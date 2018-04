Rexel: le bénéfice recule à cause des changes et des investissements

REXEL

EURONEXT

Paris - Le distributeur de matériel électrique Rexel a confirmé vendredi ses objectifs annuels après un bénéfice net en repli de 3,9% au premier trimestre à 60,7 millions d'euros.Le bénéfice net récurrent (en données comparables et hors éléments exceptionnels) est stable (+0,1%), a indiqué le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires, en baisse de 4,2% à 3,18 milliards d'euros, a été pénalisé par un effet de change négatif de 6%, lié à la dépréciation des dollars américain et canadien face à l'euro. L'effet périmètre a également été négatif, de même qu'un effet calendaire.En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent de 3,9%.A la Bourse de Paris, l'action Rexel abandonnait 5,17% à 13,03 euros.Les résultats publiés sont un peu inférieurs au consensus des analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur un bénéfice net de 64 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 3,21 milliards.Le niveau d'investissement a notamment pesé sur le bénéfice d'exploitation (Ebita), en baisse de 13,4% à 125,4 millions d'euros. La marge d'Ebita ajustée, indicateur de performance retenu par le groupe, a reculé de 3,2 points à 4% du chiffre d'affaires.Ce chiffre "reflète principalement l'investissement dans les ressources humaines et le numérique," a expliqué Patrick Berard, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.Il a toutefois relevé "une bonne croissance dans (les) principaux pays européens (du groupe), aux Etats-Unis et au Canada", et s'est dit "satisfait des chiffres du premier trimestre" qui "reflètent les effets des actions de transformation et des investissements" lancés depuis 18 mois.Le directeur général a affirmé sa "confiance dans la poursuite de l'amélioration au long de l'année".La premier trimestre a une saisonnalité plus faible et a enregistré cette année des "vents contraires", a observé M. Berard lors d'une conférence téléphonique.Mais le directeur général veut retenir la "tendance". "L'année dernière, nous avons engagé la croissance. Nous continuons à investir et notre grille de lecture est que ces investissements apportent des volumes et contribuent à la réduction des coûts fixes", a-t-il dit."C'est pourquoi nous continuons à penser que nous allons réaliser les trois objectifs communiqués en février", a-t-il ajouté.Le groupe vise en 2018 une poursuite de la croissance organique, qui sera inférieure à 5% (à nombre de jours constants), une augmentation de l'Ebita ajusté d'au moins 5% et inférieur à 10%, et la poursuite de l'amélioration de son ratio d'endettement.sbo/soe/pb(©AFP / 27 avril 2018 10h36)