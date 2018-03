Richemont: Yoox Net-a-Porter affiche un recul annuel des marges

Zola Predosa/Genève (awp) - Le site de vente en ligne de produits de luxe Yoox Net-a-Porter (YNAP), détenu actuellement à 50% par le groupe Richemont, a enregistré davantage de recettes en 2017 mais a subi un repli de ses marges.Durant la période sous revue, le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) ajusté d'effets uniques a pris 9% à 169 mio EUR mais le bénéfice opérationnel ajusté a reculé de 8% à 89,4 mio EUR en raison de dépréciations. La marge afférente a cédé 0,9 point de pourcentage à 4,3%.Le bénéfice net pour sa part a chuté à 68,1 mio EUR contre 93,7 mio il y a un an, selon le communiquéEn janvier, l'entreprise dont Richemont souhaite acquérir toutes les actions, avait déjà publié ses recettes annuelles. Les ventes ont pris 12% à 2,1 mrd EUR, et au niveau organique - sans tenir compte des effets de change et d'acquisitions - elle ont avancé de 17%, soutenues en particulier par la région Asie-Pacifique.Pour 2018, YNAP vise une croissance organique des recettes de 17 à 20% et la marge Ebitda devrait s'améliorer de 30 à 70 points de base.mk/tp/lk(AWP / 06.03.2018 19h55)