a profité l'année dernière de la bonne tenue des marchés financiers, ce qui a permis de gonfler substantiellement le bénéfice net. Un changement de politique en termes d'encaissement des primes a fait baisser le niveau des recettes, indique la société vaudoise lundi.En 2017, le spécialiste de l'assurance vie et de la prévoyance professionnelle a dégagé un résultat net de 226 millions de francs, contre 3,8 millions l'année précédente. La performance nette des placements s'est inscrite à 6,1%."Les performances réalisées sont supérieures à nos besoins de rendement", a déclaré en conférence de presse le directeur général de la mutuelle Philippe Doffey.Les primes nettes encaissées se sont fixées à 678,8 millions, en recul de 16,5% sur un an. Ce recul, anticipé, s'explique par la volonté du groupe de "veiller à une bonne adéquation entre le niveau d'encaissement et les possibilités de placement sur le marché", précise le communiqué.Le premier trimestre 2018 s'est révélé négatif. Les performances de placement ont repris du poil de la bête au deuxième partiel, pour se fixer à 0,2% à fin avril.fr/ol(AWP / 28.05.2018 11h16)