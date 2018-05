Richemont détient 94,999% de Yoox Net-a-Porter au terme de l'offre

(ajoute détails et contexte)Zurich (awp) - Richemont détient 94,999% du commerçant en ligne de produits de luxe Yoox Net-a-Porter (YNAP), selon les résultats de son offre publique d'achat (OPA) publiés jeudi, une semaine après un pointage provisoire. Le groupe de luxe genevois détenait déjà quelque 49% du distributeur italien avant le lancement de l'offre le 22 janvier dernier. Les actions d'YNAP seront décotées mi-juin de la Bourse de Milan.La condition du niveau minimum de titres apportés, fixée au seuil de 90%, a été dépassée, relève dans un communiqué le numéro deux mondial du luxe. L'offre a ainsi abouti. L'autorité italienne de surveillance de la Bourse (Consob) avait donné son feu vert au prospectus d'offre de Richemont mi-mars.Le paiement de 38 euros par action aux détenteurs des titres YNAP est prévu le 18 mai, simultanément au transfert de propriété. Au total, un peu plus de 38,94 millions d'actions ont été apportées à l'offre. Richemont paiera ainsi près de 2,47 milliards d'euros (2,89 milliards de francs). Le conseil d'administration de la plateforme de vente en ligne transalpine avait jugé mi-mars l'offre adéquate.Unité autonomeLes détenteurs des actions restantes d'YNAP - qui atteignent au total environ 300 millions d'euros - pourront encore les proposer à Richemont jusqu'au 8 juin, poursuit le communiqué. Les actions d'YNAP seront suspendues le 18 ou 19 juin à la Bourse italienne, puis décotées le 20 juin.Avec cette opération, la multinationale basée à Bellevue (GE) entend renforcer sa présence et se concentrer sur la distribution en ligne, jugée d'une importance cruciale pour répondre aux besoins des consommateurs de produits de luxe. Richemont comptait intégrer Yoox Net-à-Porter en son sein, tout en le laissant opérer en tant qu'unité autonome.Pour mémoire, Yoox Net-à-Porter Group est le fruit de la fusion en 2015 des activités de la filiale de Richemont Net-à-Porter avec le site italien de ventes en ligne Yoox, fondé par Federico Marchetti qui la dirigeait toujours. YNAP a obtenu en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 11,8% sur un an, à 2,1 milliards d'euros.tn/ol(AWP / 17.05.2018 09h07)