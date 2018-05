Reyl voit son bénéfice s'envoler en 2017

Genève (awp) - Le groupe bancaire Reyl a généré en 2017 une croissance des volumes dans toutes ses lignes de métier. L'établissement genevois en a profité pour étoffer ses recettes, améliorer sa rentabilité et gonfler nettement son bénéfice. Des investissements "considérables" sont prévus pour l'exercice en cours.Le bénéfice net a connu une envolée de 84% à 24,1 millions de francs, indique Reyl mardi. La rentabilité, mesurée au résultat opérationnel avant provisions, s'est enrobée de 75% à 32,5 millions. Le produit d'exploitation a crû de 30% à 130,2 millions.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) François Reyl parle de "résultats encourageants".A l'échelle du groupe, les avoirs administrés affichaient à fin décembre un montant de 15,8 milliards de francs, ce qui représente une hausse de quelque 20%. Les afflux nets d'argent se sont élevés à 1,6 milliard.Le ratio de fonds propres durs du groupe a reculé à 15,6%, contre 17,7% une année auparavant.Dans le détail, la banque Reyl & Cie et ses succursales en Suisse ont vu leurs avoirs augmenter de 18% à 8,3 milliards. Les recettes pour ces unités ont quasiment stagné (+0,8%) à 55,4 millions. Le résultat opérationnel a atteint 4,8 millions (+13,6%). La capitalisation est supérieure que celle du groupe, avec un ratio de fonds propres durs de 17,2%.A l'étranger, Reyl & Cie a connu une "croissance substantielle" de la masse et des résultats, affirme Reyl sans toutefois fournir des chiffres.RAM Active Investments, division de gestion d'actifs, a connu une croissance de 14,4% des volumes à 4,9 milliards de francs et de plus de 70% de ses recettes, à 66,6 millions.Aucune prévision n'est fournie pour l'année en cours. "Nous prévoyons enfin de renforcer considérablement nos investissements dans le développement de notre plateforme numérique et de nos équipes dans les domaines de la banque d'affaires et de la gestion d'actifs non cotés", a toutefois affirmé M. Reyl.Fondée en 1973, le groupe Reyl est basé à Genève et dispose de représentations à Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, Malte, Singapour, Dallas et Dubaï. Il emploie 215 personnes.fr/al(AWP / 08.05.2018 11h28)