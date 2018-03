Richemont en discussion avec Piquadro pour la vente de la marque Lancel

Genève (awp) - Le spécialiste des produits de luxe Richemont prévoit visiblement de vendre sa marque d'accessoires en cuir Lancel au groupe Piquadro. La société italienne a publié mardi une annonce sur les discussions en cours avec Richemont en vue du rachat de Lancel. Jusqu'ici, aucun accord contraignant n'a toutefois été conclu entre les deux parties.L'examen préalable n'a débuté qu'il y a peu de temps. Si les résultats venaient à être concluants et que les deux parties trouvent un accord sur la vente, la vente de Lancel pourrait être conclue d'ici la fin du premier semestre, poursuit Piquadro dans son communiqué.La marque italienne Piquadro a été fondée en 1987 et vend des sacs, bagages et accessoires. Cotée depuis 2007 à la Bourse de Milan, l'entreprise est dirigée par le président et directeur Marco Palmieri. Au cours de l'exercice décalé 2016/2017 clos fin mars, Piquadro a enregistré un chiffre d'affaires de 75,91 mio EUR et un bénéfice de 3,4 mio.Richemont ne fournit pas de résultats détaillés pour la marque Lancel. Lancel fait partie, aux côtés d'Alfred Dunhill, des activités liées au cuir, qui ont enregistré en 2016/17 (fin mars) un chiffre d'affaires de 779 mio EUR (+11% en monnaies locales). Richemont a restructuré les activités du cuir. En janvier, lors du salon international de la haute horlogerie (SIHH), une source de l'entreprise avait assuré que les marques Lancel et Alfred Dunhill n'avaient pas vocation à être vendues.mk/tp/ol/jh(AWP / 13.03.2018 09h17)