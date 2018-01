Réunion sur le Yémen mardi à Paris, avec notamment Américains et Saoudiens

Paris - Les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis se sont réunis mardi soir à Paris pour discuter "d'une solution politique au conflit au Yémen", a-t-on appris de sources concordantes.Cette réunion, organisée par le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, a eu lieu à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Plusieurs ministres avaient participé plus tôt dans la journée dans la capitale française au lancement d'une initiative internationale contre les armes chimiques, notamment en Syrie."Les conflits en Syrie et au Yémen ont créé deux des pires crises humanitaires actuelles. Il ne peut y avoir de solution militaire à ces conflits, seules des solutions politiques pacifiques et bien négociées peuvent vraiment mettre fin à la souffrance", estime Boris Johnson dans un communiqué.Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a participé à cette rencontre sur le Yémen."Nous avons parlé des objectifs cruciaux partagés au Yémen qui sont, avant tout, de soutenir les mesures prises ces dernières semaines pour faciliter l'accès humanitaire", a expliqué dans la soirée un haut responsable du département d'Etat américain à des journalistes, saluant les décisions récentes de l'Arabie saoudite."C'est ce qui nous permet de nous attaquer aux autres objectifs", ceux d'une résolution politique du conflit et d'une stratégie visant à contrer l'influence iranienne dans ce pays, a-t-il ajouté.La guerre au Yémen a fait plus de 9.200 morts et près de 53.000 blessés. Selon l'ONU, ce pays, le plus pauvre du Moyen-Orient, est le théâtre de "la pire crise humanitaire du monde".En mars 2015, l'Arabie saoudite est intervenue à la tête d'une coalition militaire de pays arabo-musulmans pour appuyer le gouvernement yéménite, mais les forces loyalistes peinent à reconquérir le terrain perdu au profit des rebelles.Ryad, critiqué pour ses raids aériens, dont ont été victimes des milliers de civils, et pour le blocus imposé autour du Yémen, a annoncé lundi une "nouvelle aide humanitaire" de 1,5 milliard de dollars et une opération pour faciliter les secours.De son côté, l'Arabie saoudite et les Etats-Unis accusent l'Iran, grand rival régional des Saoudiens et bête noire des Américains, de transférer clandestinement des armes aux rebelles houthis."La prolifération iranienne doit prendre fin. Et si elle ne prend pas fin, il doit y avoir des conséquences", a mis en garde le haut responsable américain, sa préciser quelle forme pourraient prendre ces éventuelles représailles.(©AFP / 24 janvier 2018 00h16)