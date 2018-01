Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Fin 2017, tous les pays membres de l'Union européenne et la Suisse ont remis leur rapport national sur la gestion du vieillissement à l'European Nuclear Safety Regulator Group ENSREG. L'ENSREG donne maintenant la possibilité jusqu'à fin février, à l'ensemble des personnes intéressées, de soumettre des questions sur ces rapports.Pour cela, l'ENSREG a publié l'ensemble des rapports nationaux sur Internet et mis en place une plateforme en ligne. Les questions peuvent être déposées du 8 janvier au 28 février 2018. Selon l'ENSREG, les questions et les propositions pourront être versées à l'évaluation des rapports nationaux.Enfin, du 14 au 18 mai 2018 a lieu un workshop de la revue par les pairs. A cette occasion, des experts internationaux examineront les rapports nationaux. A la fin, chaque pays membre définira des mesures appropriées en se basant sur le processus de la revue par les pairs.