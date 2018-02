Réunion entre les dirigeants de l'UE et Erdogan le 26 mars à Varna (Bulgarie)

Bruxelles - Les dirigeants de l'Union européenne rencontreront le président turc Recep Tayyip Erdogan le 26 mars à Varna, en Bulgarie, pour faire le point sur les relations entre l'UE et la Turquie, a annoncé mardi le porte-parole du président du Conseil européen.Un dîner de travail réunira le président du Conseil européen Donald Tusk, le président de la Commission Jean-Claude Juncker, le Premier ministre bulgare Boïko Borissov et M. Erdogan. Il sera l'occasion de discuter des libertés fondamentales et de l'Etat de droit en Turquie, ont indiqué MM. Tusk et Juncker dans un courrier adressé au président Erdogan publié sur Twitter."Nous devons normaliser les relations avec la Turquie", a soutenu le Premier ministre bulgare lors d'une réunion avec Jean-Claude Juncker le 12 janvier à Sofia. La Bulgarie, qui assure la présidence semestrielle de l'UE, se veut un pont entre Bruxelles et Ankara.Le président de la Commission européenne avait pour sa part déploré la détérioration des relations avec Ankara. "La Turquie s'éloigne d'elle même à grand pas" de l'Europe avait-il souligné en déplorant la répression qui a suivi le coup d'état manqué en juillet 2016 en Turquie.Les Européens sont également très préoccupés par l'opération militaire menée par l'armée turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie.La rencontre de Varna veut permettre de renouer le dialogue. "Elle doit nous permettre de partager nos points de vue sur la façon de faire avancer notre relation, sur la base du respect mutuel et de l'intérêt commun", ont insisté Donald Tusk et Jean-Claude Juncker dans leur lettre au président Erdogan.Les Turcs ont des attentes très spécifiques, notamment le versement de 3 milliards d'euros, seconde tranche des fonds promis en 2015 à la Turquie pour juguler les flux de migrants et de réfugiés passant par le territoire turc, a-ton indiqué de source diplomatique.Ankara attend également la concrétisation de la promesse européenne d'une libéralisation des visas.(©AFP / 06 février 2018 17h55)