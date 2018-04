REXEL

Paris - Le distributeur de matériel électrique Rexel a confirmé vendredi ses objectifs annuels, après un bénéfice net en repli de 3,9% au premier trimestre à 60,7 millions d'euros, mais des résultats "conformes à (ses) anticipations".Le bénéfice net récurrent (en données comparables et hors éléments exceptionnels) est stable (+0,1%), a indiqué le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires, en baisse de 4,2% à 3,18 milliards d'euros, a été pénalisé par un effet de change négatif de 6%, lié à la dépréciation des dollars américain et canadien face à l'euro. L'effet périmètre a également été négatif, de même qu'un effet calendaire.En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent de 3,9%.Le directeur général Patrick Berard, cité dans le communiqué, a relevé "une bonne croissance dans (les) principaux pays européens (du groupe), aux Etats-Unis et au Canada". Il s'est dit "satisfait des chiffres du premier trimestre" qui "reflètent les effets des actions de transformation et des investissements" lancés depuis 18 mois.Le niveau d'investissement a toutefois pesé sur le bénéfice d'exploitation (Ebita), en baisse de 13,4% à 125,4 millions d'euros. La marge d'Ebita ajustée, indicateur de performance retenu par le groupe, a reculé de 3,2 points à 4% du chiffre d'affaires.Ce chiffre "reflète principalement l'investissement dans les ressources humaines et le numérique," a expliqué Patrick Berard.Après ce premier trimestre, il a affirmé sa "confiance dans la poursuite de l'amélioration au long de l'année" et a confirmé les objectifs 2018 annoncés en début d'année.Le groupe vise en 2018 une poursuite de la croissance organique, qui sera inférieure à 5% (à nombre de jours constants), et une augmentation de l'Ebita ajusté d'au moins 5% et inférieur à 10%.sbo/soe/nas(©AFP / 27 avril 2018 06h18)