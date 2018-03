Réunion d'urgence vendredi du Conseil de sécurité sur les violences à Gaza (diplomate)

Nations unies (Etats-Unis) - Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir d'urgence vendredi pour évoquer les violences dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne a tué au moins 15 Palestiniens, a-t-on appris de source diplomatique.La réunion --convoquée à la demande du Koweït-- se tiendra à huis clos à partir de 22H30 GMT, a précisé cette source qui a requis l'anonymat.Le face-à-face tendu entre des milliers de Palestiniens à la frontière et les soldats israéliens a vite dégénéré en affrontements vendredi.Le bilan est l'un des plus lourd de ces dernières années.Des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, avaient convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d'Israël dans le cadre de "la grande marche du retour".Ce mouvement de protestation doit durer six semaines pour exiger le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza.(©AFP / 30 mars 2018 19h54)