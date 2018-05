Richemont détient 95% d'YNAP à l'expiration du délai de l'offre

Genève (awp) - Richemont progresse dans le processus de rachat complet de l'italien Yoox Net-a-Porter (YNAP). A l'expiration du délai (volontaire) de l'offre de reprise complète, le groupe genevois détient 94,99% de sa cible. Le minimum fixé pour décréter l'offre aboutie, de 90%, a donc été atteint, a précisé Richemont jeudiAvant le lancement de l'offre, Richemont détenait déjà près de 49% d'YNAP. Il proposait aux autres actionnaires de racheter leurs actions au prix unitaire de 38 euros. La valeur totale de la transaction représente près de 2,6 milliards d'euros Le conseil d'administration de la plateforme de vente en ligne italienne avait jugé l'offre adéquate. Si Richemont détient 95% ou plus d'YNAP à l'issue de son offre, une procédure d'annulation (squeeze out) du reste des titres sera entamée, a précisé le groupe genevois.Avec cette opération, Richemont entend renforcer sa position mondiale dans le commerce en ligne de montres de luxe et de bijoux, comme annoncé en janvier dernier. En mars, l'autorité cartellaire de l'Union européenne a autorisé l'opération.uh/rp(AWP / 10.05.2018 16h04)