Rexel confiant sur ses perspectives après un premier semestre bien orienté

REXEL

EURONEXT

Paris - Le distributeur de matériel électrique français Rexel s'est montré confiant sur ses perspectives 2018, en publiant mardi des résultats trimestriels en hausse, soutenus par une progression de l'activité dans toutes ses zones géographiques, et qui ont été salués en bourse.Le groupe tire les bénéfices de son plan de relance présenté en février 2017, a expliqué son directeur général Patrick Berard, lors d'une conférence téléphonique, en pointant une "solide performance" sur le deuxième trimestre et le premier semestre et en confirmant ses objectifs annuels."Rexel est de retour sur le chemin de la croissance", a déclaré le directeur général, qui assure que le groupe "progresse sur tous les volets du plan: davantage de clients, davantage de références, davantage de ventes numériques".Le bénéfice net du deuxième trimestre s'inscrit en hausse de près de 20% à 40,2 millions d'euros, tout en incluant près de 57 millions de charges de restructuration en Allemagne et en Espagne.Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 3,4 milliards d'euros. En données comparables et à nombre de jours constants, la croissance organique du trimestre écoulé est de 5,1%.Les ventes et le résultat opérationnel (104,3 millions d'euros) du deuxième trimestre sont supérieurs au consensus établi par l'agence financière Bloomberg.La Bourse de Paris a salué ces résultats: vers 10h30, l'action Rexel bondissait de 7,20% à 13,18 euros, dans un marché en repli de 0,17%."Le premier semestre nous donne confiance dans la poursuite de l'amélioration tout au long de l'année, comme à moyen terme", a dit Patrick Berard.Le directeur général a notamment mis l'accent sur la progression des ventes sur internet, qui ont atteint 15,7% du total au deuxième trimestre."Les objectifs 2018 (sont) confirmés à l'issue d'un deuxième trimestre solide", ont souligné les analystes d'Invest Securities.- priorité clé -Les ventes du deuxième trimestre sont en hausse, en données comparables, dans les trois grandes zones géographiques du groupe: Europe (+4%), Amérique du Nord (+6,5%), Asie-Pacifique (+6,3%).En Europe, qui pèse plus de la moitié du chiffre d'affaires, Rexel a bénéficié d'une bonne activité sur ses grands marchés, à l'exception du Royaume-Uni.Le groupe a restructuré ses opérations en Allemagne, désormais plus orientées vers l'industrie, et en Espagne, et ne prévoit pas d'autre restructuration lourde en Europe.En Amérique du Nord, la croissance a été soutenue par l'amélioration aux Etats-Unis. Rexel y a étoffé ses effectifs et son réseau d'agences, ce qui lui a permis de gagner plus de 8.000 clients.Le volet américain du plan stratégique était "une priorité clé", a rappelé Patrick Berard.Dans ce contexte, Rexel a confirmé ses objectifs financiers annuels: un chiffre d'affaires en progression entre 1% et 5% à nombre de jours constants, et une croissance du résultat opérationnel courant (Ebita) ajusté (à périmètre et changes constants et hors variations du prix des câbles à base de cuivre) d'au moins 5% et inférieur à 10%.Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes sont en repli de 1,6%, pénalisées par des effets de change et de périmètre négatifs, à 6,6 milliards d'euros. Mais elles sont en hausse de 4,5% en données comparables et à nombre de jours constants.L'Ebita ajusté est en hausse de 3,1% a 288,2 millions d'euros et le bénéfice net de 4,2% à 100,8 millions d'euros.Rexel a par ailleurs annoncé avoir mis à jour son programme de cessions.Le groupe révise son objectif de chiffre d'affaires destiné à être cédé à 650 millions d'euros (contre 800 millions initialement). Il a déjà réalisé l'équivalent de 530 millions de ventes et la finalisation du programme devrait intervenir avant mi-2019. Rexel en attend un impact positif de 0,25 point sur sa marge d'Ebita.sbo/fka/awa(©AFP / 31 juillet 2018 08h45)