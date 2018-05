Richemont chute après des chiffres annuels inférieurs aux attentes

Zurich (awp) - Richemont cédait nettement du terrain vendredi à la Bourse suisse. Le groupe de luxe genevois a publié les chiffres de son exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, qui sont inférieurs aux attentes du marchés, notamment en raison de rachats de stocks de montres auprès de détaillants.A 9h41, le titre cédait 7% à 92,10 francs dans un marché SMI en baisse de 0,27%. Son concurrent Swatch perdait 2,7% à 478 francs.Richemont a enregistré un bénéfice net de 1,22 milliard d'euros, en hausse de 1% sur un an. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a pris 5% à 1,84 milliard d'euros et la marge afférente a grappillé 0,2% à 16,8%. Sans tenir compte des effets uniques dont les rachat de stocks, ce résultat aurait bondi de 10%, selon le groupe.Vontobel relève que l'ensemble des résultats est tombé en-dessous des attentes du marché. L'analyste René Weber pointe surtout du doigt le bénéfice opérationnel (Ebit), qui a été impacté par des effets uniques. "Les rachats de stocks de marques horlogères sont plus importants qu'anticipé mais cela offre une bonne base pour 2018/2019", écrit l'analyste dans un commentaire.Vontobel estime aussi que des mesures doivent être prises pour améliorer la performance de la division "autres" du groupe, regroupant la mode et les accessoires.Baader Helvea va dans le même sens que sa consoeur. La banque regrette aussi que les prévisions du groupe soient "très vagues". Richemont a en effet uniquement indiqué qu'il s'estimait bien positionné pour les prochaines années.lk/jh(AWP / 18.05.2018 10h00)