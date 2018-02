Rexel: bénéfice net 2017 en baisse de 22%, objectifs annuels atteints

REXEL

Paris - Le distributeur français de matériel électrique Rexel a publié mercredi un bénéfice net 2017 en baisse de près de 22%, principalement lié à un effet de dépréciation selon le groupe, mais les objectifs de croissance organique des ventes et d'amélioration du résultat opérationnel ont été atteints.Le bénéfice net s'est établi à 104,9 millions d'euros (contre 134,3 millions un an auparavant), a indiqué le groupe dans un communiqué. La baisse est notamment imputable à des éléments non récurrents (écarts d'acquisition dans plusieurs pays, et perte sur des cessions d'actifs), a-t-il expliqué.Ce bénéfice net est inférieur au consensus établi par Bloomberg, qui prévoyait une hausse.Le bénéfice net récurrent a, lui, progressé de 16,4% à 291,2 millions d'euros, précise le groupe.Le chiffre d'affaires, de 13,3 milliards d'euros, affiche une hausse de 1,1% (+3,5% en données comparables et à nombre de jours constants). C'est conforme aux objectifs annuels. La progression de 6,1% du bénéfice d'exploitation (Ebita) ajusté, qui a atteint 580,1 millions d'euros, est pour sa part dans le bas de la fourchette d'objectif de 5% à 10%.Le 4e trimestre a été marqué par une accélération de la croissance des ventes, de 5,4% en données comparables et à nombre de jours constants, avec une progression dans les trois zones géographiques du groupe (Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique).Cité dans le communiqué, le directeur général du groupe, Patrick Berard, a estimé que la stratégie présentée en début d'année "commence à produire des résultats positifs".Pour 2018, il envisage "un environnement de marché favorable dans la plupart des zones géographiques", et prévoit de continuer les investissements aux Etats-Unis et dans le numérique.Dans ce contexte, le groupe visera en 2018 une poursuite de la croissance organique, inférieure à 5%, et une augmentation de l'Ebita ajusté toujours compris dans une fourchette entre 5% et 10%.sbo/soe/dga(©AFP / 14 février 2018 07h42)